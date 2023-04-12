هبة عبوك بإطلالة جريئة جداً في “الجيم” ووضعية غريبة مع مدربها! (شاهد)

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وطن– عادت النجمة الإسبانية هبة عبوك، إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي، بعد انعزالها فترة طويلة على إثر أزمة اتهام زوجها السابق أشرف حكيمي بالاغتصاب.

وضعية غريبة

ونشرت هبة عبوك مقاطع فيديو عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، وهي تمارس التمارين الرياضية بملابس أكثر جرأة عن المعتاد.

حيث ارتدت النجمة ذات الأصول التونسية، توب نصف بطن كأنه حمالة صدر، مع ليجن ضيق جداً.

وزادت هبة عبوك مستوى الجرأة بصورة مع مدربها، ظهرا خلالها بوضعية غريبة.

حيث كانت تقف هبة بطريقة تبرز مؤخرتها، بينما رفع مدربها علامة النصر وأخرج لسانه للكاميرا.

أشرف حكيمي يتجاوز أيضاً

ويبدو أن نجم فريق باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، قد تجاوز هو أيضاً أزمة انفصاله عن هبة عبوك. ليعودَ لممارسة حياته الطبيعية خارج إطار كرة القدم.

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حيث نشرت مصممة أزياء مغمورة تدعى “نيروز” صورةً لها برفقة أشرف حكيمي، معلّقةً عليها بالقول: “لقد فعلناها”.

وظهر أشرف حكيمي في الصورة محتضناً “نيروز”، مرتدياً زيّاً من تصميمها.

أول ظهور بعد تهمة الاغتصاب

كما نشرت المصممة السمراء الداعمة للمثليين، مقاطع فيديو لأشرف حكيمي وهو يرتدي بناطيل جينز من تصميمها. وعبّر فيها “حكيمي” عن إعجابه بتصميماتها.

وبدا أشرف حكيمي فرحاً ومستمتعاً بتصميمات المصممة المغمورة، حيث قام بأداء حركة راقصة تعبيراً عن سعادته.

ويعتبر هذا أول ظهور لأشرف حكيمي خارج إطار مباريات كرة القدم التي خاضها مع فريق باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي منذ تفجّر فضيحة الاغتصاب المزعومة، وما تبعها من إعلان هبة عبوك عن انفصالها عنه.

تحقيقات رسمية

وكانت فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً قد اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها في منزله في إحدى ضواحي باريس، حيث أكدت مصادر أنّ الفتاة أبلغت بالحادث في مركز للشرطة لكنها لم توجّه له اتهامات.

ولاحقاً، قال مدعون فرنسيون إنّ المدافع عن المغرب وباريس سان جيرمان أشرف حكيمي خضع للتحقيق بعد اتهامه بالاغتصاب، ومن ثم وجّهت إليه لائحة اتهام رسمية ووضع تحت إشراف قضائي.

وفرض قاضي التحقيق على أشرف حكيمي عدم الاتصال بالضحية في حين سمح له بمغادرة الأراضي الفرنسية.

أشرف حكيمي ينفي الاتهامات

وقالت محامية اللاعب فاني كولين، إن حكيمي “ينفي بشدة كل الاتهامات الموجهة إليه”، وأنه كان ضحية “محاولة مضرب”.

وقال متحدث باسم باريس سان جيرمان، إن النادي “يقدّم دعمه” لحكيمي و”يضع ثقته في نظام العدالة”.