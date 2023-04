سبب وفاة آن بيري.. قتلت أم صديقتها ثم أصبحت أشهر كاتبة روايات بوليسية

- Advertisement -

وطن- توفيت “آن بيري”، المؤلفة البريطانية البارزة للروايات البوليسية التاريخية وكتب الوعي الاجتماعي، عن عمر 84 عامًا، بعد فترة ليست بالقليلة قضتها في المستشفى على إثر إصابتها بنوبة قلبية.

أكد ميج ديفيز، وكيل أعمال الروائية آن بيري، وفاتها اليوم، الخميس 13 أبريل، في المستشفى بلوس أنجلوس. وقال ديفيز إن صحة السيدة بيري تدهورت منذ إصابتها بنوبة قلبية في ديسمبر.

وقضت الكاتبة المشهورة نحبها، تاركة ورائها سيرة ذاتية حافلة على المستوى الشخصي والمهني.

فعلي المستوى الشخصي، اشتهرت آن بيري بجريمة القتل التي نفذتها خلال مراهقتها، أما مهنيا فكان لغزارة إنتاجها الروائي دور كبير في صناعة اسم خاص بها بين كبار الكتاب حول العالم.

في سن المراهقة، ساعدت بيري في قتل والدة صديقتها. حيث أمضت الكاتبة -عندما كانت تحديدا بعمر الـ 15- خمس سنوات في السجن لقيامها بضرب “أونورا ماري باركر” حتى الموت.

وكانت الكاتبة هي الملهمة لفيلم “مخلوقات سماوية” للمخرج بيتر جاكسون والذي صدر في 1994، وكان من بطولة النجمة كيت وينسليت. وكانت تُعرف باسم جولييت هولم، وتبنت لاحقاً اسم آن بيري كاسم مستعار لمسيرتها في الكتابة.

