“أكبر مثيري الفتنة” .. مغرّدون يلقّنون عبدالخالق عبدالله درساً لمهاجمته رفض قطر التطبيع مع الأسد

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وطن – أثارت تغريدة للأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، انتقد فيها قطر؛ بسبب موقفها الرافض للتطبيع مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد، استياءً قطاعات واسعة من المغردين الذين وصفوه بأنه “أحد أكبر مثيري الفتنة”.

وجاء في نصّ تغريدة عبدالخالق عبدالله: “رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها: قطر ترفض التطبيع مع نظام الأسد وتعارض عودة سوريا الى الجامعة العربية. قطر تغرد خارج اجماع عربي يرغب في الانفتاح على الشعب السوري ومساعدته لاستعادة عافيته. وهناك اليوم اجتماع عربي تساعي بحضور قطر لوضع خارطة طريق لعودة سوريا إلى جامعة العربية”.

مغرّدون يلقّنون عبدالخالق عبدالله درساً لمهاجمته رفض قطر التطبيع مع الأسد

وردّ المغرد القطري الشهير “بوغانم” على الأكاديمي الإماراتي قائلاً: “قطر مش مستعجله في قرارها واذا تشوفون قرار تقاربكم مع بشار صواب امشوا عليه. لكل دوله حقها السيادي فيما تراه مناسبا اليوم او بكرى او عقب سنه مش شغلك ..”.

قطر مش مستعجله في قرارها

واذا تشوفون قرار تقاربكم مع بشار صواب امشوا عليه

لكل دوله حقها السيادي فيما تراه مناسبا"

اليوم او بكرى او عقب سنه مش شغلك .. https://t.co/BiVNDps0Fc — بوغانم (@bughaniiim) April 14, 2023

بينما قال الصحفي والمختص بالشأن السوري، غسان ياسين، رداً على مزاعم عبدالخالق عبدالله: “أولاً لايوجد إجماع عربي وهناك أكثر من دولة معترضة. ثانياً أنتم إنفتحتم على النظام البراميلي ولا علاقة للشعب السوري بكل هذا التطبيع لُهاثكم في الأشهر الأخيرة لأجل أن يعود المقعد للنظام فشل فشل ذريعاً”.

أولاً لايوجد إجماع عربي وهناك أكثر من دولة معترضة وثانياً أنتم إنفتحتم على النظام البراميلي ولا علاقة للشعب السوري بكل هذا التطبيع

لُهاثكم في الأشهر الأخيرة لأجل أن يعود المقعد للنظام فشل فشل ذريعاً#القمة_العربية #قمة_الرياض #السعودية #سوريا — غسان ياسين Ghassan yassin (@ghassanyasin) April 14, 2023

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بينما كتب المغرد “كويتي حر”: قطر لاتريد أن تمنح الاسد تطبيعا مجانيا دون شروط وضمانات تصب لصالح الشعب السوري ، يجب ان تعرف ياعبدالخالق ان الاسد هو من يحتاج الدعم العربي ليس العكس. لكن تخبطاتكم المستمرة تؤكد ان السياسة في وادي وانتو في وادي، القوة لابارك بالضعف”.

قطر لاتريد أن تمنح الاسد تطبيعا مجانيا دون شروط وضمانات تصب لصالح الشعب السوري ، يجب ان تعرف ياعبدالخالق ان الاسد هو من يحتاج الدعم العربي ليس العكس ، لكن تخبطاتكم المستمرة تؤكد ان السياسة في وادي وانتو في وادي ، القوة لابارك بالضعف — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) April 15, 2023

واعتبر المغرد حسن المحمدي ان عبدالخالق عبدالله ما زالت على وضعه القديم، أحد أكبر مثيري الفتنة. مضيفاً: “تابعت اللقاء ولكنك حورت الرد بما يتفق مع طبعك في إثارة الفتنة”.

مازلت يا دكتور على وضعك القديم، أحد أكبر مثيري الفتنة.

تابعت اللقاء ولكنك حورت الرد بما يتفق مع طبعك في إثارة الفتنة. — حسن عبدالله المحمدي (@almohamedi1971) April 14, 2023

أما مسفر سعد الكعبي فرآى ان هذه التغريدة ليست للبرفيسور عبدالخالق بل هناك من كتبها نيابة عنه بحسابه. مبيّناً انّ الجامعة العربية لم تحرك ساكنًا عندما تم حصار قطر.

1) اجزم ولا اعتقد بأن هذه التغريدة ليس للبرفيسور عبدالخالق بل هناك من كتبها نيابة عنه بحسابه .

2) الجامعة العربية لم تحرك ساكنًا عندما تم حصار قطر

3) اتمنى من بلدي قطر اعادة علاقاتها مع سوريا على ان يكون ذلك من خاطرها دون ان يفرض عليها ذلك من جامعة عرجاء

4) أمر برو برو .. بيا… — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) April 15, 2023

بينما طالب محمد الشيب، عبدالخالق عبدالله باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في قراراتها. وقال: “عندما طبعت الامارات مع الكيان الصهيونى وفتحوا السفارات بينهم وتبادلوا الزيارات هل كانت بموافقة الجامعة العربية ام الامارات كانت تغرد خارج اجماعي عربي؟”.

الدكتور الفاضل عبدالخالق عبدالله عندما طبعت الامارات مع الكيان الصهيونى وفتحوا السفارات بينهم وتبادلوا الزيارات هل كانت بموافقة الجامعة العربية ام الامارات كانت تغرد خارج اجماعي عربي ؟

نتمنى منكم احترام سيادة الدول وعدم التدخل في قراراتها .

تحياتي ✋🏻 — ‏ ﮼محمد،الشيب (@mohammed_sheeb) April 15, 2023

قطر تؤكد موقفها الثابت تجاه عدم إعادة العلاقة مع النظام في سوريا

رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد على ثبات موقف الدوحة تجاه عدم إعادة العلاقة مع النظام في سوريا، رغم التطبيع الذي بدأته البحرين والإمارات وسلطنة عمان، وتبعتها السعودية منذ أيام.

وقال إن الحديث عن عودة سوريا للجامعة العربية لا يزال عبارة عن تكهنات، مؤكدا ثبات موقف بلاده من التطبيع مع النظام السوري.

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: أسباب موقف دولة قطر إزاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لازالت قائمة، ونأمل أن يكون هناك حلاً سريعاً للأزمة السورية.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ueL0HCopk1 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 13, 2023

وأضاف آل ثاني في مقابلة مع التلفزيون القطري، إن الأسباب وراء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

وقال رئيس الوزراء القطري إن الدوحة “تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة”.

في حين تابع: “الشعب السوري ما زال مهجرا، هناك أناس أبرياء في السجون، هناك أشياء كثيرة، لا نريد فرض حلول على الشعب السوري. لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا”.

كما ذكر أنّ “دولة قطر قرارها منفرد، هو ألا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى لكل واحدة تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم”.

وشدد آل ثاني على أن “الحل بيد السوريين وليس بيد دولة قطر”.