عارضتان تنشران فيديوهات سحاقية مع بعضهما البعض في دبي التي يقيمان بها حالياً (شاهد)

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وطن- قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إن عارضة الأزياء الإيطالية والمشهورة على موقع OnlyFans مادالينا ليوان فيليب زالشهير باسم مادي جيو، فرت من منزلها لتجنب الضرائب متواجدة الآن في دبي ونشرت محتوى إباحي أثناء وجودها هناك.

وبحسب الصحيفة ، فإن العارضة الشهير باسم مادي استبدلت سابقًا موطنها الأصلي إيطاليا بسويسرا، وهي الآن تزور الإمارات العربية المتحدة وتقيم فيها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، التقطت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا صورة أثناء تواجدها في دبي ، حيث استبدلت بلوزاتها القصيرة المعتادة وملابسها الضيقة بفستان طويل فضفاض بما يتماشى مع قوانين الإمارات الصارمة بشأن الآداب العامة.

والأمس انتقلت إلى انستغرام لمشاركة أربع صور أخرى مع زميلتها في OnlyFans النجمة إليسيا.

كان الزوجان في غرفة فندق أو شقة خاصة يرتديان بنطالًا وقمصانًا مفكوكة الأزرار فقط ، ويلتقطان عددًا من الأوضاع المضحكة بينما يطلان على أفق دبي.

لا تنطبق قوانين وعادات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالملابس المقبولة في الأماكن الخاصة بل إنها مريحة في بعض الأماكن العامة مثل الشواطئ.

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ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شاركت مادي لاحقًا إحدى الصور على صفحة Telegram الخاصة بها جنبًا إلى جنب مع التسمية التوضيحية: “لدينا بعض المحتوى الخاص على المعجبين فقط – هل أنت مستعد ؟!”

تبع ذلك منشور آخر يظهر عارضات الأزياء على السرير أثناء ارتداء الملابس الداخلية. جاء في التسمية التوضيحية: “خمّنوا ما الذي نفعله معًا”.

كما تضمنت أيضًا رمزًا تعبيريًا للشيطان الأرجواني ، والعديد من الرموز التعبيرية لقطرات الماء ورابطًا لصفحة Mady’s OnlyFans متبوعة بـ “online today”.

كم شاركت إليسيا الصورة نفسها على Telegram مع التعليق: “احزر ماذا فعلنا هذه المرة؟” تضمنت مشاركتها أيضًا رابطًا إلى OnlyFans وعبارة “online today” متبوعة ببعض الرموز التعبيرية الموحية.

على الرغم من أن الصور ومقاطع الفيديو على صفحة Mady’s OnlyFans (حيث تقرأ السيرة الذاتية حاليًا “تعال واكتشف ما أنا بصدده في دبي”) تظل خلف جدار حماية ، إلا أن التسميات التوضيحية مرئية.

ونشرت اليوم اليوم (الخميس ) منشورا تقول فيه “في دبي مع صديقتي إليسيا، نستمتع بطريقتنا الخاصة – لا يوجد منتج لهذه الليلة – نحن في انتظارك لتلعب معنا – مجموعة جديدة قريبًا.”