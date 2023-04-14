ابنة الفنان محمد قنوع تخطف الأنظار بجمالها الساحر مع والدها في مكة (شاهد)

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وطن – أثارت صورة للفنان السوري محمد قنوع وابنته “ماسة”، اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث ظهرا معاً أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وهما يؤديان مناسك العمرة .

ابنة الفنان محمد قنوع

ونشرت ماسة ابنة الفنان محمد قنوع، صورها الى جانب والدها في العمرة على حسابها في انستغرام، وعلّقت: “طابَ اللقاء وقرّت العينُ وارتوى القلب”.

كما نشرت ماسة محمد قنوع، مقطع فيديو، يوثّق رحلتها ووالدها إلى الديار الحجازية.

View this post on Instagram A post shared by ماسه محمد قنوع (@massakanou_)

وأثنى المعلّقون على الفنان السوري محمد قنوع، وقالوا إنه من النجوم المميزين جداً، متمنين له ولابنته “ماسة” عمرة مقبولة، فيما تحدّث آخرون الشبه بينها وبين والدها .

محمد قنوع بشخصية شومان في مسلسل العربجي

وأدّى الفنان السوري محمد قنوع، شخصية شومان في مسلسل العربجي، الذي يعرض ضمن سباق الأعمال الفنية خلال الموسم الحالي من دراما رمضان 2023.

رد فعل شومان ضحكتني 😂😂 محمد قنوع ابدع في تقمص شخصية ❤️#العربجي pic.twitter.com/8W8dgUeyPM — MaJeD🥈| الله أكبر (@bn_mdhsh7) April 9, 2023

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وودع محمد قنوع شخصية شومان، بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي التي يلعبها الفنان السوري باسم ياخور، حيث شارك صورة لـ شومان وعليها شريطه سوداء ونعاه قائلاً: “وداعاً شومان”.

وكانت شخصية شومان في مسلسل العربجي شريرة للغاية ومن أشد أعداء عبدو العربجي، وكان من رجال أبو حمزة النشواتي.

حيث حاول قبل قتله أن يقترب من زوجته ابنة عبدو العربجي، إلا أنها أحرقت المكان الذي كان فيه لمنعه من الإقتراب ما أدى لوفاتها حرقاً.

وعند وصول عبدو إلى بيت شومان وإخراج ابنته ميتة ومشوهة، قام بقتل شومان وزحله في الحي أمام الجميع، وهدد كل من ظلم ابنته، متوعداً بالإنتقام لها.

ويكاد الفنان محمدقنوع أن يكون الأكثر حضوراً هذا العام ليشارك في أكثر من خمسة أعمال دفعة واحدة إلا أن الحضور الأبرز له كان من خلال شخصية شومان عبر مسلسل العربجي.

قصة مسلسل العربجي

يمنع عبدو العربجي “باسم ياخور” عملية سرقة لخزانة أبو النوري بعد وفاته، ويتلقى شقيقه أبو حمزة “سلوم حداد” العزاء فيه، ليتضّح دفع الأخير لرجاله من أجل سرقة الخزانة، وتبصيم شقيقه قبل دفنه على بعض الأوراق.

وتتشابك الأحداث مع عائلة أرملته درّية خانم كبيرة النشواتية حيث تدفع “عبدو” للأمام ليكون ذراعاً لها، لكنه يستفيد من هذه التطورات ويحصل على ما يريده لنجده في مكان آخر ضمن قالب من التشويق “.وفق “etbilarabi“