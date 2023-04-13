احذر..5 أجهزة كهربائية لا تقم بوصلها بمشترك الكهرباء

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وطن– يعد مشترك الكهرباء من أهم الأشياء الضرورية الموجودة في كل منزل، فهو برغم من صغر حجمه ألا إنه يقوم بدور مهم في تشغيل عدة أجهزة في نفس الوقت.

في هذا الإطار، نشر موقع “bobvila” تقريرا تحدث فيه عن 5 أجهزة كهربائية قد تتسبب في حدوث مشاكل خطيرة إذا ما تم توصيلها بمشترك الكهرباء.

تتطلب الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات الكثير من الطاقة ويتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل متكرر، مما قد يؤدي بسهولة إلى زيادة تحميل مقدار الطاقة الذي يمكن للمشترك الكهربائي تمريره للأجهزة الأخرى.

يجب توصيل هذه الأجهزة بمقبس الكهرباء المتواجد في جدار الحائط بشكل مباشر.



المايكرويف

أصبح الميكرويف جزءا مهما من حياتنا اليومية. كما يتطلب طاقة أكثر مما يمكن لمشترك الكهرباء توفيره. مثل الفرن الكهربائي التقليدي، يجب أن يكون للميكروويف مشترك كهرباء خاص به.

مكيفات الهواء

تتطلب مكيفات الهواء كمية كبيرة من الطاقة عند تشغيلها.ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الحمل على شريط الطاقة ويتسبب بالتالي في ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير. لهذا السبب، يجب توصيل هذه الأجهزة مباشرة بمقبس الكهرباء المتواجد في جدار الحائط.

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فالمشترك الكهربائي هو غير مُصمم لتحمل هذا القدر العالِ من التيار الكهربائي.

مشترك كهربائي آخر



توصيل مشترك كهربائي بآخر يعني أنك تقوم بإضافة حمل إضافي من التيار الكهربائي على كلا المحولين.

تجنب استخدام أسلاك التمديد مع مقابس الطاقة. إذا وجدت نفسك تعاني من نقص في المنافذ، فحاول فصل أحد الأجهزة قبل توصيل جهاز آخر، أو اقطع السلك وابحث عن بدائل خالية من الطاقة لأدواتك المنزلية.

الخلاط

لمجرد أن الجهاز صغير، لا يعني أنه من الآمن توصيله بمشترك الكهرباء. تستخدم العديد من الخلاطات محركات قوية لبشر وتقطيع الأطعمة الأكثر صلابة. نتيجة لذلك، يمكن لهذه الأجهزة استخدام ما يصل إلى 1500 واط، مما يجعلها غير مناسبة مع مقدار الطاقة الذي يمكن للمشترك الكهربائي تحمله.

نظرًا لأن الغرض من الخلاطات هي طحن الأطعمة وخلطها، فهناك أيضًا خطر حدوث مشاكل على مشترك الكهرباء مما قد يتسبب في حدوث قصر في الدائرة الكهربائية. قم دائمًا بتوصيل الخلاط بمقبس الكهرباء المتواجد في جدار الحائط بشكل مباشر.

