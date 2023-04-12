الأربعاء, أبريل 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنافيما يلي عواقب عدم تنظيف المنزل..
حياتنا

فيما يلي عواقب عدم تنظيف المنزل..

"أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن الأوساخ تسبب قلة التركيز والضغط..."

كتب معالي بن عمر
عواقب عدم تنظيف المنزل watanserb.com
عواقب عدم تنظيف المنزل
- Advertisement -

وطن-هل تنظف منزلك كثيرًا؟ إذا كنت لا تفعل ذلك، فقد يكون للأوساخ عواقب سلبية للغاية على صحتك الجسدية والعقلية. بشكل عام، يؤدي عدم النظافة إلى انتشار البكتيريا والجراثيم. وفي حال استمر الوضع مع مرور الوقت، فقد يظهر الذباب والصراصير وحتى الفئران.

عواقب عدم النظافة

وبحسب تقرير صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه من المهم بشكل خاص معرفة العواقب الخطيرة لعدم تنظيف المنزل كثيرًا. فمن بين أحد أكثر النتائج المباشرة لسوء النظافة هو تراكم البكتيريا والجراثيم على جميع الأسطح.

ولقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن الأوساخ تسبب قلة التركيز والضغط، لذا فإن النظافة هي حليف كبير لتحسين الحالة المزاجية. لهذا يجب أن نضيف أنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، ولهذا السبب من المهم للغاية تنظيف الغبار يوميًا.

وإذا كان المطبخ متسخًا، فهناك خطر كبير من انتقال التلوث، والذي يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، وأعراضه الرئيسية هي الضعف والحمى والإسهال والغثيان وآلام البطن وفقدان الشهية. قد يؤدي عدم تنظيف الطعام أيضًا إلى جذب الآفات التي تنقل الأمراض.

يجب تنظيف المنزل لتجنب عواقب الأوساخ
يجب تنظيف المنزل لتجنب عواقب الأوساخ

أما في غرفة المعيشة والنوم، إذا لم تقم بتنظيف الغبار، فإنك تخاطر بتعريض نفسك لعث الغبار المحمولة جواً. يمكن أن تؤدي هذه المشكلة أيضًا إلى نوبات الربو لدى الأشخاص المعرضين لها.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أكبر مشكلة تحدث في الحمام، لأن أسطح هذه الغرفة معرضة بشكل خاص للبكتيريا والطفيليات الأخرى التي يمكن أن تصيب الأمعاء، مثل الديدان. لتجنب أي مشكلة صحية، من الضروري الحفاظ على نظافة الحمام وتطهيره.

مناطق المنزل التي يُنسى تنظيفها دائمًا

- Advertisement -

إذا قررت الابتداء في روتين التنظيف، فلا تنسَ المجالات التالية:

  • مصابيح السقف: نظرًا لأنها ليست عناصر ترقى إلى مستوى معاييرنا، غالبًا ما يتم تجاهلها. لكن الجزء العلوي من مصابيح السقف يتراكم الكثير من الغبار والأوساخ.
  • المرتبة: مرة واحدة في الأسبوع، مع الاستفادة من تغيير الملاءات، من المهم تفريغ المرتبة وتركها للهواء لبضع ساعات.
  • المكنسة: لإزالة بقايا الأوساخ المتبقية على المكنسة، ما عليك سوى غمرها في خليط من الماء والمنظف، وشطفها وتركها تجف.

  • يجب تنظيف المنزل للتخلص من البكتيريا والغبار والأوساخ التي تسبب الأمراض
    يجب تنظيف المنزل للتخلص من البكتيريا والغبار والأوساخ التي تسبب الأمراض
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

5 أشياء يجب ألّا تنظّفَها بصابون الأطباق

حياتنا

هذه هي الأشياء التي ننسى تنظيفها في غرفة النوم..

حياتنا

4 أشياء لا يجب تنظيفها بالمكنسة الكهربائية العادية

حياتنا

لا يعرفها كثير من الناس.. طريقة فعالة لتنظيف السجاد من البقع والأوساخ

حياتنا

استخدامات عديدة لرغوة كريم الحلاقة..يجب أن تعرفها

حياتنا

بحسب الخبراء: ما عدد المرات التي يجب تغيير الملاءات فيها؟

حياتنا

لماذا يجب وضع صودا الخبز على زوايا النوافذ؟

حياتنا

لا تُشرب فقط.. حيل لتنظيف الأواني والبقع وحتى المرحاض باستخدام الكوكا كولا

حياتنا

5 أشياء يجب ألا تنظفها أبدًا باستخدام صودا الخبز لأنها تتلف

حياتنا

4 أشياء لا يجب عليك تنظيفها باستخدام الخل الأبيض “المنتج المعجزة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معلومات مثيرة عن مقدم برنامج “قلبي اطمأن”.. جنّسته الإمارات لتحسين صورة ابن زايد

سبب اعتزال حليمة بولند يثير السخرية! (شاهد)

4 خطوات لاجتياز مقابلة العمل بنجاح

في العُرف الإسرائيلي.. ضرب المصلين بالأقصى أقل فظاعة من لعب كرة القدم بمحيطه

اعتداءات الهندوس مستمرة.. لحظة إحراق محال المسلمين وقذف مسجد بالجحارة

تقليد شيرين في “ستديو 23” لم يمر مرور الكرام.. رد فعل صادم من الفنانة!

نوع من الطعام كنت تعتقد أنه من الفواكه الجافة.. لكنه من البقوليات

صورة تغزو السوشال ميديا لتمثال السيدة العذراء مريم في أعماق المحيط الهندي

تفاصيل المكالمة التي “غيرت كل شيء” بين شاكيرا وبيكيه!

5 أشياء لا يمكنك غسلها في الغسالة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC