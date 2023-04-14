الجمعة, أبريل 14, 2023
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رياضة

استبعاد ساديو ماني إلى أجل غير مسمى بقرار من بايرن ميونخ

إيقاف ماني بقرار من إدارة البايرن على خلفية شجاره مع زميله ليروي ساني

كتب فارس أبو شيحة
استبعاد ساديو ماني watanserb.com
استبعاد ساديو ماني
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وطن- قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، استبعاد النجم السنغالي ساديو ماني، من مواجهة الفريق البافاري أمام نظيره هوفنهايم، في منافسات الدوري الألماني الممتاز.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية، بأن إدارة نادي بايرن ميونخ قرر استبعاد السنغالي ماني، إلى أجل غير مسمى. بسبب حادثة اشتباكه مع زميله ليروي ساني.

استبعاد ساديو ماني

‏وكشف موقع ” Taggat” الفرنسي، الخميس، عن تفاصيل قضية شجار ساديو ماني مع زميله ليروي ساني، على خلفية دخول اللاعبان في جدال. عقب خسارة الفريق. أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

استبعاد ساديو ماني
استبعاد ساديو ماني

وأوضح الموقع الفرنسي، بأن السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، لم يعجبه الطريقة التي تحدث بها زميله ليروي ساني معه، إلى جانب وصف الأخير باللاعب ” المقرف الأسود”. ليعتدي ساديو عليه بالضرب.

وختم الموقع، “زملائهم قاموا بتفرقة الشجار الذي دار بين ساديو ماني وساني، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، ليقرر بعدها النادي احتواء الوضع بعقوبة داخلية ضد ماني”.

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خسارة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي

واندلع شجار ساديو ماني وساني، عقب نهاية مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، التي انتهت بسقوط البافاري أمام الأزرق السماوي. بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كما ويتجدد لقاء العودة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في ال19 من شهر نيسان/ إبريل القادم.

شجار ساديو ماني وساني
شجار ساديو ماني وساني

ويتصدر فريق بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز. برصيد 58 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + Taggat + وسائل إعلام ألمانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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