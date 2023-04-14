الجمعة, أبريل 14, 2023
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من مسؤول إلى بلوجر.. فيديو صادم لوزير عراقي ظهر في إعلان ترويجي لأحد المطاعم

عاصفة غضب أثيرت بعد تداول الفيديو فيما ردت الوزارة بمقاضاة إدارة المطعم واتهمتها باستغلال تصريحات الوزير لأغراض دعائية

كتب سالم حنفي
الوزير العراقي أحمد الأسدي في داعية لمطعم watanserb.com
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وطن – أثيرت ضجة في العراق، بعد ظهور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في مقطع فيديو يحمل طابعًا إعلانيًّا لأحد مطاعم بغداد.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر فيه الأسدي برفقة عدد من الرجال والنساء النزلاء في دار الرشاد للمسنّين، حيث أقامت الوزارة مأدبة إفطار ضمن نشاط خيري.

وتحدث الأسدي في الفيديو عن الخدمات التي يقدمها المطعم قائلًا: “استضفنا نزلاء دار الرشاد للمسنين في مطعم مادو بمنطقة الجادرية.. بالتأكيد هذا المطعم من المطاعم المشهورة في بغداد ويقدم وجبات إفطار وسحور في رمضان”.

وفي محاولة لتفادي عاصفة الغضب ضده، وجه الوزير الأسدي، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ضد مطعم “استغل وجوده لأغراض دعائية”.

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وقال المستشار الإعلامي في الوزارة كاظم العطواني في بيان: “فوجئنا بمقطع فديوي ممنتج من قبل إدارة أحد المطاعم التي أقيمت فيها مأدبة إفطار لعدد من المسنين النزلاء في دار الرشاد بحضور الوزير”.

وأضاف: “أثناء المأدبة طلبت إدارة المطعم من الوزير رأيه في المطعم، وبعفوية تامة أثنى على عملهم وأشاد فيه كنوع من التشجيع لمشاريع القطاع الخاص”.

وزعم العطواني أن “إدارة المطعم استغلت هذا الحديث لتقطع جزءا منه وتضعه في فيلم إعلاني ممنتج ، وهو خلاف السياقات الأدبية”.

وختم بيانه بالقول: “وعليه رفعت دعوى قضائية ضد إدارة المطعم لاستغلالها حديث خاص واجتزاء مقطع منه لأغراض دعائية غير لائقة بشخص الوزير”.

عاصفة غضب

أثار هذا المشهد، غضب واستياء الكثير من النشطاء في العراق الذين اعتبروا أن الأسدي تحوَّل من وزير إلى بلوجر، باعتبار أن ظهوره لم يكن عفويًّا لكنّه كان استغلالا للمسنّين في الترويج للمطعم.

وقال الإعلامي العراقي راضي العرضحالجي: “وزير العمل أحمد الأسدي يرفع شكوى على مطعم (مادو) بعد أن “اجتزأ” مقطع من كلامه في خلال حضوره مأدبة إفطار ووضعه المقطع في إعلان ممنتج.. المسكين يريد يطمطمها ما يعرف بعد”.

وكتب الباحث شاهو القرة داغي عبر “تويتر“: “وزير العمل أحمد الأسدي يقاضي مطعما في بغداد استغل تواجده خلال حضوره مأدبة إفطار لأغراض دعائية.. ما هذا الانسحاب التكتيكي! وكأن الناس اغبياء ويمر عليهم هذا الترقيع”.

وسخرت ناشطة تدعة سهير: “الفاشنست وزير العمل أحمد الأسدي يصور إعلان لمطعم مادو في الجادرية”.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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