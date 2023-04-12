الأربعاء, أبريل 12, 2023
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كن حذرًا جدًا.. هذا هو السبب الذي يمنعك من وضع معطر جو في السيارة

"بعض الأشياء التي نحملها في سيارتنا من المحتمل أن تفرض علينا عقوبة..."

كتب معالي بن عمر
وضع معطر جو في السيارة watanserb.com
وضع معطر جو في السيارة
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وطن-لا شكّ في أن العديد من الأشخاص لا يترددون في استعمال معطّر الجو للتأكد من أن رائحة سيارتهم جيدة، ناهيك بأنهم عادة ما يضعون معطر الجو حذو مرآة الرؤية الخلفية. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية لأن القيام بذلك يمكن أن يكون خطيرًا للغاية.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن ببعض البلدان في العالم ومنها إسبانيا، فيها قوانين صارمة تمنع حمل معطر الهواء في مرآة الرؤية الخلفية للسيارة، ناهيك بأن هذا يمكن أن يسبب في تغريم السائق.

احرص على إحضار معطر جو

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن القيادة تتطلّب من الحذر وأن نكون مسؤولين على الطريق، وأن نحترم لوائح المرور ونحافظ نظافة وسلامة السيارة. كل هذا لضمان السلامة على الطرقات وكذلك لتجنب الغرامات. ومع ذلك، في كثير من الأحيان لا ندرك أن بعض الإجراءات أو بعض الأشياء التي نحملها في سيارتنا من المحتمل أن تفرض علينا عقوبة.

معطرات الجو في السيارة تعيق عملية القيادة
معطرات الجو في السيارة تعيق عملية القيادة

ولهذا، فإن معطرات الجو المخصصة للسيارة التي يتم تثبيتها على شبكة تهوية السيارة قد لا تشكل أي مشكلة، ولكن عند وضعه قرب مرآة الرؤية الخلفية، قد يتسبب في أكثر من حادث واحد ولهذا السبب يمكن لشرطة المرور الإسبانية أن تعاقبك بدفع غرامة مالية.

ولكن لماذا يتسبب معطر الجو في وقوع حادث؟

في الحقيقة، وضع معطر الجو، مثل الملحقات الأخرى على غرار: المفاتيح أو المسابح، يمكن أن يتداخل مع رؤيتنا أثناء القيادة. وفي الواقع، إنها قاعدة مرورية مذكور في لوائح المرور العامة، ما يوضح أنه لا يمكننا قيادة مركبة تكون فيها رؤية الطريق غير واضحة للشخص الذي يقود عليه.

كم مقدار الغرامة

في حالة ما إذا رأى وكيل المرور أنك تحمل معطّر جو أو أي ملحق آخر يمكن أن يقلل من قدرة السائق على الرؤية، فقد ينتهي بنا الأمر بدفع غرامة مالية ويمكن أن تصل إلى 200 يورو، لذلك من الأفضل عدم المخاطرة وعدم حمل أي شيء في مرآة الرؤية الخلفية.

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كما أن وضع أي جسم بشكل غير صحيح أو لم يتم تأمينه جيدًا وانتهى به الأمر بالخروج من السيارة والسقوط على الطريق، فيمكن للغرامة تصل إلى 500 يورو، ناهيك بأنه يمكن إزالة 4 نقاط من رخصة القيادة الخاصة بنا.

دعونا لا ننسى أيضًا أن العديد من الخبراء يوصون بعدم حمل معطرات الجو هذه لأنه بالإضافة إلى إعاقة عملية الرؤية، فإن تأرجحها في أثناء التحرك يمكن أن يصرفنا عن رؤية الطريق بشكل واضح.

وضع معطرات الجو في السيارة تسبب لك دفع غرامة مالية
وضع معطرات الجو في السيارة تسبب لك دفع غرامة مالية
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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