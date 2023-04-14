فاجعة تهز السلطنة.. وفاة الشيخ سعود بن محمد الهنائي بعد يوم من اختفائه.. هل مات مقتولاً؟

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وطن- بعد ساعات من تأكيد ‏اختفاءه، أعلنت وسائل إعلام عمانية وفاة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي، شيخ الهنائيين، في ظروف غامضة حيث وُجد المفقود مفارقًا للحياة في إحدى المناطق النائية بولاية بهلا.

سبب وفاة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي

لم تُوضح السلطات الأمنية العمانية إلى الآن، السبب الحقيقي وراء وفاة شيخ الهنائيين، الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي.

وتباينت الأقوال والمعطيات حول سبب وفاته، ماإذا كان قد فارق الحياة بصفة طبيعية أو أنه قد تعرض لمكروه في الفترة التي قضاها خاج منزله والتي أعلنت عائلته خلالها أنه “مُختفٍ”.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنائي pic.twitter.com/h9KVyUBY09 — محمدسليمان الهنائي المخرومي (@mohad_hinai) April 14, 2023

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة “الأثير” المحلية، نقلا عن مصادرها أنه “العثور على المواطن محمد بن سعود الهنائي المفقود مفارقًا للحياة في إحدى المناطق النائية” دون التطرق لأي تفاصيل إضافية.

ونقلت الصحيفة في تواصلها مع أحد أقارب المفقود، توضيحه “بأن المغفور له كان قد خرج من منزله في ولاية بهلاء ظهر يوم أمس الخميس، مؤكدًا بأنه لم يكن يعاني من أي حالة صحية”.

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هذا وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة وصول جثمان الشيخ الراحل إلى مركز شرطة مدينة بهلا وهي إحدى واحات محافظة الداخلية في سلطنة عمان.

متداول : وصول جثمان #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنايي مطار مركز شرطة بهلاء

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. pic.twitter.com/yCTstGhJaJ — سيف الهنائي(SAIF M H) (@alrhal24146773) April 14, 2023

وكان للراحل، الشيخ محمد بن سعود الهنائي، مكانة مرموقة في المجتمع العماني وكذا في أروقة صنع القرار وحتى أعلى هرم السلطة في سلطنة عمان، حيث تُوثق صور كثيرة حضوره فعاليات محلية رفقة السلطان الحالي هيثم بن طارق.

سلطنة عمان تنعى الشيخ محمد بن سعود الهنائي

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعى النشطاء الشيخ الراحل، محمد بن سعود الهنائي، داعين الله أن يتغمده برحمته وأن يغفر له ماتقدم وما تأخر من ذنبه.

فنعاه “صالح بن عيسى العَبْري” قائلا “{ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَیَوٰةَ لِیَبۡلُوَكُمۡ أَیُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلࣰاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡغَفُورُ} رزء عظيم برحيل الشيخ محمد بن سعود الهنائي عرفته رجلًا، مؤمنًا، حكيمًا، مصلحًا، كريمًا متواضعًا ما قصده محتاج في حاجة إلا مشى معه الله تقبله قبولا حسنا وأحسن وفادته”.

{ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَیَوٰةَ لِیَبۡلُوَكُمۡ أَیُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلࣰاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡغَفُورُ}

رزء عظيم برحيل #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنائي

عرفته رجلًا، مؤمنًا، حكيمًا، مصلحًا، كريمًا متواضعًا

ما قصده محتاج في حاجة إلا مشى معه

الله تقبله قبولا حسنا وأحسن وفادته pic.twitter.com/U9L2W4GGrm — صالح بن عيسىٰ العَبْرِي (@Saleh_Abri_OMN) April 14, 2023

وقال “هلال سليم” في سياق متصل “كريم الأصل من أرقى الرجال.. تعزينا بأن خلفت كنزاً من الأخلاق من أسمى الخصال.. رعى الله الفقيد بكل خير وأسكنه فسيحات الظلال ان لله وان اليه راجعون”.

كريم الأصل من أرقى الرجال

تعزينا بأن خلفت كنزاً

من الأخلاق من أسمى الخصال

رعى الله الفقيد بكل خير

وأسكنه فسيحات الظلال

ان لله وان اليه راجعون #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنائي pic.twitter.com/2tzOrrrrLh — Engg.. ❤Hilal Salim❤ (@ibn_alwali) April 14, 2023

وكتب “علي بن سالم الراشدي” على تويتر “”لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير” رحم الله الشيخ الجليل المحسن محمد بن سعود الهنائي وغفر له وخالص العزاء لاسرته الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

"لعمرك ما الرزية فقد مال

ولا شاة تموت ولا بعير

ولكن الرزية فقد شخص

يموت بموته خلق كثير"

رحم الله الشيخ الجليل المحسن محمد بن سعود الهنائي وغفر له وخالص العزاء لاسرته الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنايي pic.twitter.com/esqvcYhVse — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) April 14, 2023

أما “خالد بن علي الخوالدي” فاعتبر أن من قتل الشيخ محمد بن سعيد الهنائي، لايحمل في قلبه ذرة رحمة.

وقال “من قتل هذا الوجه الصبوح لا يحمل في قلبه ذرة من الإنسانية..رحل عن عالم الدنيا الفانية إلى دار الخلود..الفلوس تعمى النفوس..حسب الروايات بأنه في طور توزيع زكاته بعشرات الآلاف..رحم الله الشيخمحمدبنسعودالهنايي وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين”.

من قتل هذا الوجه الصبوح لا يحمل في قلبه ذرة من الإنسانية..رحل عن عالم الدنيا الفانية إلى دار الخلود..الفلوس تعمى النفوس..حسب الروايات بأنه في طور توزيع زكاته بعشرات الآلاف..رحم الله #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنايي وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. pic.twitter.com/5ahDUVNAL1 — د.خالد بن علي الخوالدي (@khalid1330) April 14, 2023

وعلى صعيد آخر، أعلنت أحد الصفحات المحلية في مدينة بهلا عن موعد صلاة الجنازة وقالت أن “الصلاة على جنازة فقيد الولاية الشيخمحمدبن_سعود الهنائي رحمة الله عليه ستكون بعد صلاة التراويح في مقبرة بلدة بلادسيت بولاية بهلا .. رحمه الله له وأسكنه فسيح جناته و ألهم ذويه الصبر و السلوان .. إنا لله و إنا إليه راجعون”.