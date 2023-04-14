استبعاد ساديو ماني إلى أجل غير مسمى بقرار من بايرن ميونخ

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وطن- قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، استبعاد النجم السنغالي ساديو ماني، من مواجهة الفريق البافاري أمام نظيره هوفنهايم، في منافسات الدوري الألماني الممتاز.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية، بأن إدارة نادي بايرن ميونخ قرر استبعاد السنغالي ماني، إلى أجل غير مسمى. بسبب حادثة اشتباكه مع زميله ليروي ساني.

استبعاد ساديو ماني

‏وكشف موقع ” Taggat” الفرنسي، الخميس، عن تفاصيل قضية شجار ساديو ماني مع زميله ليروي ساني، على خلفية دخول اللاعبان في جدال. عقب خسارة الفريق. أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الموقع الفرنسي، بأن السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، لم يعجبه الطريقة التي تحدث بها زميله ليروي ساني معه، إلى جانب وصف الأخير باللاعب ” المقرف الأسود”. ليعتدي ساديو عليه بالضرب.

رسمياً.. بايرن ميونخ يعاقب ساديو ماني استبعاد من مباراة هوفينهايم .. وغرامة مالية pic.twitter.com/jICiCO6GpY — محمد عواد (@mohammedawaad) April 13, 2023

وختم الموقع، “زملائهم قاموا بتفرقة الشجار الذي دار بين ساديو ماني وساني، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، ليقرر بعدها النادي احتواء الوضع بعقوبة داخلية ضد ماني”.

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خسارة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي

واندلع شجار ساديو ماني وساني، عقب نهاية مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، التي انتهت بسقوط البافاري أمام الأزرق السماوي. بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

🚨حسب صحيفة ببيلد : كان هناك خلاف كبير بين ساديو ماني وليروي ساني الليلة الماضية. كلاهما تشاجر على أرض الملعب بعد صافرة النهاية اشتكى ماني من كيفية تحدث ساني معه على أرض الملعب. فجأة هاجم السنغالي على ساني وضربه على وجهه . pic.twitter.com/rZ3diBmTgo — ماڪس | News 🗞️ (@7Maxnews) April 12, 2023

كما ويتجدد لقاء العودة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في ال19 من شهر نيسان/ إبريل القادم.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز. برصيد 58 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.