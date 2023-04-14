أزمة عاصفة في إنجلترا.. راتب الطبيب المبتدئ أقل من أجر عمال الوجبات السريعة

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وطن – بدأ عشرات الآلاف من الأطباء المتدربين في إنجلترا إضرابًا هذا الأسبوع بسبب الأجور، إذ يقل الأجر بالساعة عن أجر بعض عمال الوجبات السريعة.

وامتنع الأطباء المبتدئون العاملون في دائرة الصحة الوطنية (NHS)، عن العمل لمدة أربعة أيام حتى الآن، مطالبين بزيادة رواتبهم السنوية بنسبة 35٪.

وتقول الجمعية الطبية البريطانية ، وهي النقابة المهنية والهيئة المهنية للأطباء في بريطانيا، إن الأطباء المبتدئين في إنجلترا عانوا من خفض رواتبهم بنسبة 26٪ منذ عام 2008 بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار، وفق تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية.

والأطباء المبتدئون في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز لديهم عقود مختلفة عن تلك الموجودة في إنجلترا ، على الرغم من أنهم شهدوا تخفيضات مماثلة في المدى الحقيقي في رواتبهم، وهم ليسوا حاليا في إضراب.

وقال فيفيك تريفيدي الرئيس المشارك للجنة الأطباء المبتدئين في BMA ، أمام حشد من الأطباء المضربين: “لقد تم التقليل من قيمتنا لفترة طويلة جدًا.. لقد وصلنا إلى نهاية حبلنا.. لقد دفعتنا الحكومة إلى أقصى حدودنا”.

ولم تستجب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة ، التي تحدد رواتب الأطباء ، لطلب CNN للتعليق.

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والأطباء المبتدئون في المملكة المتحدة هم أطباء مؤهلون حاصلون على درجة طبية لمدة خمس سنوات تحت أحزمتهم. في الولايات المتحدة ، هم يكافئون تقريبًا الأطباء الذين يكملون إقاماتهم ، ويشخصون ويعالجون المرضى تحت إشراف طبيب كبير.

وقالت لوسينا روليفيتش ، الباحثة في Nuffield Trust ، وهي مؤسسة فكرية للرعاية الصحية ، إنه من الصعب مقارنة رواتب الأطباء المبتدئين في المملكة المتحدة بمرتبات أقرانهم الدوليين، وذلك لأن طبيعة التدريب تختلف بشكل كبير عبر البلدان.

وفي إنجلترا ، يمكن لطبيب مبتدئ أن يتوقع ربح 29384 جنيهًا إسترلينيًا (36795 دولارًا أمريكيًا) في عامه الأول من العمل إذا كان يعمل بدوام كامل دون نوبات إضافية، بأقل من 2000 جنيه إسترليني (2502 دولارًا أمريكيًا) شهريًا في الراتب المأخوذ، عند احتساب الضرائب ودفعات سداد قروض الطلاب النموذجية.

وتزداد الرواتب لأن الأطباء المبتدئين يقضون سنوات أكثر في التدريب بعد الكلية ، والتي يمكن أن تصل إلى ثماني سنوات.

ولا يتم تعويض الأطباء المبتدئين بشكل كافٍ سواء عن أعباء العمل العالية والتدريب الصارم أو المسؤوليات المنقذة للحياة التي يضطلعون بها في كثير من الأحيان.

لإجراء عملية جراحية لمدة ساعة نموذجية لإزالة الزائدة الدودية لمريض ، يمكن لثلاثة أطباء صغار في إنجلترا ممن تتراوح خبرتهم بين سنة وعشر سنوات أن يتوقعوا أن يكسبوا مجتمعة 66.55 جنيهًا إسترلينيًا (83.22 دولارًا) في الساعة.

ويحصل الطبيب في عامه الأول من التدريب بعد الكلية على 14.09 جنيهًا إسترلينيًا فقط (17.62 دولارًا) في الساعة، وهذا أقل من أجر بعض الوظائف ذات الأجور المنخفضة المعروفة.

على سبيل المثال ، يتقاضى متوسط ​​أجر مدير مطعم في Subway أو Taco Bell في الولايات المتحدة 18.03 دولارًا (14.41 جنيهًا إسترلينيًا) و 18.29 دولارًا (14.62 جنيهًا إسترلينيًا) على التوالي ، وفقًا لموقع الوظائف في الواقع.

وينخفض ​​أجر الطبيب المبتدئ في السنة الأولى أيضًا لما يقل قليلاً عن 14.10 جنيهًا إسترلينيًا (17.63 دولارًا) للساعة التي يمكن أن يتوقعها بعض خبراء صناعة القهوة في سلسلة القهوة البريطانية الشهيرة Pret A Manager ، بمجرد تضمين مكافأة تقديرية.

متطلبات غير منطقية

قال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي في تغريدة عبر تويتر، إنه كان يأمل في بدء “مفاوضات هادفة” مع مؤسسة نقد البحرين في مارس / آذار.

ووصف باركلي دعوة النقابة لزيادة رواتب الأطباء المبتدئين بنسبة 35٪ بأنها “غير معقولة” ، مضيفًا أنه سيستأنف المحادثات إذا تحركت نقابة الأطباء “بشكل كبير” بعيدًا عن الطلب الحالي.

بدوره، قال وزير المالية ، جيريمي هانت، إن تقديم زيادة في الأجور أعلى من معدل التضخم سيكون “خطأ فادحا”.

وأضاف: “أسوأ شيء يمكن أن نفعله للأطباء المبتدئين والممرضات وسائقي القطارات والمعلمين هو إدارة الاقتصاد بطريقة تجعلهم لا يزالون قلقين بشأن زيادة تكاليف المعيشة بنسبة 10٪ في غضون عام”.

ويقدر اتحاد NHS ، الذي يمثل مقدمي الرعاية الصحية NHS ، أنه تم إلغاء ما يصل إلى 350.000 موعد وعملية نتيجة لإضراب هذا الأسبوع، ويشكل الأطباء المبتدئون ما يقرب من 40٪ من أطباء NHS في إنجلترا.

ولا يُعرف التأثير الكامل على الفور. وقال ماثيو تايلور الرئيس التنفيذي للاتحاد ، في بيان، إن موظفي NHS يبذلون كل ما في وسعهم لتقليل الاضطراب.

وهناك أيضًا بعض الخلاف حول أرقام الأجور.

وحسبت مؤسسة نقد البحرين انخفاضًا بنسبة 26٪ في الأجور الحقيقية لأطبائها المبتدئين باستخدام مؤشر أسعار التجزئة ، وهو مقياس قديم للتضخم تقول وكالة الإحصاءات البريطانية إنه من المحتمل أن يبالغ في تقدير ارتفاع الأسعار.

وباستخدام مقياس الحكومة المفضل للتضخم ، مؤشر أسعار المستهلك ، يحسب Nuffield Trust أن الرواتب النموذجية للأطباء المبتدئين في إنجلترا انخفضت بنسبة 7.9 ٪ بالقيمة الحقيقية بين عامي 2010 و 2022.

صراع حقيقي

ومهما كان الإجراء ، فإن ارتفاع الأسعار يؤثر على رواتب الأطباء، فهم ليسوا وحدهم: فقد أضرب مئات الآلاف من العمال في المملكة المتحدة ، من الممرضات إلى موظفي السكك الحديدية ، منذ الصيف الماضي للمطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع ارتفاع التضخم.

وقفزت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 10.4٪ في فبراير على أساس سنوي ، وليس بعيدًا عن أعلى مستوى لها في 41 عامًا عند 11.1٪ الذي سجلته في أكتوبر.

لكن الأطباء المبتدئين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعرضوا للضغط منذ أكثر من عقد ، كما تقول أخصائية الأشعة السابقة تانيا كينج محمد.

وبالعودة إلى عام 2010 ، بدأت كينج محمد كطبيبة مبتدئة في أحد مستشفيات لندن ، وهي تجربة وصفتها لشبكة سي إن إن بأنها “مرهقة للغاية”.

وقالت: “لقد كان صراعًا حقيقيًا.. لقد دخلت في المزيد من الديون – ليس فقط ديون الطلاب – لأنني كنت أعيش وأعمل في لندن. … كان ذلك يعني أنني كنت أستخدم بطاقات الائتمان وأذهب إلى الديون لأنني لم أستطع تحمل تكاليف المعيشة”.

وذكرت الفتاة البالغة من العمر 38 عامًا إنها كانت تأخذ أقل من 2000 جنيه إسترليني (2502 دولارًا) إلى المنزل شهريًا ، على الرغم من العمل بدوام كامل والقيام بنوبات إضافية في عطلات نهاية الأسبوع.

ويصوت صغار الأطباء في اسكتلندا حاليًا على ما إذا كانوا سيضربون عن العمل بسبب شكاوى رواتب مماثلة.

في ويلز ، قالت BMA إنها منخرطة في محادثات الأجور مع حكومة ويلز. قال فرع أيرلندا الشمالية التابع لـ BMA لشبكة CNN إنه يقيس حاليًا شهية الأطباء المبتدئين للإضرابات.