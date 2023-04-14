خبر صادم لعشاق برشلونة بشأن صفقات الميركاتو القادم

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة سيكون غير قادر على شراء أي صفقات في سوق الميركاتو الصيفي القادم، إلا بتخلي إدارة النادي الكتالوني عن عدد من اللاعبين من أجل شراء لاعبين جدد.

وقالت صحيفة (SPORT) الكتالونية، بأن نادي برشلونة يحتاج إلى بيع لاعبين بمبلغ يصل إلى 150 مليون يورو، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم، من أجل شراء عددٍ من اللاعبين.

صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي

ويبدو أن الأزمة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة، ما زالت مستمرة، في ظل صعوباته في شراء لاعبين جدد. دون عرض عدد من نجومه المهمين للبيع في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

🚨 SPORT | يحتاج برشلونة إلى بيع لاعبين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو حتى يتمكن من التوقيع هذا الصيف. pic.twitter.com/IIHOfi5teF — كرم بارسا – Karam Barca (@KrmBarsa) April 13, 2023

كما وأشارت وسائل إعلام إسبانية، بأن برشلونة ربما سيعرض ثلاثي هجوم الفريق الكتالوني للبيع في سوق الميركاتو القادم. وهم أنسو فاتي ورافينيا دياز وفيران توريس، في ظل اهتمام العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز بتلك النجوم من أجل التعاقد معهم.

برشلونة في الدوري الإسباني

وفي سياق أخر، تعادل فريق برشلونة (البلوغرانا) في المباراة الماضية أمام خيتافي، سلبياً بدون أي من الأهداف، الاثنين، في منافسات الدوري الإسباني، بعد خسارته في قمة الكلاسيكو. أمام الغريم ريال مدريد برباعية نظيفة دون مقابل في بطولة كأس ملك إسبانيا 2023.

🔥 على قدم وساق 🔥 pic.twitter.com/2DKZgDLs5n — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 12, 2023

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كما وسيواجه المتصدر برشلونة، نظيره خيتافي خارج ميدانه هذه المرة، الأحد، في منافسات الجولة ال29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتربع فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف ريال مدريد حامل اللقب السابق برصيد 59 نقطة للموسم الحالي.