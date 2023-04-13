الخميس, أبريل 13, 2023
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رياضة

البرازيلي ريكاردو يقترب من الرحيل عن تدريب المريخ السوداني

المريخ سيحسم قرار الاستغناء عن خدمات المدرب البرازيلي ريكاردو خلال الساعات القادمة

كتب فارس أبو شيحة
المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو watanserb.com
مدرب المريخ السوداني ريكاردو
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وطن- ذكرت تقارير صحفية سودانية، بأن نادي المريخ السوداني سيتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبل المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو مع الفريق، خلال الأيام القليلة القادمة، على خلفية توديعه البطولة العربية للأندية والخروج من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وودع المريخ السوداني منافسات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان)، بعد الخسارة أمام البطل السوري تشرين. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من حساب الجولة الأولى.

رحيل المدرب البرازيلي ريكاردو عن المريخ السوداني

ووفق موقع “في الجول” الرياضي، فإن إدارة المريخ السوداني ستتخذ قرار إقالة المدرب البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق السوداني، خلال اجتماع لها، الخميس.

وكان فريق المريخ السوادني، قد ودع البطولة العربية للأندية بعد الخسارة أمام تشرين السوري في مباراتي الذهاب والإياب من منافسات الجولة الأولى. بعد خروجه من منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

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كما وتأهل فريقا الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، إلى منافسات دور ال16 من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على حساب المريخ والزمالك المصري.

محطات البرازيلي ريكاردو التدريبية

المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، صاحب ال64 عاماً، عمل كمدرب مع العديد من الأندية العربية في الخليج العربي والقارة الأفريقية السمراء. لعب أبرزها تدريب الإسماعيلي المصري والهلال السعودي والسوداني والأهلي القطري ونجران، وكان آخرهم المريخ السوداني.

المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو
المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو

وسيلتقي فريق المريخ أمام توتي الخرطوم، السبت، في منافسات الجولة ال27 من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل المريخ وصافة ترتيب الدوري السوداني. برصيد 48 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر الهلال برصيد 50 نقطة حتى يومنا هذا.

المريخ السوداني
المريخ السوداني
المصدروطن + في الجول + وسائل إعلام سودانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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