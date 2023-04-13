هل يمكن أن يكون براز البطريق مفتاح نجاة الكوكب؟

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وطن- أطلق العلماء تحذيراً غريباً، من أن الكوكب يموت لأنه ليس لدينا ما يكفي من براز البطريق.

الاحتباس الحراري

يقول العلماء إن الانخفاض الحاد في أعداد طيور البطريق يهدد قدرة المحيطات على امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون ودرء ظاهرة الاحتباس الحراري.

تلعب طيور البطريق الملجم “دورًا حاسمًا” في الحفاظ على مستويات الحديد في البحار عن طريق التغوط في المياه وبالقرب منها.

لكنهم بحاجة إلى التزاوج أكثر للحفاظ على أعدادهم، حيث انخفض عدد سكانهم بنسبة 50 ٪ منذ الثمانينيات – بسبب تغير المناخ في جميع أنحاء الأرض.

نمو العوالق

قال علماء الأحياء في معهد علوم البحار في الأندلس في إسبانيا إن الحديد هو مفتاح نمو العوالق بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار“.

والعوالق، هي مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في المياه العذبة، المالحة.

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تعيش في كثير من الأحيان معلقة وعلى ما يبدو بشكل سلبي مثل: الأمشاج، اليرقات.. إلخ.

تساعد مستويات العوالق الأعلى في دعم وفرة أكبر لجميع أنواع الحياة البرية البحرية ، كما يقول العلماء.

براز البطريق خزان حديد

قال البروفيسور مارك مور ، من جامعة ساوثهامبتون ، إن طيور البطريق “تعمل كنوع من الخزان” للحديد عن طريق ضخه في الماء.

تقوم الطيور التي لا تطير “بتحريكها” إلى المناطق المحرومة من الحديد ، مما يساعد على تحفيز نمو العوالق الجديدة.

تستقبل المحيطات حول العالم حوالي 30٪ من انبعاثات الكربون البشرية كل عام. تمتص العوالق أيضًا ثاني أكسيد الكربون.

521 طن حديد من البطريق

استخدم الباحثون طائرات بدون طيار لحساب مقدار براز البطريق واختبروه لقياس محتواه من الحديد ، والذي اتضح أنه “مرتفع جدًا”.

كما حددوا كمية البراز التي يمكن أن تنساب من فضلات الطيور الشبيهة بالبطريق في المحيط.

وجدت دراسة أجرتها Nature Communications أن طيور البطريق الشجاعة تساعد في إعادة تدوير 521 طنًا من الحديد سنويًا.

انخفاض كارثي

كتب العلماء: “هذه الطيور البحرية هي مساهم مهم في حوض إعادة تعبئة الحديد في المحيط الجنوبي”.

تشير النتائج إلى أن براز طائر البطريق الملجم ، وربما من أنواع طيور البطريق الأخرى ، يلعب دورًا مهمًا في إعادة تدوير الحديد في المحيط الجنوبي التي لم تكن معروفة من قبل.

يقول العلماء الذين نشروا الدراسة، بأن انخفاض أعداد طيور البطريق قد يهدد حدوث ذلك.