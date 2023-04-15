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“أكبر مثيري الفتنة” .. مغرّدون يلقّنون عبدالخالق عبدالله درساً لمهاجمته رفض قطر التطبيع مع الأسد

"رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد على ثبات موقف الدوحة تجاه عدم إعادة العلاقة مع النظام في سوريا، رغم التطبيع الذي بدأته البحرين والإمارات وسلطنة عمان والسعودية"

كتب أنس السالم
عبدالخالق عبدالله watanserb.com
عبدالخالق عبدالله انتقد رفض قطر التطبيع مع الأسد
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وطن – أثارت تغريدة للأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، انتقد فيها قطر؛ بسبب موقفها الرافض للتطبيع مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد، استياءً قطاعات واسعة من المغردين الذين وصفوه بأنه “أحد أكبر مثيري الفتنة”.

وجاء في نصّ تغريدة عبدالخالق عبدالله: “رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها: قطر ترفض التطبيع مع نظام الأسد وتعارض عودة سوريا الى الجامعة العربية. قطر تغرد خارج اجماع عربي يرغب في الانفتاح على الشعب السوري ومساعدته لاستعادة عافيته. وهناك اليوم اجتماع عربي تساعي بحضور قطر لوضع خارطة طريق لعودة سوريا إلى جامعة العربية”.

تغريدة عبدالخالق عبدالله عن رفض قطر التطبيع مع النظام السوري
تغريدة عبدالخالق عبدالله عن رفض قطر التطبيع مع النظام السوري

مغرّدون يلقّنون عبدالخالق عبدالله درساً لمهاجمته رفض قطر التطبيع مع الأسد

وردّ المغرد القطري الشهير “بوغانم” على الأكاديمي الإماراتي قائلاً: “قطر مش مستعجله في قرارها واذا تشوفون قرار تقاربكم مع بشار صواب امشوا عليه. لكل دوله حقها السيادي فيما تراه مناسبا اليوم او بكرى او عقب سنه مش شغلك ..”.

بينما قال الصحفي والمختص بالشأن السوري، غسان ياسين، رداً على مزاعم عبدالخالق عبدالله: “أولاً لايوجد إجماع عربي وهناك أكثر من دولة معترضة. ثانياً أنتم إنفتحتم على النظام البراميلي ولا علاقة للشعب السوري بكل هذا التطبيع لُهاثكم في الأشهر الأخيرة لأجل أن يعود المقعد للنظام فشل فشل ذريعاً”.

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بينما كتب المغرد “كويتي حر”: قطر لاتريد أن تمنح الاسد تطبيعا مجانيا دون شروط وضمانات تصب لصالح الشعب السوري ، يجب ان تعرف ياعبدالخالق ان الاسد هو من يحتاج الدعم العربي ليس العكس. لكن تخبطاتكم المستمرة تؤكد ان السياسة في وادي وانتو في وادي، القوة لابارك بالضعف”.

واعتبر المغرد حسن المحمدي ان عبدالخالق عبدالله ما زالت على وضعه القديم، أحد أكبر مثيري الفتنة. مضيفاً: “تابعت اللقاء ولكنك حورت الرد بما يتفق مع طبعك في إثارة الفتنة”.

أما مسفر سعد الكعبي فرآى ان هذه التغريدة ليست للبرفيسور عبدالخالق بل هناك من كتبها نيابة عنه بحسابه. مبيّناً انّ الجامعة العربية لم تحرك ساكنًا عندما تم حصار قطر.

بينما طالب محمد الشيب، عبدالخالق عبدالله باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في قراراتها. وقال: “عندما طبعت الامارات مع الكيان الصهيونى وفتحوا السفارات بينهم وتبادلوا الزيارات هل كانت بموافقة الجامعة العربية ام الامارات كانت تغرد خارج اجماعي عربي؟”.

قطر تؤكد موقفها الثابت تجاه عدم إعادة العلاقة مع النظام في سوريا 

رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد على ثبات موقف الدوحة تجاه عدم إعادة العلاقة مع النظام في سوريا، رغم التطبيع الذي بدأته البحرين والإمارات وسلطنة عمان، وتبعتها السعودية منذ أيام.

وقال إن الحديث عن عودة سوريا للجامعة العربية لا يزال عبارة عن تكهنات، مؤكدا ثبات موقف بلاده من التطبيع مع النظام السوري.

وأضاف آل ثاني في مقابلة مع التلفزيون القطري، إن الأسباب وراء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

وقال رئيس الوزراء القطري إن الدوحة “تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة”.

في حين تابع: “الشعب السوري ما زال مهجرا، هناك أناس أبرياء في السجون، هناك أشياء كثيرة، لا نريد فرض حلول على الشعب السوري. لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا”.

كما ذكر أنّ “دولة قطر قرارها منفرد، هو ألا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى لكل واحدة تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم”.

وشدد آل ثاني على أن “الحل بيد السوريين وليس بيد دولة قطر”.

المصدررصد وطن - تويتير
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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