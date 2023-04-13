أركتوروس..ظهور متحور جديد من فيروس كورونا واللجنة العالمية تُحذر

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وطن– أعلن رؤساء الصحة مؤخراََ عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا تم اكتشافه في العديد من البلدان مثل أستراليا وبنغلاديش والدنمارك والهند واليابان والولايات المتحدة.

ما هو أركتوروس؟

وفقا لموقع “livemint“، يعرف هذا المتحور بإسم “أركتوروس” (XBB.1.16) وهو متحور جديد لفيروس كورونا ويُعتقد أنه أكثر الأنواع المعدية حتى الآن.

وقال فيبيب فاشيشتا، طبيب الأطفال في الهند والرئيس السابق للجنة التحصين التابعة للأكاديمية الهندية لطب الأطفال وعضو شبكة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن أعراض هذا المتحور الجديد هي الحمى الشديدة والسعال والتهاب الملتحمة.

من جانبه، أشار خبير الأمراض المعدية ونائب رئيس الصحة العالمية في RTI International، الأميركية، ريتشارد رايثينغر، إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت مجموعة أعراض الفيروس قد تغيرت حقًا مضيفا إلى أنه تم الإبلاغ سابقًا عن التهاب الملتحمة كأحد أعراض كوفيد.



وقال خبراء معهد ترولسن للعيون التابع لنبراسكا للطب إن أعراض التهاب الملتحمة أو العين الوردية تشمل:

احمرار في بياض العين

إفرازات صفراء سميكة

حكة في العيون

حرقة في العيون

تورم الجفون

وكان الخبراء قد حذروا في وقت سابق من XBB.1.16 قائلين إن المتغير لديه ميزة نمو بنسبة 140 ٪ مقارنة بـXBB.1.5 (أحدث سلالة من متغير أوميكرون) مما يجعله أكثر عدوانية.

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ماذا قالت منظمة الصحة العالمية عن هذا المتحور الجديد؟

في الأسبوع الماضي، أشارت المسؤولة الفنية عن مكافحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، إلى أن المتحور الجديد إنتشر منذ بضعة أشهر، ولا يبدو أنه سبب مرضًا أكثر خطورة.