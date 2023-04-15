الأهلي يُواصل الصدارة والزمالك يستفيق من نوبته.. ترتيب الدوري المصري 2023

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وطن- يُواصل فريق الأهلي المصري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، عقب فوزه الأخير على فاركو بثلاثية نظيفة، إلى جانب عودة غريمه التقليدي وحامل اللقب الزمالك إلى سكة الانتصارات بفوز نظيف على حرس الحدود بذات النتيجة في الجولة ال25.

وحقق الأهلي الفوز النظيف على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي ضد فاركو

وافتتح أهداف الأهلي المصري داخل شباك منافسه فاركو، اللاعب محمد متولي في الدقيقة ال19.

كما وعزز الأهلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني عند الدقيقة ال45+3 مع نهاية الشوط الأول من المباراة، عن طريق اللاعب محمد شريف.

لقطات من فوز الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.📸🦅🫶#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Gvb1ymAUU0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 15, 2023

وأحرز التونسي علي معلول الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة ال90+7 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، من ركلة جزاء تحصل عليها المارد الأحمر الأهلاوي في المباراة.

أهداف مباراة الأهلي 3-0 فاركو | الجولة 25 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Orange | The Brooks pic.twitter.com/yImVG8PpIA — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 15, 2023

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وعاد فريق الزمالك إلى سكة الانتصارات بفوز نظيف على حرس الحدود، بثلاثية نظيفة دون رد، ليقفز حامل اللقب بتلك النتيجة إلى رابع جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري 2023

كما وآتى ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز المتصدر الأهلي وغريمه الزمالك في منافسات الجولة ال25، فيما يلي:

الأهلي 50 نقطة.

فيوتشر 48 نقطة.

بيراميدز 43 نقطة.

الزمالك 39 نقطة.

الاتحاد السكندري 39 نقطة.

المقاولون العرب 35 نقطة.

الأهلي يرفع رصيده إلى 50 نقطة متربعًا على قمة جدول الدوري عقب الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة 🦅🔝💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/lnGJa7SGec — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 14, 2023

المصري البورسعيدي 35 نقطة.

فاركو 32 نقطة.

سموحة 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 29 نقطة.

إنبي 29 نقطة.

نادي أسوان 28 نقطة.

الإسماعيلي 23 نقطة.

الداخلية 22 نقطة.

طلائع الجيش 17 نقطة.

البنك الأهلي 17 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش، السبت، في مباراة ستجمع كلا الفريقين على ملعب ( استاد القاهرة) الدولي.