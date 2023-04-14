المنصف المرزوقي مهاجما عبد المجيد تبون: من نصبك ولياً على تونس أيها الديكتاتور؟ (شاهد)

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وطن- في واقعة مثيرة وغير متفوقعة، شن الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي هجوما عنيفا على الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رافضا تدخله في الشأن التونسي.

وخلال استضافته على “القناة 22” الجزائرية المعارضة، رد “المرزوقي” على تصريح الرئيس الجزئري عبدالمجيد تبون لقناة “الجزيرة ” قبل أيام بأنه “لن يترك الدولة التونسية تنهار”.

وقال “المرزوقي” موجها حديثه لـ”تبون”:” من نصبّك وليا على تونس، تونس دولة موجودة حتى قبل الدولة الجزائرية، ولها أسسها وشبعها الذي يحميها، وأنت من أدخلك في الموضوع”.

واتهم الرئيس التونسي الأسبق الرئيس الجزائري بأنه “يريد استمرار الديكتاتورية في تونس، كي لا تسقط الديكتاتورية في الجزائر“.

النظام الجزائري يخشى عدوى الثورة

وواصل “المرزوقي” هجومه موجها إياه هذه المرة للنظام الجزائري كلكل، قائلا:”قرر النظام الحاكم في الجزائر إخماد الثورة في تونس، ولا مجال أن تقوم الديمقراطية في البلاد، وكان واضحا بالنسبة لهم أن عدوى الثورة قريبة منهم، وهو ما تحقق عندما خرج الجزائريون بالآلاف لإسقاط الديكتاتورية”.

وأكد “المرزوقي” على ان النظام الجزائري لن يستطيع حماية الديكتاتورية القائمة حاليا في تونس، قائلا: “سنسقطها نحن التوانسة ولا يستطيع أحد حمايتها لا أنتم ولا غيركم”.

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الجزائر وضعت العراقيل أمام ديمقراطية تونس

واعتبر “المرزوقي” أن النظام الجزائري يهاج ديمقراطية تونس بكل الوسائل، لافتا إلى أنه وضع العراقيل كي لا تنجح الديمقراطية التونسية، مضيفا:”ويعلم الله على ما أظهرته لهم من حسن نوايا في علاقات جيدة محترمة”.

وقال “المرزوقي” أن “مصيبة النظام الجزائري تمكن في سعيه دائما وأبدا للتدخل في الشؤون التونسي”، مضيفا: “نحن لم نتدخل قط في الشأن الداخلي الجزائري، لكنه يتدخل في شؤوننا بشكل فجّ وباستمرار”.

واختتم الرئيس التونسي الأسبق حديثه بالقول:” لم يعد سرا ما يضمره النظام الجزائري تجاه النموذج التونسي ما بعد الثورة”.

تبون: لجزائر لن نسمح بانهيار الدولة التونسية

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد صرح في لقاء له مع الجزيرة بودكاست، أن الجزائر تسعى لرد الجميل لتونس التي امتزج دماء الجزائريين معهم أيام الثورة التحريرية، قائلا: “نسعى لصون كرامة الأشقاء التونسيين ونتمنى أين يحافظ الشعب التونسي على بلاده”.

وأضاف: “الضغوطات التي تأتي من الخارج فيها الكثير من الخبث وتجعل المواطن يبحث عن وطن في الخارج، والذي يريد عدم الاستقرار في تونس لا نقبل له ذلك ولا يمكن أن نتدخل في شؤون تونس الداخلية أبدا واللعبة الديمقراطية وغير ديمقراطية تهم التوانسة ويهمنا ألا نجعل تونس تنهار وهي امتداد أمني للجزائر”.