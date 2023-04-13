البرازيلي ريكاردو يقترب من الرحيل عن تدريب المريخ السوداني

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وطن- ذكرت تقارير صحفية سودانية، بأن نادي المريخ السوداني سيتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبل المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو مع الفريق، خلال الأيام القليلة القادمة، على خلفية توديعه البطولة العربية للأندية والخروج من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وودع المريخ السوداني منافسات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان)، بعد الخسارة أمام البطل السوري تشرين. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من حساب الجولة الأولى.

🔴 خبر في الجول : مجلس إدارة نادي المريخ السوداني يعقد اجتماعا لحسم مصير هيرون ريكاردو. الخيار الأقرب هو رحيل المدرب البرازيلي عن تدريب الفريق والاستعانة بمدرب محلي خلفا له pic.twitter.com/TcSTNIL5iB — FilGoal (@FilGoal) April 12, 2023

رحيل المدرب البرازيلي ريكاردو عن المريخ السوداني

ووفق موقع “في الجول” الرياضي، فإن إدارة المريخ السوداني ستتخذ قرار إقالة المدرب البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق السوداني، خلال اجتماع لها، الخميس.

وكان فريق المريخ السوادني، قد ودع البطولة العربية للأندية بعد الخسارة أمام تشرين السوري في مباراتي الذهاب والإياب من منافسات الجولة الأولى. بعد خروجه من منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

وفقاً لصحيفة كفرووتر السودانية: فأن البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني لفريق المريخ، يقترب من مغادرة ناديه الحالي من أجل تدريب نادي الزمالك خلفاً لفيريرا – وأوضحت الصحيفة أن الأجواء في الفترة الأخيرة توترت بين ريكاردو ومجلس إدارة المريخ، بسبب عدم تدعيم الفريق بعناصر جديدة pic.twitter.com/HrMHZ9fvCW — Btolat.com (@Btolat) April 4, 2023

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كما وتأهل فريقا الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، إلى منافسات دور ال16 من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على حساب المريخ والزمالك المصري.

محطات البرازيلي ريكاردو التدريبية

المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، صاحب ال64 عاماً، عمل كمدرب مع العديد من الأندية العربية في الخليج العربي والقارة الأفريقية السمراء. لعب أبرزها تدريب الإسماعيلي المصري والهلال السعودي والسوداني والأهلي القطري ونجران، وكان آخرهم المريخ السوداني.

وسيلتقي فريق المريخ أمام توتي الخرطوم، السبت، في منافسات الجولة ال27 من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل المريخ وصافة ترتيب الدوري السوداني. برصيد 48 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر الهلال برصيد 50 نقطة حتى يومنا هذا.