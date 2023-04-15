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رياضة

الأهلي يُواصل الصدارة والزمالك يستفيق من نوبته.. ترتيب الدوري المصري 2023

منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- يُواصل فريق الأهلي المصري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، عقب فوزه الأخير على فاركو بثلاثية نظيفة، إلى جانب عودة غريمه التقليدي وحامل اللقب الزمالك إلى سكة الانتصارات بفوز نظيف على حرس الحدود بذات النتيجة في الجولة ال25.

وحقق الأهلي الفوز النظيف على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي ضد فاركو

وافتتح أهداف الأهلي المصري داخل شباك منافسه فاركو، اللاعب محمد متولي في الدقيقة ال19.

كما وعزز الأهلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني عند الدقيقة ال45+3 مع نهاية الشوط الأول من المباراة، عن طريق اللاعب محمد شريف.

وأحرز التونسي علي معلول الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة ال90+7 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، من ركلة جزاء تحصل عليها المارد الأحمر الأهلاوي في المباراة.

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وعاد فريق الزمالك إلى سكة الانتصارات بفوز نظيف على حرس الحدود، بثلاثية نظيفة دون رد، ليقفز حامل اللقب بتلك النتيجة إلى رابع جدول ترتيب الدوري المصري.

فوز الأهلي على فاركو في الدوري المصري
فوز الأهلي على فاركو في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري 2023

كما وآتى ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز المتصدر الأهلي وغريمه الزمالك في منافسات الجولة ال25، فيما يلي:

الأهلي 50 نقطة.

فيوتشر 48 نقطة.

بيراميدز 43 نقطة.

الزمالك 39 نقطة.

الاتحاد السكندري 39 نقطة.

المقاولون العرب 35 نقطة.

المصري البورسعيدي 35 نقطة.

فاركو 32 نقطة.

سموحة 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 29 نقطة.

إنبي 29 نقطة.

نادي أسوان 28 نقطة.

الإسماعيلي  23 نقطة.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

الداخلية 22 نقطة.

طلائع الجيش  17 نقطة.

البنك الأهلي 17 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش، السبت، في مباراة ستجمع كلا الفريقين على ملعب ( استاد القاهرة) الدولي.

المصدروطن+ الأهلي تويتر + رابطة الأندية المصرية للمحترفين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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