الجمعة, أبريل 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفاجعة تهز السلطنة.. وفاة الشيخ سعود بن محمد الهنائي بعد يوم من...
الهدهد

فاجعة تهز السلطنة.. وفاة الشيخ سعود بن محمد الهنائي بعد يوم من اختفائه.. هل مات مقتولاً؟

السلطات الأمنية في سلطنة عمان لم تُفصح بعد عن السبب الحقيقي وراء وفاة الشيخ سعود بن محمد الهنائي

كتب فهمي الورغمي
وفاة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي watanserb.com
وفاة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي
- Advertisement -

وطن- بعد ساعات من تأكيد ‏اختفاءه، أعلنت وسائل إعلام عمانية وفاة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي، شيخ الهنائيين، في ظروف غامضة حيث وُجد المفقود مفارقًا للحياة في إحدى المناطق النائية بولاية بهلا.

سبب وفاة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي

لم تُوضح السلطات الأمنية العمانية إلى الآن، السبب الحقيقي وراء وفاة شيخ الهنائيين، الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي.

وتباينت الأقوال والمعطيات حول سبب وفاته، ماإذا كان قد فارق الحياة بصفة طبيعية أو أنه قد تعرض لمكروه في الفترة التي قضاها خاج منزله والتي أعلنت عائلته خلالها أنه “مُختفٍ”.

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة “الأثير” المحلية، نقلا عن مصادرها أنه “العثور على المواطن محمد بن سعود الهنائي المفقود مفارقًا للحياة في إحدى المناطق النائية” دون التطرق لأي تفاصيل إضافية.

ونقلت الصحيفة في تواصلها مع أحد أقارب المفقود، توضيحه “بأن المغفور له كان قد خرج من منزله في ولاية بهلاء ظهر يوم أمس الخميس، مؤكدًا بأنه لم يكن يعاني من أي حالة صحية”.

- Advertisement -

هذا وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة وصول جثمان الشيخ الراحل إلى مركز شرطة مدينة بهلا وهي إحدى واحات محافظة الداخلية في سلطنة عمان.

وكان للراحل، الشيخ محمد بن سعود الهنائي، مكانة مرموقة في المجتمع العماني وكذا في أروقة صنع القرار وحتى أعلى هرم السلطة في سلطنة عمان، حيث تُوثق صور كثيرة حضوره فعاليات محلية رفقة السلطان الحالي هيثم بن طارق.

سلطنة عمان تنعى الشيخ محمد بن سعود الهنائي

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعى النشطاء الشيخ الراحل، محمد بن سعود الهنائي، داعين الله أن يتغمده برحمته وأن يغفر له ماتقدم وما تأخر من ذنبه.

فنعاه “صالح بن عيسى العَبْري” قائلا “{ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَیَوٰةَ لِیَبۡلُوَكُمۡ أَیُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلࣰاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡغَفُورُ} رزء عظيم برحيل الشيخ محمد بن سعود الهنائي عرفته رجلًا، مؤمنًا، حكيمًا، مصلحًا، كريمًا متواضعًا ما قصده محتاج في حاجة إلا مشى معه الله تقبله قبولا حسنا وأحسن وفادته”.

وقال “هلال سليم” في سياق متصل “كريم الأصل من أرقى الرجال.. تعزينا بأن خلفت كنزاً من الأخلاق من أسمى الخصال.. رعى الله الفقيد بكل خير وأسكنه فسيحات الظلال ان لله وان اليه راجعون”.

وكتب “علي بن سالم الراشدي” على تويتر “”لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير” رحم الله الشيخ الجليل المحسن محمد بن سعود الهنائي وغفر له وخالص العزاء لاسرته الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما “خالد بن علي الخوالدي” فاعتبر أن من قتل الشيخ محمد بن سعيد الهنائي، لايحمل في قلبه ذرة رحمة.

وقال “من قتل هذا الوجه الصبوح لا يحمل في قلبه ذرة من الإنسانية..رحل عن عالم الدنيا الفانية إلى دار الخلود..الفلوس تعمى النفوس..حسب الروايات بأنه في طور توزيع زكاته بعشرات الآلاف..رحم الله الشيخمحمدبنسعودالهنايي وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين”.

وعلى صعيد آخر، أعلنت أحد الصفحات المحلية في مدينة بهلا عن موعد صلاة الجنازة وقالت أن “الصلاة على جنازة فقيد الولاية الشيخمحمدبن_سعود الهنائي رحمة الله عليه ستكون بعد صلاة التراويح في مقبرة بلدة بلادسيت بولاية بهلا .. رحمه الله له وأسكنه فسيح جناته و ألهم ذويه الصبر و السلوان .. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفتي سلطنة عمان: آية قرآنية لو طُبقِّت لانتهت مشكلات العالم ولن يكون هناك جائع

الهدهد

“تسريح عاملات النسيج” يفجر غضب العمانيين ودعوات لتدخل السلطان:”مؤشر خطير”

الهدهد

عُمان تكشف موقفها تجاه صلح قطر والبحرين واحتضان السعودية للأسد

الهدهد

هذا ما فعله أمير قطر مع بدر البوسعيدي داخل قصره في الدوحة (فيديو)

الهدهد

قيادي حوثي يكشف ما سيحدث إذا فشلت مفاوضات صنعاء الجارية بوساطة عمانية

الهدهد

هل أمر سلطان عُمان بمنع مكبرات المساجد؟!.. عضو مجلس شورى يحسم الجدل!

الهدهد

“مكبرات المساجد حاجة وطمأنينة”.. وسم متصدر في عُمان ودعوة لإقالة وزير الأوقاف

الهدهد

من يدير حساب مفتي سلطنة عُمان على تويتر؟! بيان وتصريح متناقضان يثيران جدلاً كبيراً! (شاهد)

فيديو

فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ غرقى في وادي “الصرمي” العماني

الهدهد

مفتي عُمان يخرج عن صمته بشأن القرار الخاص بمكبرات الصوت في المساجد

الهدهد

سلطنة عمان تنقذ ابن سلمان.. وفد سعودي في ضيافة مهدي المشاط بصنعاء (فيديو)

الهدهد

تحذير عاجل من الأرصاد العمانية للمواطنين.. ناشدتهم تنفيذ هذه النصائح للأهمية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كلارا شيا في صدام جديد مع شاكيرا.. هذا ما تنوي فعله المغنية الكولومبية وكلفت به محاميها!

المنصف المرزوقي مهاجما عبد المجيد تبون: من نصبك ولياً على تونس أيها الديكتاتور؟ (شاهد)

صورة للمئات من المعتمرين لحظة سجودهم أمام الكعبة المشرفة تخطف الأنظار

“اغتصبها وقتلها”.. العراق يُسدل الستار في قضية “طفلة الـ 7 سنوات” بعد القبض على الجاني

فيديو رسمي يستعرض حياة مولاي الحسن يتعمد نسيان والدته للا سلمى ويوحي بأنه يتيم! (شاهد)

شاهد.. لحظة إلقاء القبض على المتهم في تسريب “وثائق البنتاغون” وهذا مصيره (فيديو)

الخطة بدأت لإشعال السودان..صحيفة إماراتية تزعم وصول طائرات مصرية لدعم البرهان!

شاكيرا تقتلع شجرة من منزلها في برشلونة لنقلها إلى ميامي.. ما علاقة لبنان؟! (شاهد)

بعد جدل حذف صورة مرسي من رؤساء مصر.. موقف محرج لسامح شكري مع نظيره التركي (شاهد)

بعد صندوق جاريد كوشنر.. السعودية تستثمر في الشركات الإسرائيلية بصندوق سعودي.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC