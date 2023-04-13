الخميس, أبريل 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمحكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن "بيغاسوس"
الهدهد

محكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن “بيغاسوس”

أقام المغرب عدة إجراءات قانونية مماثلة في إسبانيا وألمانيا ضد عدد من الصحف والصحفيين الذين اتهموه باستخدام "بيغاسوس" للتجسس على هواتف ناشطين ومعارضين وكذلك هاتف إيمانويل ماكرون

كتب سالم حنفي
محكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن بيغاسوس watanserb.com
محكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن بيغاسوس
- Advertisement -

وطن- أكدت محكمة الاستئناف في باريس ، الأربعاء ، عدم قبول دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية كشفت أو شجبت استخدام الرباط لبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.

وفي حكم من الدرجة الأولى ، أصدرت محكمة جنايات باريس عشرة أحكام أعلنت خلالها عدم مقبولية الاقتباسات المباشرة ضد لوموند وراديو فرنسا وفرانس ميديا موند وميديابارت ولومانيتيه وفوربدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية، لتؤيد محكمة الاستئناف هذه الأحكام العشرة.

وبحسب موقع “lorientlejour” الفرنسي، فقد استندت المحكمة في القرارات إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة ، والتي “لا تسمح لدولة لا يمكن استيعابها بفرد بالمعنى المقصود في هذا النص ، ببدء محاكمة بتهمة التشهير”.

محامي المغرب سيستأنف الحكم

وقال المغرب على لسان محاميه أوليفييه باراتيللي: “يدرس مدى استصواب الاستئناف بالنقض لتأكيد حقه في اتخاذ إجراءات ضد الاتهامات المشينة التي وجهتها بعض الهيئات الصحفية بعد أن أكدت ، دون أدنى دليل أو دليل ظاهري ، أنه استخدم برنامج بيغاسوس“.

اتُهم المغرب في صيف عام 2021 باستخدام برنامج بيغاسوس ، وهو برنامج صممته شركة NSO الإسرائيلية ، بعد تحقيق مكثف أجراه اتحاد مكون من 17 وسيلة إعلام دولية بناءً على بيانات حصلت عليها منظمة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية.

وبالحديث عن “مزاعم كاذبة ولا أساس لها” ، أقام المغرب عدة إجراءات قانونية في فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

- Advertisement -

ويسمح برنامج بيغاسوس ، بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول ، بالتجسس على مستخدم الجهاز أو الوصول إلى رسائله أو بياناته أو تنشيط الجهاز عن بُعد لغرض التقاط الصوت أو الصور.

بيغاسوس: محكمة استئناف باريس ترفض دعاوى المغرب بالتشهير ضد جرائد فرنسية ومنظمات غير حكومية
بيغاسوس: محكمة استئناف باريس ترفض دعاوى المغرب بالتشهير ضد جرائد فرنسية ومنظمات غير حكومية

المغرب ينفي الاتهامات بشكل مطلق

ومنذ نشر هذه المعلومات، وحتى يومنا هذا ، ينكر المغرب دائمًا حصوله على بيغاسوس ويعول على محاكمة لمطالبة الصحف والجمعيات المستهدفة بتقديم أدلة على اتهاماتهم.

كما بدأ إجراءات في إسبانيا وألمانيا، في حالتين أخريين ، واجه المغرب وأذربيجان بالفعل نفس الرفض من العدالة الفرنسية.

محكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن بيغاسوس
محكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن بيغاسوس

صحف فرنسية اتهمت المغرب بالتجسس على إيمانويل ماكرون

وكانت عدة مقالات صحفية نشرت عام 2021 قد زعمت أن أحد أجهزة هواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعة كان هدفًا لمحاولات اختراق من المغرب.

ونشرت 17 صحيفة ، بما في ذلك لوموند ، للبيانات التي جمعتها منظمة العفو الدولية و Forbidden Stories (اتحاد الصحفيين) بشأن استخدام الدول، التي أنشأتها شركة NSO Group الإسرائيلية .

ووفقا للمقالات التي نشرت، فإن المغرب هو أحد أهداف هذه التحقيقات، وهو متهم باستخدام نظام بيغاسوس لمراقبة المعارضين والتجسس على السياسيين الفرنسيين ، بمن فيهم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

المصدرموقع "lorientlejour" الفرنسي، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

لا علاقة لدماء السوريين بالأمر..المغرب يبتز “الأسد” مستغلاً رغبته بالعودة للحظيرة العربية

الهدهد

أحدث صورة للملك محمد السادس تصدم المغاربة .. علامات المرض على وجهه! (شاهد)

تقارير

الإمارات أرض خصبة لبرامج التجسس الإسرائيلية وفضيحة جديدة.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

فيديو يوثق محاولة الاعتداء على إيمانويل ماكرون في هولندا

تقارير

رفاهية فاحشة وأنفاق تحت الأرض.. فندق أسطوري شيده محمد السادس لعائلته وأصدقائه (شاهد)

الهدهد

داعية سلفي مغربي مقرب من البلاط يفتي بتفضيل تمر “نتنياهو” على تمر “شنقريحة”! (شاهد)

الهدهد

عبد المجيد تبون تدخل شخصياً للضغط على قناة “الجزيرة” من أجل بث تصريحاته ضد المغرب!

حياتنا

مايا جاما تستعرض صدرها بصورة جريئة بعد أنباء عن علاقتها بـ ليوناردو دي كابريو (شاهد)

تقارير

فضيحة.. هذا ما جرى لأسمدة محمد السادس التي أهداها للسنغال!

الهدهد

فضيحة تهز المغرب.. تصوير مغربيات خلسة داخل حمام شعبي وفتح تحقيق عاجل

تقارير

صحيفة أجنبية تفجر جدل للا سلمى مجددا.. سؤال قلب حياة محمد السادس وحير المغاربة

الهدهد

مقطع فيديو لأخطر سجن في المغرب يقلب المواقع وهذه حقيقته (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أطباء يعثرون على ديدان تزحف تحت جلد امرأة بعدما تناولت هذه الوجبة

هالاند في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023

وهم بصري لن يحلّه إلا العبقري .. حدد وجه الرجل المختبئ في 15 ثانية!

أركتوروس..ظهور متحور جديد من فيروس كورونا واللجنة العالمية تُحذر

عارضتان تنشران فيديوهات سحاقية مع بعضهما البعض في دبي التي يقيمان بها حالياً (شاهد)

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والتشكيلة في الدوري المصري

هذه العادة السيئة تزيد من المخاطر ارتفاع ضغط الدم

الكويت.. حفل إفطار للصائمين على الهوية الشخصية يثير جدلاً كبيراً..لماذا؟! (شاهد)

دنيا بطمة ليست بريئة.. محكمة الاستئناف تستدعي الفنانة!

البرازيلي ريكاردو يقترب من الرحيل عن تدريب المريخ السوداني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC