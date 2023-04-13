محكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن “بيغاسوس”

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وطن- أكدت محكمة الاستئناف في باريس ، الأربعاء ، عدم قبول دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية كشفت أو شجبت استخدام الرباط لبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.

وفي حكم من الدرجة الأولى ، أصدرت محكمة جنايات باريس عشرة أحكام أعلنت خلالها عدم مقبولية الاقتباسات المباشرة ضد لوموند وراديو فرنسا وفرانس ميديا موند وميديابارت ولومانيتيه وفوربدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية، لتؤيد محكمة الاستئناف هذه الأحكام العشرة.

وبحسب موقع “lorientlejour” الفرنسي، فقد استندت المحكمة في القرارات إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة ، والتي “لا تسمح لدولة لا يمكن استيعابها بفرد بالمعنى المقصود في هذا النص ، ببدء محاكمة بتهمة التشهير”.

محامي المغرب سيستأنف الحكم

وقال المغرب على لسان محاميه أوليفييه باراتيللي: “يدرس مدى استصواب الاستئناف بالنقض لتأكيد حقه في اتخاذ إجراءات ضد الاتهامات المشينة التي وجهتها بعض الهيئات الصحفية بعد أن أكدت ، دون أدنى دليل أو دليل ظاهري ، أنه استخدم برنامج بيغاسوس“.

اتُهم المغرب في صيف عام 2021 باستخدام برنامج بيغاسوس ، وهو برنامج صممته شركة NSO الإسرائيلية ، بعد تحقيق مكثف أجراه اتحاد مكون من 17 وسيلة إعلام دولية بناءً على بيانات حصلت عليها منظمة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية.

وبالحديث عن “مزاعم كاذبة ولا أساس لها” ، أقام المغرب عدة إجراءات قانونية في فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

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ويسمح برنامج بيغاسوس ، بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول ، بالتجسس على مستخدم الجهاز أو الوصول إلى رسائله أو بياناته أو تنشيط الجهاز عن بُعد لغرض التقاط الصوت أو الصور.

المغرب ينفي الاتهامات بشكل مطلق

ومنذ نشر هذه المعلومات، وحتى يومنا هذا ، ينكر المغرب دائمًا حصوله على بيغاسوس ويعول على محاكمة لمطالبة الصحف والجمعيات المستهدفة بتقديم أدلة على اتهاماتهم.

كما بدأ إجراءات في إسبانيا وألمانيا، في حالتين أخريين ، واجه المغرب وأذربيجان بالفعل نفس الرفض من العدالة الفرنسية.

صحف فرنسية اتهمت المغرب بالتجسس على إيمانويل ماكرون

وكانت عدة مقالات صحفية نشرت عام 2021 قد زعمت أن أحد أجهزة هواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعة كان هدفًا لمحاولات اختراق من المغرب.

ونشرت 17 صحيفة ، بما في ذلك لوموند ، للبيانات التي جمعتها منظمة العفو الدولية و Forbidden Stories (اتحاد الصحفيين) بشأن استخدام الدول، التي أنشأتها شركة NSO Group الإسرائيلية .

ووفقا للمقالات التي نشرت، فإن المغرب هو أحد أهداف هذه التحقيقات، وهو متهم باستخدام نظام بيغاسوس لمراقبة المعارضين والتجسس على السياسيين الفرنسيين ، بمن فيهم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.