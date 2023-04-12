ياسمين صبري ترتدي النقاب .. مفاجأة بعد أيام من تصريحها عن الحجاب! (شاهد)

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وطن – فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها على انستغرام، بأحدث صورة، ظهرت فيها مرتدية النقاب.

ياسمين صبري ترتدي النقاب

ونشرت ياسمين صبري صورتها بالنقاب عبر “ستوري” حسابها الرسميّ في انستغرام، دون أي تعليق.

لكنّ ياسمين صبري أتبعت تلك الصورة، لاحقاً بصورةٍ أخرى بدون النقاب، وقد بدت بشعرها وترتدي عباءة سوداء اللون، وتتناول حلوى .

وجاء في تعليقات الجمهور على صورة ياسمين صبري بالنقاب: “شرف ليها لولبست النقاب بدل السيئات اللي بتشيلها وبتشيلها للناس”.

بينما غرّدت متابعة وتساءلت: “ليش المصريات اذا تنقبوا طلعوا الحواجب!”. وغرّد آخر ساخراً: “لا مو كذا ترى فاهمه غلط هذا سطو مسلح على بنك مو لبس نقاب”.

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وقبل ايام نشرت ياسمين صبري صوراً جديدة، استعرضت فيها جمالها .

ياسمين صبري: “سأرتدي الحجاب يوماً ما”

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري، متابعيها بتصريحاتها حول الحجاب، وأفكارها الدينية وحياتها الخاصة.

وقالت ياسمين صبري في لقاء مع مجلة “فوغ” العالمية: “سأرتدي الحجاب يوماً ما، لأنني مسلمة”.

وعبّرت ياسمين عن انزعاجها من النساء اللاتي يُظهرنَ مفاتنهن.

وعقبت: “أول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني.. لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن ملفتة”.

وشدّدت ياسمين على أن أناقة المرأة في احتشامها، مردفةً: “زي العائلات الملكية وطبعًا عندنا دا في العالم العربي”.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

وتابعت: “أنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء.. وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين.. وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي عشان ميكونش تقربهم مني بدافع المصلحة”.

وأضافت: “لم أصرح بأني أخاف على نفسي لكني اليوم أقولها، لأني عزيزة جدًا على نفسي وحريصة على حياتي”.

وأثارت ياسمين صبري الجدل بقولها: “أنا خليفة الله وبصنع قدري والكون كله مسخر لخدمتي، وأقدر أتحكم به حتى الجماد فيه.. وأنا امرأة مؤمنة وأربط أي شيء أعمله بالدين الإسلامي”.

واستمرت ياسمين: “أنا أؤمن بكرم الله، ومن صغري كنت أتمتع باستحقاق عالي وبجذب الأشياء اللي بحلم بها.. وأؤمن بأن الشخص لازم يعرف عيوبه ونواقصه عشان يصححها.. وبقيت دلوقتي حريصة على نفسي وبخاف على حياتي جدًا”.

وأضافت: “بحرص إني أسمع نفسي كلمات الرحمة عشان أكون متصالحة مع نفسي والآخرين.. ودايماً في المواقف الصعبة بلجأ إلى الله وبرجع له ومش بقاوم دموعي.. لأن الدموع مهمة لأي إنسان سواء كان رجل أو امرأة والبكاء مفيد إنما الكبت بيضر صاحبه”.