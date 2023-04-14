شاهد.. لحظة إلقاء القبض على المتهم في تسريب “وثائق البنتاغون” وهذا مصيره (فيديو)

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وطن- ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على جندي سابق في الحرس الوطني الجوي بولاية ماساتشوستس يُشتبه في مسؤوليته عن تسريب وثائق دفاعية أمريكية سرية كشفت أسرارًا عسكرية وأضرت بعلاقات واشنطن مع الحلفاء الرئيسيين.

إلقاء القبض على المشتبه به في تسريبات البنتاغون

تم القبض على جاك تيكسيرا في منزله في بلدة نورث دايتون من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأظهرت لقطات جوية إخبارية لطائرة هليكوبتر شابا بشعر أسود قصير، وقميصا أخضر زيتوني وسروالًا قصيرًا أحمر يسير للخلف باتجاه فريق من العملاء يقفون بجانب عربة مدرعة يرتدون ملابس مموهة ودروع واقية، ويوجهون بنادقهم إليه.

ما هو مصير الشاب الأميركي المتهم بتسريب وثائق البنتاغون؟ pic.twitter.com/Q22FBJt3OK — BBC News عربي (@BBCArabic) April 14, 2023

في واشنطن، أكد المدعي العام الأمريكي، “ميريك جارلاند”، الاعتقال، قائلاً إن تيكسيرا محتجز “فيما يتعلق بتحقيق في الإزالة غير المصرح بها المزعومة للمعلومات السرية للدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونقلها”، حسب ماذكرت صحيفة “الغارديان“.

وتشير اللغة التي تحدث بها جارلاند، حسب ذات المصدر، إلى أن تيكسيرا سيواجه اتهامات بموجب قانون التجسس.

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إمكانية السجن لعشر سنوات أو أكثر

يمكن أن تصل عقوبة كل تهمة بموجب هذا القانون إلى السجن لمدة 10 سنوات، ويمكن للمدعين العامين التعامل مع كل وثيقة مسربة باعتبارها تهمة منفصلة في لائحة الاتهام الموجهة إليه. يمكن أن يواجه عقوبة سجن طويلة جدًا.

وقال جارلاند إن الحرس الوطني الجوي سوف يمثل لأول مرة أمام محكمة مقاطعة ماساتشوستس في بوسطن.

كان تيكسيرا طيارا من الدرجة الأولى في جناح المخابرات رقم 102 في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس تحت عنوان الواجب “رائد أنظمة النقل السيبراني”، وكان هو المسؤول عن إبقاء الإنترنت يعمل في القواعد الجوية التي يعمل بها منذ انضمامه للحرس في عام 2019.

ويُعتقد أن تيكسيرا كان يدير مجموعة دردشة عبر الإنترنت حيث تم تحميل مئات الصور للوثائق السرية والسرية للغاية، من أواخر العام الماضي إلى مارس/آذار المنصرم. أطلقت المجموعة على نفسها اسم Thug Shaker Central، وهي مُكونة من 20 إلى 30 شابًا ومراهقًا تجمعهم الحماس للبنادق والعتاد العسكري وألعاب الفيديو، وقد كانت اللغة العنصرية سمة مشتركة للمجموعة.

ويشار هنا أنه في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى أيرلندا، سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتقليل من تأثير التسريبات، قائلا “لست قلقًا بشأن التسريب”.

وكانت صحيفة الغارديان قد اطلعت على حوالي 50 وثيقة. ولكن هناك دلائل تشير إلى نشر المزيد لأول مرة على Thug Shaker Central. وقالت صحيفة واشنطن بوست إنها اطلعت على حوالي 300 وثيقة، تم الإبلاغ عن جزء منها فقط حتى الآن، مما يشير إلى أن الضرر الذي يلحق بالأمن القومي قد يكون أسوأ مما تم الاعتراف به حتى الآن.