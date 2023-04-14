بعد التسبب في إقالته.. كريستيانو رونالدو يبعث برسالة غير متوقعة لـ “رودي غارسيا”.. ماذا قال؟

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وطن- رغم الدور الكبير الذي كان له في إقالته، حسب ماذكرت مصادر صحفية متطابقة، وجه لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، رسالة وداع لمدربه السابق “رودي غارسيا”، بعد إقالته من تدريب الفريق، في خطوة من “الدون” أثارت ردود فعل واسعة حولها.

كريستيانو رونالدو يودع رودي غارسيا

ونشر كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بالمدرب غارسيا، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، وعلق عليها: “من دواعي سروري العمل معك، أتمنى التوفيق لك”.

ويشار هنا أن نادي النصر السعودي، كان قد أعلن مساء أمس، الخميس، فسخ عقد مدربه الفرنسي رودي غارسيا.

وبعثت إدارة الفريق رسالة وداعية إلى غارسيا، عبر الصفحة الرسمية للنادي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، بنشرها: “قررت إدارة نادي النصر رسميًّا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي غارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق، ومتمنين له التوفيق”.

قررت إدارة نادي #النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو ايليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .

متمنين له التوفيق مع #العالمي بإذن الله 💛 pic.twitter.com/X5qlgYd6s8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة “ الرياضية” السعودية، عن التكلفة المالية لقرار إقالة الفرنسي غارسيا، من تدريب نادي النصر، والتي وصلت إلى نحو 15 مليون ريال.

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مشيرة إلى أن هذا الرقم يُمثل مجموع رواتب المدرب ومعاونيه، الذين أُقيلوا معه، حتى نهاية عقد الجهاز الفني بأواخر حزيران/يونيو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن العقد -الذي وقّعه الطرفان الصيف الماضي- يمتد موسمًا واحدًا وليس موسمين كما أُشيع وقت إبرامه، مشيرةً إلى وجود بندٍ في العقد -الذي تقرّر إنهاؤه- كان يمنح النادي حقّ تمديده لموسم آخر.

جدير بالملاحظة أن النصر السعودي قد تعاقد مع المدرب الفرنسي في يوليو/ تموز الماضي، وقاد المدرب صاحب الـ59 عامًا الفرق في 26 مباراة عبر كل المسابقات، وحقق الفوز 18 مرة، وتعادل في 5 مباريات، فيما تلقى 3 هزائم، وسجل معه الفريق 55 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

من مدرب النصر السعودي القادم؟

في الوقت الحالي، سيقود الكرواتي دينكو جيليشيتش، المدرب المؤقت، تدريبات الفريق، وذلك تحضيرًا لمواجهة الهلال، الثلاثاء المقبل، في ديربي الرياض، ضمن المرحلة الـ25 من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

ودينكو يليتشيتش، هو مدرب الفئات السنية في نادي النصر، وقد بدأ مهمته في يوليو الماضي وقدم مردودا جيدا، جعله خليفة رودي غارسيا في الفريق الأول.

قررت إدارة نادي #النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو ايليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .

متمنين له التوفيق مع #العالمي بإذن الله 💛 pic.twitter.com/X5qlgYd6s8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

بدأ مدرب النصر الجديد مشواره التدريبي في عام 2011 من بوابة نادي رادنيك سيسفيتي الكرواتي، وظل في منصبه عامين بهر فيهما الأنظار، قبل أن يتم استدعاءه لمهمة تدريب منتخب كرواتيا تحت 19 عامًا وجمع تدريب النادي والمنتخب.

بعد عامين من مهمة تدريب المنتخب الوطني للشباب، تعرف دينكو يليتشيتش على قارة آسيا من خلال نادي فولاد يزدن الإيراني في 2014، قبل العودة لبلاده من جديد وتولي مسؤولية أكاديمية نوفيغراد في العام التالي.

ذاع سيطه كمطور للشباب فرحل إلى إسبانيا في 2017 لبدء مغامرة مع أكاديمية نادي ألافيس، وبعد سنة كاملة عاد لكرواتيا لتدريب نادي روديش في الفترة بين 2018 و2020.

بعد عام من الرحيل عن روديش، أصبح مدربًا لنادي كوستوشيا زغرب، قبل أن يعود لقارة آسيا من جديد، لكن هذه المرة لفريق النصر تحت 19 عامًا.

ماذا عن الأرجنتيني “ميجيل أنخيل روسو”؟

إلى ذلك فقد تطرقت صحف أوروبية لخليفة غارسيا، بعيدا عن مُعوضه المؤقت يليتشيتش، حيث أوضحت مصادر صحفية، اتجاه مسؤولي النصر للتعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني “ميجيل أنخيل روسو”، لقيادة الفريق الأول مؤقتاً، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويبلغ روسو من العمر 67 سنة، ويتولّى حالياً قيادة فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، وفي عقد حتى ديسمبر من عام 2023، وسبق له تدريب درب نادي النصر وبالتحديد في الفترة من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022، حيث حقق 15 فوزاً مقابل تعادلينِ و3 هزائم.

هذا وتعثر النصر بالتعادل السلبي أمام الفيحاء في الجولة الماضية بدوري روشن السعودي للمحترفين، ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة متصدر البطولة المحلية.

وبالعودة للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فقد خاض حتى الآن 12 مباراة رفقة النصر في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة هدفين آخرين.