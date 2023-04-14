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بعد التسبب في إقالته.. كريستيانو رونالدو يبعث برسالة غير متوقعة لـ “رودي غارسيا”.. ماذا قال؟

وسائل إعلام سعودية أكدت أن إقالة مدرب النصر السعودي "رودي غارسيا"، جاءت بسبب أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو "لايشعر بالراحة" معه كمدرب

كتب فهمي الورغمي
كريستيانو رونالدو يودع رودي غارسيا watanserb.com
رودي غارسيا
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وطن- رغم الدور الكبير الذي كان له في إقالته، حسب ماذكرت مصادر صحفية متطابقة، وجه لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، رسالة وداع لمدربه السابق “رودي غارسيا”، بعد إقالته من تدريب الفريق، في خطوة من “الدون” أثارت ردود فعل واسعة حولها.

كريستيانو رونالدو يودع رودي غارسيا

ونشر كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بالمدرب غارسيا، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، وعلق عليها: “من دواعي سروري العمل معك، أتمنى التوفيق لك”.

ويشار هنا أن نادي النصر السعودي، كان قد أعلن مساء أمس، الخميس، فسخ عقد مدربه الفرنسي رودي غارسيا.

وبعثت إدارة الفريق رسالة وداعية إلى غارسيا، عبر الصفحة الرسمية للنادي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، بنشرها: “قررت إدارة نادي النصر رسميًّا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي غارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق، ومتمنين له التوفيق”.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة “ الرياضية” السعودية، عن التكلفة المالية لقرار إقالة الفرنسي غارسيا، من تدريب نادي النصر، والتي وصلت إلى نحو 15 مليون ريال.

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مشيرة إلى أن هذا الرقم يُمثل مجموع رواتب المدرب ومعاونيه، الذين أُقيلوا معه، حتى نهاية عقد الجهاز الفني بأواخر حزيران/يونيو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن العقد -الذي وقّعه الطرفان الصيف الماضي- يمتد موسمًا واحدًا وليس موسمين كما أُشيع وقت إبرامه، مشيرةً إلى وجود بندٍ في العقد -الذي تقرّر إنهاؤه- كان يمنح النادي حقّ تمديده لموسم آخر.

جدير بالملاحظة أن النصر السعودي قد تعاقد مع المدرب الفرنسي في يوليو/ تموز الماضي، وقاد المدرب صاحب الـ59 عامًا الفرق في 26 مباراة عبر كل المسابقات، وحقق الفوز 18 مرة، وتعادل في 5 مباريات، فيما تلقى 3 هزائم، وسجل معه الفريق 55 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

من مدرب النصر السعودي القادم؟

في الوقت الحالي، سيقود الكرواتي دينكو جيليشيتش، المدرب المؤقت، تدريبات الفريق، وذلك تحضيرًا لمواجهة الهلال، الثلاثاء المقبل، في ديربي الرياض، ضمن المرحلة الـ25 من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

ودينكو يليتشيتش، هو مدرب الفئات السنية في نادي النصر، وقد بدأ مهمته في يوليو الماضي وقدم مردودا جيدا، جعله خليفة رودي غارسيا في الفريق الأول.

بدأ مدرب النصر الجديد مشواره التدريبي في عام 2011 من بوابة نادي رادنيك سيسفيتي الكرواتي، وظل في منصبه عامين بهر فيهما الأنظار، قبل أن يتم استدعاءه لمهمة تدريب منتخب كرواتيا تحت 19 عامًا وجمع تدريب النادي والمنتخب.

بعد عامين من مهمة تدريب المنتخب الوطني للشباب، تعرف دينكو يليتشيتش على قارة آسيا من خلال نادي فولاد يزدن الإيراني في 2014، قبل العودة لبلاده من جديد وتولي مسؤولية أكاديمية نوفيغراد في العام التالي.

ذاع سيطه كمطور للشباب فرحل إلى إسبانيا في 2017 لبدء مغامرة مع أكاديمية نادي ألافيس، وبعد سنة كاملة عاد لكرواتيا لتدريب نادي روديش في الفترة بين 2018 و2020.

بعد عام من الرحيل عن روديش، أصبح مدربًا لنادي كوستوشيا زغرب، قبل أن يعود لقارة آسيا من جديد، لكن هذه المرة لفريق النصر تحت 19 عامًا.

ماذا عن الأرجنتيني “ميجيل أنخيل روسو”؟

إلى ذلك فقد تطرقت صحف أوروبية لخليفة غارسيا، بعيدا عن مُعوضه المؤقت يليتشيتش، حيث أوضحت مصادر صحفية، اتجاه مسؤولي النصر للتعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني “ميجيل أنخيل روسو”، لقيادة الفريق الأول مؤقتاً، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويبلغ روسو من العمر 67 سنة، ويتولّى حالياً قيادة فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، وفي عقد حتى ديسمبر من عام 2023، وسبق له تدريب درب نادي النصر وبالتحديد في الفترة من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022، حيث حقق 15 فوزاً مقابل تعادلينِ و3 هزائم.

هذا وتعثر النصر بالتعادل السلبي أمام الفيحاء في الجولة الماضية بدوري روشن السعودي للمحترفين، ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة متصدر البطولة المحلية.

وبالعودة للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فقد خاض حتى الآن 12 مباراة رفقة النصر في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة هدفين آخرين.

المصدرالرياضية ، توتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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