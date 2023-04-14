فيديو رسمي يستعرض حياة مولاي الحسن يتعمد نسيان والدته للا سلمى ويوحي بأنه يتيم! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- ظهر ولي عهد المغرب ، مولاي حسن ، 19 عامًا ، وهو يقود سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من ماركة بنتلي البريطانية الأسبوع الماضي عبر شوارع الدار البيضاء، حيث أظهره مقطع فيديو وقد تقدمته سيارات شرطة لتفتح له الطريق، في حين قام بفتح النافذة وقام بالتلويح بيده لتحية المارة الذين تعرفوا عليه.

ووفقا لموقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، فإنه بفضل مقطع الفيديو هذا الذي نشره في نهاية الأسبوع الماضي سفيان البحري ، مسؤول العلاقات العامة الرسمي في القصر الملكي المغربي ، ظهرت بعض التفاصيل الإضافية عن حياة وأذواق مولاي حسن ، نجل الملك محمد السادس، الذي سيكمل العشرين عاما في الثامن من مايو المقبل.

سيرة ذاتية مصغرة

وبحسب الموقع فإن الفيديو هو نوع من رحلة السيرة الذاتية القصيرة عبر حياة الأمير الشاب مع بعض الصور التي لم يسبق لها مثيل والتي تبدأ معه خلف عجلة القيادة في سيارة بنتلي الفخمة.

ويرى مولاي حسن في الفيديو على سبيل المثال، عندما كان طفلًا ويقف على المسرح ويعزف الباندوريا، كما ظهر وهو يغني باللغة الإسبانية “الحقول مرتدية الألوان في الربيع” ، وهي أغنية من الفولكلور المكسيكي.

اللغات التي يتقنها مولاي لحسن

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أنه على عكس والده لم يكن لديه مربيات إسبانية ، إلا أن الإسبانية هي إحدى اللغات الأربع التي يتحدثها مولاي الحسن إلى جانب العربية والإنجليزية والفرنسية ، والتي قام بدراستها في الكلية الملكية.

- Advertisement -

مولاي الحسن وبرشلونة وميسي

ويؤكد التعليق الصوتي المجهول على الفيديو باللغة العربية أمرًا طالما تردد، حيث أن مولاي الحسن من مشجعي برشلونة ومعجب باللاعب ليونيل ميسي ، وأنه كلما استطاع ، يتابع مبارياته.

مولاي الحسن ظهر بسيارة بنتلي بقيمة 250 ألف يورو

ولفت تقرير “فانيتاتيس” إلى ملاحظات هامة لم يتطرق لها فيلم السيرة الذاتية المصغر لولي عهد المغرب مولاي الحسن، حيث أن الفيديو لم يتطرق لثمن السيارة “بنتلي” التي قادها ولي العه والتي يبلغ ثمنها نحو (250.000 يورو) .

الفيديو نقل انطباعا بأن ولي العهد يتيم الام

كما نقل الفيديو أيضا انطباعا بأنه يتيم لأن زوجة الملك السابقة للا سلمى لا تظهر في أي مشهد، و من ناحية أخرى ، يمكنك رؤية مولاي حسن مع والده، حيث ظهر وهو يرافقه مثلاً في توزيع أكياس الطعام على المحتاجين في نهاية شهر آذار ، قبيل بدء شهر رمضان .

وبحسب الموقع، يحاول الفيديو أيضًا إثبات مشاركته في السياسة الخارجية للمغرب، حيث ظهر وهو يتبادل التحيات في باريس عام 2018 ، مع رئيس الولايات المتحدة آنذاك ، دونالد ترامب، وفي العام التالي ، استضاف في المغرب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ، اللذين زارا البلاد.

من هو سفيان البحري

بحسب الموقع فإن سفيان البحري ، الذي وذع توقيعه على الفيديو ، كرس نفسه لمدة اثني عشر عامًا (2008 إلى 2020) لنشر الصور الودية للملك العلوي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ونشر هذه الفيديوهات ، بتكليف من البيت الملكي ، خاصة على فيسبوك ، حيث كان لديه 3.4 مليون متابع، ولكن في يوليو 2020، أغلق صفحته واختفى ولم يوضح أسباب هذا القرار بشكل جيد.

سجن سفيان البحري بتهمة شرب الخمور في الأماكن العامة

ونوه الموقع إلى أن الشخص الذي وصف نفسه بأنه “المعجب الأول” بالملك انتهى به المطاف في السجن ، في مايو 2021، حيث شارك في شجار ليلي خارج مطعم في الرباط وحُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة “السكر في الأماكن العامة” و “الغضب” على ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض عليه.

أمضى ثمانية أشهر فقط خلف القضبان لأنه في يناير 2022 أصدر محمد السادس عفوا عنه، وعاد للظهور في الخريف الماضي، و استأنف نشاطه بنشر صور ومقاطع فيديو للعائلة المالكة، لكن بكثافة أقل.

تعمد عدم إظهار للا سلمى

ووفقا للموقع لم تظهر للا سلمى في آخر فيديو لسفيان البحري رغم حقيقة أن مولاي حسن يقضي معها معظم الوقت ، فهما يتشاركان مسكنًا في ضواحي الرباط ، وهي الأكثر تأثيرًا عليه، ولكي لا يبتعد عن والدته ، تخلى عن الدراسة ، كما كان مخططا له في البداية ، في بن جرير ، 250 كيلومترا جنوب الرباط.

وافتتحت جامعة محمد السادس للفوسفات ، المعروفة شعبيا باسم UM6P ، ملحقًا ، بتمويل من مكتب الشريف للفوسفات ، أكبر شركة عامة في المغرب، حيث التحق مولاي الحسن أخيرًا بفرع الرباط من هذه الجامعة لدراسة الحوكمة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك ، فمن الناحية العملية ، يتابع دورات القانون في جامعة محمد الخامس العامة ، في العاصمة أيضًا.

وبحسب الموقع، لا يُعزى تعلق مولاي الحسن بوالدته فقط إلى العيش معها تحت سقف واحد بينما كان والده بعيدًا، بل شهدها وهي تعاني أثناء الطلاق ، في 2018 ، عندما وصفتها الصحافة بأوامر من السلطة الملكية بأنها امرأة “محتقرة ” ذات شخصية “غاضبة وعدوانية” عصت زوجها، تمهيدالإعلان الطلاق وتبريره.

اختتم الموقع أنه حتى اليوم ، لا تتمتع للا سلمى بحرية الحركة .