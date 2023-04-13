رغم موالاته لـ الأسد.. ممثل سوري فاض به الكيل يكشف عن فضيحة للنظام

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وطن- كشف الممثل السوري الموالي للنظام كرم الشعراني، عما يتعرض له القادمين إلى سوريا عبر المعابر البرية من ابتزاز يتعلق بالتحكم بسعر تصريف العملة والحصول على نسبة منها بالتحايل والإجبار.

كرم الشعراني يفضح نظام الأسد

وقال “الشعراني” في منشور له عبر حسابه بـ”فيسبوك“، إن السوريين القادمين إلى بلادهم من الدول المجاورة يدفعون رسوم دخولية ومع ذلك يتم التحكم بهم ومحاسبتهم على الدولار بسعر المركزي، بينما الجنسيات الأخرى يسمح لهم الدخول دون أن عوائق أو شروط.

وكشف الممثل السوري أن موظف المصرف التجاري على الحدود السورية اللبنانية، يشترط على القادمين السوريين إما أخد ثلاثة آلاف من الـ ٦٥٣٠٠٠ـ وهي سعر صرف الـ100 دولار ـ وفي حال رفض المواطنين هذا الاقتطاع، يتم إعادة المبلغ كاملاً ولكن بفئات نقدية قديمة وشبه تالفة من فئات 1000 و500 ليرة سورية، ما يعد تمييزًا واضحًا ضد المواطنين.

وتساءل كرم الشعراني: هل يعقل أن يكون مدير المصرف التجاري على غير علم بما يجري، ولم يدخل أي قريب أو صديق له على الحدود ليروي له ما يجري؟

واستدرك بنبرة تهكم: “أم أنك قلت لنفسك مثلما قلت لنفسي كل شيء يجري على الحدود من رشاوى وباكيتات مالبورو يمين وشمال.. هل وقفت على الموظف؟”

نظام الأسد يزيد معاناة السوريين

يذكر أن نظام الأسد أصدر في يوليو 2020، قراراً يوجب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم أراضي سوريا.

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ووفق القرار الذي حمل رقم 46 يعفى من التصريف المذكور في المادة 1 من هذا القرار المواطنون السوريون ومن في حكمهم المذكورين فيما يلي:

1: الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر

2: سائقو الشاحنات والسيارات العامة

كذب وتضليل

وسبق أن نقلت صحف موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام “حسين عرنوس”، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما “يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي”، -وفق تعبيره-.

وزعم “عرنوس”، أنه بين “23 إلى 120″، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.

ووفق “شبكة شام الإخبارية” وقع عدد من السوريين المغتربين ضحية كذب وتضليل تصريحات “عرنوس”، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود وهو ما حصل مع العديد من الأشخاص –بحسب ناشطين-

كرم الشعراني حذف منشور انتقد فيه الأوضاع

وكان الممثل الموالي “كرم الشعراني” الذي جسّد دور (أبو مريم) في مسلسل “كسر عضم”، اضطر في، تشرين الأول الماضي، لحذف منشور له على صفحته في “فيس بوك”، كشف من خلاله الواقع الاقتصادي والأمني الذي وصلت إليه مناطق سيطرة نظام الأسد، ولا سيما ارتفاع معدل الجرائم بسبب البحث عن لقمة العيش.

وقام “الشعراني” بحذف المنشور بعد ساعات على نشره دون تقديم مبرّر أو توضيح على ذلك.

ما يشير إلى ضغوط أمنية تعرض لها من قبل مخابرات الأسد، كون كلامه كان اعترافاً بفساد منظومة الأسد وعلاقتها بالأزمات الاقتصادية، خاصة مع تحكم تجار الحرب بمفاصل البلاد ومصير السكان.