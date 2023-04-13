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رغم موالاته لـ الأسد.. ممثل سوري فاض به الكيل يكشف عن فضيحة للنظام

الفنان السوري المعروف كرم الشعراني فضح ما يحدث من ابتزاز عبر المعابر البرية من قبل رجال بشار الأسد

كتب خالد الأحمد
كرم الشعراني يفضح نظام الأسد watanserb.com
كرم الشعراني يفضح نظام الأسد
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وطن- كشف الممثل السوري الموالي للنظام كرم الشعراني، عما يتعرض له القادمين إلى سوريا عبر المعابر البرية من ابتزاز يتعلق بالتحكم بسعر تصريف العملة والحصول على نسبة منها بالتحايل والإجبار.

كرم الشعراني يفضح نظام الأسد

وقال “الشعراني” في منشور له عبر حسابه بـ”فيسبوك“، إن السوريين القادمين إلى بلادهم من الدول المجاورة يدفعون رسوم دخولية ومع ذلك يتم التحكم بهم ومحاسبتهم على الدولار بسعر المركزي، بينما الجنسيات الأخرى يسمح لهم الدخول دون أن عوائق أو شروط.

وكشف الممثل السوري أن موظف المصرف التجاري على الحدود السورية اللبنانية، يشترط على القادمين السوريين إما أخد ثلاثة آلاف من الـ ٦٥٣٠٠٠ـ وهي سعر صرف الـ100 دولار ـ وفي حال رفض المواطنين هذا الاقتطاع، يتم إعادة المبلغ كاملاً ولكن بفئات نقدية قديمة وشبه تالفة من فئات 1000 و500 ليرة سورية، ما يعد تمييزًا واضحًا ضد المواطنين.

وتساءل كرم الشعراني: هل يعقل أن يكون مدير المصرف التجاري على غير علم بما يجري، ولم يدخل أي قريب أو صديق له على الحدود ليروي له ما يجري؟

واستدرك بنبرة تهكم: “أم أنك قلت لنفسك مثلما قلت لنفسي كل شيء يجري على الحدود من رشاوى وباكيتات مالبورو يمين وشمال.. هل وقفت على الموظف؟”

نظام الأسد يزيد معاناة السوريين

يذكر أن نظام الأسد أصدر في يوليو 2020، قراراً يوجب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم أراضي سوريا.

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ووفق القرار الذي حمل رقم 46 يعفى من التصريف المذكور في المادة 1 من هذا القرار المواطنون السوريون ومن في حكمهم المذكورين فيما يلي:

1: الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر

2: سائقو الشاحنات والسيارات العامة

كذب وتضليل

وسبق أن نقلت صحف موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام “حسين عرنوس”، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما “يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي”، -وفق تعبيره-.

وزعم “عرنوس”، أنه بين “23 إلى 120″، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.

ووفق “شبكة شام الإخبارية” وقع عدد من السوريين المغتربين ضحية كذب وتضليل تصريحات “عرنوس”، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود وهو ما حصل مع العديد من الأشخاص –بحسب ناشطين-

كرم الشعراني حذف منشور انتقد فيه الأوضاع

وكان الممثل الموالي “كرم الشعراني” الذي جسّد دور (أبو مريم) في مسلسل “كسر عضم”، اضطر في، تشرين الأول الماضي، لحذف منشور له على صفحته في “فيس بوك”، كشف من خلاله الواقع الاقتصادي والأمني الذي وصلت إليه مناطق سيطرة نظام الأسد، ولا سيما ارتفاع معدل الجرائم بسبب البحث عن لقمة العيش.

وقام “الشعراني” بحذف المنشور بعد ساعات على نشره دون تقديم مبرّر أو توضيح على ذلك.

ما يشير إلى ضغوط أمنية تعرض لها من قبل مخابرات الأسد، كون كلامه كان اعترافاً بفساد منظومة الأسد وعلاقتها بالأزمات الاقتصادية، خاصة مع تحكم تجار الحرب بمفاصل البلاد ومصير السكان.

المصدر شام ،رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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