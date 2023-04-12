الأربعاء, أبريل 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنافي 7 ثوانٍ فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت الخطأ المخفي داخل الصورة؟
حياتنا

في 7 ثوانٍ فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت الخطأ المخفي داخل الصورة؟

في هذا اللغز الممتع، حاوِل تحديد الخطأ المخفي في صورة غرفة المستشفى والتحدي هل يمكنك اكتشاف الخطأ في 7 ثوان؟

كتب فهمي الورغمي
اكتشف الخطأ المخفي داخل الصورة watanserb.com
اكتشف الخطأ المخفي داخل الصورة
- Advertisement -

وطن- إذا كنت تستمتع بحل الألعاب والألغاز الممتعة، فإن هذه اللعبة الذهنية تناسبك، حيث تسمح لك ألعاب الدماغ باستخدام الجانب الإبداعي من عقلك وتجعل عقلك يعمل بشكل مختلف.

هذا النوع من ألغاز الدماغ يجعل اللغز البسيط أكثر إثارة من خلال إضافة عنصر ممتع إليه.

للوصول إلى الإجابة، عليك التفكير خارج الصندوق وتحليل اللغز بطريقة مختلفة قليلاً.

لذلك، توصلنا إلى إعلان تشويقي مثير للاهتمام حيث يتعين عليك اكتشاف الخطأ المخفي داخل صورة غرفة المستشفى.

اكتشف الخطأ في الصورة خلال 7 ثوانٍ فقط!

في الصورة التي أعدها موقع “jagranjosh“، عليك أن تكتشف الخطأ المخفي داخل الصورة، حيث تحتضن الأم طفلها حديث الولادة في وجود طبيب داخل غرفة المستشفى.

في الصورة يمكنك أن ترى جناح الولادة في المستشفى وهناك ساعة داخل الغرفة.

- Advertisement -

ومع ذلك، هناك خطأ مخفي داخل الصورة. أنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها صعبة.

في هذا اللغز، تحتاج إلى تحديد الخطأ في صورة غرفة المستشفى.

الآن، ألق نظرة فاحصة وحاول تحديد ما إذا كان هناك أي شيء يظهر لك على أنه غير صحيح.

اكتشف الخطأ المخفي داخل الصورة
اكتشف الخطأ المخفي داخل الصورة

هل لاحظت أي شيء خاطئ؟

في البداية، قد تعتقد أن كل شيء في الصورة صحيح. ولكن بعد لحظات قليلة، قد تتمكن من تحديد الخطأ الفعلي في الصورة.

اكتشف الخطأ المخفي داخل الصورة
اكتشف الخطأ المخفي داخل الصورة

الخطأ مخفي داخل ساعة حائط غرفة المستشفى.

والخطأ في الصورة هو أن الساعة بها الحرف B بدلاً من الرقم 8.

هذا اللغز الذهني هو طريقة ممتعة لاختبار معدل الذكاء الخاص بك.

ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

كان هذا اللغز صعبًا بعض الشيء ولكنه بسيط لأنه يحتاج إلى وقت أقل لحله.

لا يتطلب مثل هذا النوع من ألعاب الدماغ مهارات الرياضيات، ولكنه اختبار بسيط للمعرفة والتفكير الإبداعي.

ومع ذلك، من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في غضون لحظات قليلة. أليس كذلك؟

المصدرموقع jagranjosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

وفقًا لجامعة هارفارد.. هذه الأفلام الروائية ستجعلنا أكثر ذكاءً!

حياتنا

يجيد العد بـ7 لغات..طفل بريطاني عمره 3 سنوات يصبح أصغر عضو في جمعية للعباقرة

حياتنا

الطريقة التي تمسك بها هاتفك المحمول تكشف عن مستوى ذكائك

حياتنا

اغسل أسنانك باليد التي لا تستخدمها عادة…6 حيل من هارفارد لدماغ أكثر ذكاء

أرشيف - المجلة

الأصلع أكثر جاذبية .. حقائق لن تصدقها عن “الصلع”!«فيديو»

فيديو

إذا أجبت على هذه الأسئلة المذهلة فاعلم أنك من أذكى أذكياء العالم

حياتنا

الكسل يدلّ على ارتفاع الذكاء.. كيف توصّل باحثون لإثبات هذه النظرية؟

أرشيف - المجلة

باحثون وضعوا 23 امرأةً حامل في غرفة مُعتمة وكانت هذه النتيجة!

أرشيف - المجلة

5 عادات تقتل ذكاءك وتقف عائقاً أمام نجاحك في الحياة

أرشيف - المجلة

دراسة حديثة تهز أسس نظرية واسعة الانتشار عمّا يبحث عنه الرّجل في المرأة !

حياتنا

دراسة تثبت .. هكذا يساهم “الجنس” في زيادة مستوى الذكاء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“يتعرض لإذلال كبير” .. “بلومبيرغ”: محمد بن سلمان مسؤول فضيحة فشل السعودية في اليمن

تطور جديد بقضية أحمد وحيد ومشهده المثير للجدل في “قط أحمر 3”

اعتداء عنيف وغير مسبوق على رامز جلال.. أحمد فتوح أشبعه ضربا (فيديو)

الإمارات أرض خصبة لبرامج التجسس الإسرائيلية وفضيحة جديدة.. ما علاقة السعودية؟

5 دول في جامعة الدول العربية ترفض إعادة قبول سوريا .. انتكاسة لجهود السعودية!  

فيديو ذبح جندي أوكراني بوحشية على طريقة داعش.. روسيا تنفي وأوكرانيا تتوعد

فيديو أغرب جنازة في العراق.. فجرت الجدل وساخرون:”كان ينقصها دبابة وطائرة”

فيديو يوثق محاولة الاعتداء على إيمانويل ماكرون في هولندا

الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي يُفاجئ جمهوره في أحدث ظهور (فيديو)

رونالدو “غير مرتاح”.. إقالة مدرب النصر ومفاوضات مع آخر أرجنتيني.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC