من مسؤول إلى بلوجر.. فيديو صادم لوزير عراقي ظهر في إعلان ترويجي لأحد المطاعم

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وطن – أثيرت ضجة في العراق، بعد ظهور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في مقطع فيديو يحمل طابعًا إعلانيًّا لأحد مطاعم بغداد.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر فيه الأسدي برفقة عدد من الرجال والنساء النزلاء في دار الرشاد للمسنّين، حيث أقامت الوزارة مأدبة إفطار ضمن نشاط خيري.

وزير عراقي في فيديو ترويجي لمطعم.. دعاية أم عمل؟ pic.twitter.com/Qk2aVkUGky — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 13, 2023

وتحدث الأسدي في الفيديو عن الخدمات التي يقدمها المطعم قائلًا: “استضفنا نزلاء دار الرشاد للمسنين في مطعم مادو بمنطقة الجادرية.. بالتأكيد هذا المطعم من المطاعم المشهورة في بغداد ويقدم وجبات إفطار وسحور في رمضان”.

وفي محاولة لتفادي عاصفة الغضب ضده، وجه الوزير الأسدي، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ضد مطعم “استغل وجوده لأغراض دعائية”.

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وقال المستشار الإعلامي في الوزارة كاظم العطواني في بيان: “فوجئنا بمقطع فديوي ممنتج من قبل إدارة أحد المطاعم التي أقيمت فيها مأدبة إفطار لعدد من المسنين النزلاء في دار الرشاد بحضور الوزير”.

وأضاف: “أثناء المأدبة طلبت إدارة المطعم من الوزير رأيه في المطعم، وبعفوية تامة أثنى على عملهم وأشاد فيه كنوع من التشجيع لمشاريع القطاع الخاص”.

وزعم العطواني أن “إدارة المطعم استغلت هذا الحديث لتقطع جزءا منه وتضعه في فيلم إعلاني ممنتج ، وهو خلاف السياقات الأدبية”.

وختم بيانه بالقول: “وعليه رفعت دعوى قضائية ضد إدارة المطعم لاستغلالها حديث خاص واجتزاء مقطع منه لأغراض دعائية غير لائقة بشخص الوزير”.

عاصفة غضب

أثار هذا المشهد، غضب واستياء الكثير من النشطاء في العراق الذين اعتبروا أن الأسدي تحوَّل من وزير إلى بلوجر، باعتبار أن ظهوره لم يكن عفويًّا لكنّه كان استغلالا للمسنّين في الترويج للمطعم.

وقال الإعلامي العراقي راضي العرضحالجي: “وزير العمل أحمد الأسدي يرفع شكوى على مطعم (مادو) بعد أن “اجتزأ” مقطع من كلامه في خلال حضوره مأدبة إفطار ووضعه المقطع في إعلان ممنتج.. المسكين يريد يطمطمها ما يعرف بعد”.

وزير العمل الاسترالي احمد الاسدي يرفع شكوى على مطعم (مادو) بعد أن "اجتزأ" مقطع من كلامه في خلال حضوره مأدبة إفطار ووضعه المقطع في إعلان ممنتج

المسكين يريد يطمطمها ما يعرف بعد 😂

لا يا هتلي pic.twitter.com/SLzfmPYt3n — راضي العرضحالجي (@DrRadhyShow) April 13, 2023

وكتب الباحث شاهو القرة داغي عبر “تويتر“: “وزير العمل أحمد الأسدي يقاضي مطعما في بغداد استغل تواجده خلال حضوره مأدبة إفطار لأغراض دعائية.. ما هذا الانسحاب التكتيكي! وكأن الناس اغبياء ويمر عليهم هذا الترقيع”.

وزير العمل أحمد الأسدي يقاضي مطعما في بغداد استغل تواجده خلال حضوره مأدبة إفطار لأغراض دعائية.

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ما هذا الانسحاب التكتيكي!

وكأن الناس اغبياء ويمر عليهم هذا الترقيع pic.twitter.com/GC8zXR5cJC — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) April 13, 2023

وسخرت ناشطة تدعة سهير: “الفاشنست وزير العمل أحمد الأسدي يصور إعلان لمطعم مادو في الجادرية”.