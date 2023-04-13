الخميس, أبريل 13, 2023
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“جواسيس” لمنع المسلمين من صيام رمضان.. الصين تُمعن في قمع الإيغور

السلطات جندت اثنين أو ثلاثة جواسيس من كل قرية لمراقبة السكان الذين تم استجوابهم واحتجازهم من قبل بسبب صيامهم رمضان

كتب خالد الأحمد
الصين تمنع الإيغور من صيام رمضان watanserb.com
الصين تمنع الإيغور من صيام رمضان
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وطن- تواصل السلطات الصينية حملتها القمعية ضد مسلمي الإيغور عبر الاستعانة بـ”جواسيس” لضمان عدم صيامهم خلال شهر رمضان.

وقالت “إذاعة آسيا الحرة rfa“، نقلا عن ضابط شرطة في منطقة توربان التابعة لإقليم شينجيانغ القول إن “الجواسيس” الذين يطلق المسؤولون الصينيون عليهم تسمية “آذان” كانوا عبارة عن مواطنين عاديين وعناصر في الشرطة وأعضاء في اللجان الشعبية.

وأضاف الضابط: “لدينا الكثير من العملاء السريين”.

الصين تمنع الإيغور من صيام رمضان

وبدأت الصين منع المسلمين في شينجيانغ من الصيام خلال شهر رمضان في عام 2017، عندما أطلقت السلطات حملة قمع ضدهم شملت عمليات احتجاز تعسفي في معسكرات اعتقال وحاربت ثقافتهم ولغتهم ومعتقداتهم.

ووفقا للموقع فقد خففت السلطات الصينية القيود جزئيا في عامي 2021 و2022، عبر السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بالصيام، كما خفضت عمليات تفتيش المنازل وأنشطة الدوريات في الشوارع.

لكن مسؤولا محليا في مركز شرطة توربان أبلغ الموقع أن السلطات منعت الجميع من الصيام هذا العام بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المهنة.

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وخلال الأسبوع الأول من رمضان، استدعت السلطات 56 من أقلية الإيغور ومعتقلين سابقين لاستجوابهم بشأن أنشطتهم، وقررت أن 54 منهم خالفوا القانون من خلال الصيام، وفقا لما أفاد به عنصر في شرطة توربان.

وأبلغ ضباط شرطة في توربان الموقع أن السلطات جندت اثنين أو ثلاثة جواسيس من كل قرية لمراقبة السكان الذين تم استجوابهم واحتجازهم من قبل بسبب صيامهم خلال شهر رمضان.

وقالت السلطات إنها زرعت جواسيس بين قوات الشرطة لمراقبة ما إذا كان أفرادها من الأيغور يصومون رمضان.

وقال الضابط إن السلطات نظمت دوريات لاستجواب العائلات المسلمة لمعرفة ما إذا كانوا يستيقظون قبل الفجر لتناول الطعام والتجمع لتناول وجبة بعد غروب الشمس.

ويصلي الأويغور وغيرهم من المسلمين خلال شهر رمضان في مسجد Id Kah في كاشغر ، شمال غرب الصين.

وبدأت الصين في منع المسلمين في شينجيانغ من الصيام خلال شهر رمضان في عام 2017 ، عندما بدأت السلطات في احتجاز الأويغور بشكل تعسفي في معسكرات “إعادة التعليم” وسط جهود أكبر لتقليص ثقافة الأويغور ولغتهم ودينهم.

انتهاكات السلطات الصينية ضد أقلية الإيغور

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أكدت تلقيها الكثير من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون شخص من أقلية الإيغور في ما يزعم أنها “مراكز مكافحة التطرف”.

وقالت غاي ماكدوغل، وهي من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تحول منطقة الإيغور ذات الحكم الذاتي إلى “معسكر اعتقال هائل”.

ويعد الصوم خلال شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، وفي نهار رمضان يمتنع المسلمين عن الأكل والشرب.

وقالت السلطات إنها زرعت حتى جواسيس بين قوات الشرطة لمراقبة ما إذا كان ضباط الأويغور يصومون رمضان.

وبحسب المصدر فإن الشرطة ستحقق مع أولئك الذين انتهكوا القانون في السابق أو خالفوا القانون من خلال الصيام خلال شهر رمضان الماضي ، وكذلك الأشخاص الذين ينظمون أنشطة الصيام.

وقالت الوكالة إن كبار السن والمراهقين يخضعون للمراقبة لأن “كبار السن لديهم أفكار جامدة ولن يتحولوا بسهولة” ، في حين أن المراهقين “يسهل التاثير عليهم” ويتأثرون بكلمات الكبار.

وتشمل الممارسات التعسفية والعنصرية للسلطات الصينية في مدينة توربان أيضاً ضد مسلمي الإيغور، عمليات تفتيش المنازل ودوريات الشوارع وتفتيش المساجد.

وتقوم دورية باستجواب عائلات الأويغور المسلمة لمعرفة ما إذا كانوا يستيقظون قبل الفجر لتناول الطعام (السحور) والتجمع لتناول وجبة بعد غروب الشمس – التي تعتبر انتهاكًا للقانون من قبل السلطات الصينية -.

وقال المسؤول السياسي في مركز شرطة توربان سيتي: “عندما نقوم بتفتيش المنازل ، نتحقق مما إذا كانوا قد قاموا بأنشطة دينية غير مشروعة وما إذا كانت هناك تهديدات أمنية”.

وقال إن المخالفين سيعاقبون بالتثقيف القانوني في الجرائم الخفيفة وعقوبات السجن على الجرائم الشديدة.

المصدرإذاعة آسيا الحرة rfa ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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