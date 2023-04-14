الجمعة, أبريل 14, 2023
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ابنة الفنان محمد قنوع تخطف الأنظار بجمالها الساحر مع والدها في مكة (شاهد)

نشرت ماسة ابنة الفنان محمد قنوع، صورها الى جانب والدها في العمرة على حسابها في انستغرام، وعلّقت: "طابَ اللقاء وقرّت العينُ وارتوى القلب"

كتب أنس السالم
ماسة محمد قنوع watanserb.com
ماسة محمد قنوع مع والدها خلال اداء مناسك العمرة
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وطن – أثارت صورة للفنان السوري محمد قنوع وابنته “ماسة”، اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث ظهرا معاً أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وهما يؤديان مناسك العمرة .

ابنة الفنان محمد قنوع

ونشرت ماسة ابنة الفنان محمد قنوع، صورها الى جانب والدها في العمرة على حسابها في انستغرام، وعلّقت: “طابَ اللقاء وقرّت العينُ وارتوى القلب”.

ماسة ابنة محمد قنوع
ماسة ابنة محمد قنوع

كما نشرت ماسة محمد قنوع، مقطع فيديو، يوثّق رحلتها ووالدها إلى الديار الحجازية.

وأثنى المعلّقون على الفنان السوري محمد قنوع، وقالوا إنه من النجوم المميزين جداً، متمنين له ولابنته “ماسة” عمرة مقبولة، فيما تحدّث آخرون الشبه بينها وبين والدها .

محمد قنوع بشخصية شومان في مسلسل العربجي

وأدّى الفنان السوري محمد قنوع، شخصية شومان في مسلسل العربجي، الذي يعرض ضمن سباق الأعمال الفنية خلال الموسم الحالي من دراما رمضان 2023.

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وودع محمد قنوع شخصية شومان، بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي التي يلعبها الفنان السوري باسم ياخور، حيث شارك صورة لـ شومان وعليها شريطه سوداء ونعاه قائلاً: “وداعاً شومان”.

وكانت شخصية شومان في مسلسل العربجي شريرة للغاية ومن أشد أعداء عبدو العربجي، وكان من رجال أبو حمزة النشواتي.

عبدو العربجي
باسم ياخور بشخصية عبدو العربجي

حيث حاول قبل قتله أن يقترب من زوجته ابنة عبدو العربجي، إلا أنها أحرقت المكان الذي كان فيه لمنعه من الإقتراب ما أدى لوفاتها حرقاً.

وعند وصول عبدو إلى بيت شومان وإخراج ابنته ميتة ومشوهة، قام بقتل شومان وزحله في الحي أمام الجميع، وهدد كل من ظلم ابنته، متوعداً بالإنتقام لها.

ويكاد الفنان محمدقنوع أن يكون الأكثر حضوراً هذا العام ليشارك في أكثر من خمسة أعمال دفعة واحدة إلا أن الحضور الأبرز له كان من خلال شخصية شومان عبر مسلسل العربجي.

محمد قنوع في العربجي
محمد قنوع في العربجي

قصة مسلسل العربجي

يمنع عبدو العربجي “باسم ياخور” عملية سرقة لخزانة أبو النوري بعد وفاته، ويتلقى شقيقه أبو حمزة “سلوم حداد” العزاء فيه، ليتضّح دفع الأخير لرجاله من أجل سرقة الخزانة، وتبصيم شقيقه قبل دفنه على بعض الأوراق.

سلوم حداد في العربجي
سلوم حداد في العربجي

وتتشابك الأحداث مع عائلة أرملته درّية خانم كبيرة النشواتية حيث تدفع “عبدو” للأمام ليكون ذراعاً لها، لكنه يستفيد من هذه التطورات ويحصل على ما يريده لنجده في مكان آخر ضمن قالب من التشويق “.وفق  “etbilarabi

المصدررصد وطن - انستغرام - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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