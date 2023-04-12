كن حذرًا جدًا.. هذا هو السبب الذي يمنعك من وضع معطر جو في السيارة

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وطن-لا شكّ في أن العديد من الأشخاص لا يترددون في استعمال معطّر الجو للتأكد من أن رائحة سيارتهم جيدة، ناهيك بأنهم عادة ما يضعون معطر الجو حذو مرآة الرؤية الخلفية. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية لأن القيام بذلك يمكن أن يكون خطيرًا للغاية.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن ببعض البلدان في العالم ومنها إسبانيا، فيها قوانين صارمة تمنع حمل معطر الهواء في مرآة الرؤية الخلفية للسيارة، ناهيك بأن هذا يمكن أن يسبب في تغريم السائق.

احرص على إحضار معطر جو

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن القيادة تتطلّب من الحذر وأن نكون مسؤولين على الطريق، وأن نحترم لوائح المرور ونحافظ نظافة وسلامة السيارة. كل هذا لضمان السلامة على الطرقات وكذلك لتجنب الغرامات. ومع ذلك، في كثير من الأحيان لا ندرك أن بعض الإجراءات أو بعض الأشياء التي نحملها في سيارتنا من المحتمل أن تفرض علينا عقوبة.

ولهذا، فإن معطرات الجو المخصصة للسيارة التي يتم تثبيتها على شبكة تهوية السيارة قد لا تشكل أي مشكلة، ولكن عند وضعه قرب مرآة الرؤية الخلفية، قد يتسبب في أكثر من حادث واحد ولهذا السبب يمكن لشرطة المرور الإسبانية أن تعاقبك بدفع غرامة مالية.

ولكن لماذا يتسبب معطر الجو في وقوع حادث؟

في الحقيقة، وضع معطر الجو، مثل الملحقات الأخرى على غرار: المفاتيح أو المسابح، يمكن أن يتداخل مع رؤيتنا أثناء القيادة. وفي الواقع، إنها قاعدة مرورية مذكور في لوائح المرور العامة، ما يوضح أنه لا يمكننا قيادة مركبة تكون فيها رؤية الطريق غير واضحة للشخص الذي يقود عليه.

كم مقدار الغرامة

في حالة ما إذا رأى وكيل المرور أنك تحمل معطّر جو أو أي ملحق آخر يمكن أن يقلل من قدرة السائق على الرؤية، فقد ينتهي بنا الأمر بدفع غرامة مالية ويمكن أن تصل إلى 200 يورو، لذلك من الأفضل عدم المخاطرة وعدم حمل أي شيء في مرآة الرؤية الخلفية.

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كما أن وضع أي جسم بشكل غير صحيح أو لم يتم تأمينه جيدًا وانتهى به الأمر بالخروج من السيارة والسقوط على الطريق، فيمكن للغرامة تصل إلى 500 يورو، ناهيك بأنه يمكن إزالة 4 نقاط من رخصة القيادة الخاصة بنا.

دعونا لا ننسى أيضًا أن العديد من الخبراء يوصون بعدم حمل معطرات الجو هذه لأنه بالإضافة إلى إعاقة عملية الرؤية، فإن تأرجحها في أثناء التحرك يمكن أن يصرفنا عن رؤية الطريق بشكل واضح.