فيديو ذبح جندي أوكراني بوحشية على طريقة داعش.. روسيا تنفي وأوكرانيا تتوعد

وطن- قارنت أوكرانيا اليوم، الأربعاء، روسيا بتنظيم داعش الإرهابي، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر جنود روس على ما يبدو يُصورون أنفسهم وهم يقطعون رأس أسير أوكراني بسكين، في مشهد أعاد للأذهان الفظائع التي ارتكبتها التنظيم الإرهابي قبل سنوات.

أوكرانيا تُشبه روسيا بداعش

ويُظهر مقطع الفيديو رجلا يرتدي زيا عسكريا يقطع رأس رجل يرتدي عصابة الذراع الصفراء التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.

❗There are simply no words. A video of yet another crime against humanity has appeared online by russian animal. On camera, they cut off the head of Ukrainian soldier live.https://t.co/nKXFOQoIsu#Ukraine #UkraineRussiaWar️ #ukrainewar #war #WarCrimes #russiaukraineconflict pic.twitter.com/TDR507zP8d — MilitaryStatusUa (@MSUAYOUTUBE) April 11, 2023

الكرملين، وفي أول تفاعل رسمي مع الحادثة، وصف مقطع الفيديو بأنه “فظيع” وأكد على موقفه بأنه يتعين التحقق من صحته. ونفت موسكو في الماضي أن تكون قواتها قد ارتكبت فظائع خلال الصراع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي في موسكو: “أولا وقبل كل شيء، في عالم المحتوى المزيف الذي نعيش فيه، نحتاج إلى التحقق من صحة هذه اللقطات”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو “هناك شيء لا يمكن لأحد في العالم تجاهله: مدى سهولة القتل عند هذه الوحوش”.

وتابع: “ستكون هناك مسؤولية قانونية عن كل شيء. إن هزيمة الإرهاب ضرورية”.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: “يتم تداول مقطع فيديو مروّع على الإنترنت لقوات روسية تقطع رأس أسير حرب أوكراني”.

وقال في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تولت روسيا الرئاسة الدورية هذا الشهر، “من السُخف أن تتولى روسيا، وهي أسوأ من داعش، رئاسة مجلس الأمن”.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2023

وأضاف كوليبا: “يجب طرد الإرهابيين الروس من أوكرانيا ويجب على الأمم المتحدة محاسبتهم على جرائمهم”.

الخارجية الأوكرانية تدعو الجنائية الدولية للتحرك

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الأوكرانية المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق الفوري في فظائع أخرى ارتكبها الجيش الروسي“.

كما طلبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، من الأشخاص عبر الإنترنت عدم ذكر اسم الجندي علانية حتى يتم تحديد هويته رسميًا من قبل سلطات إنفاذ القانون. وحثت الناس على التوقف عن مشاركة الفيديو على الإنترنت.

وقالت “تذكروا أن العدو يريد أن يخيفنا. يريد أن يجعلنا أضعف”.

وعلى صعيد ذات الحادثة، قالت وكالة الأمن الداخلي الأوكرانية إنها بدأت تحقيقًا في جريمة حرب مشتبه بها على الفيديو.

وكتبت وكالة إدارة امن الدولة على موقع Telegram “بالأمس ، ظهر شريط فيديو على الإنترنت يظهر كيف يظهر المحتلون الروس طبيعتهم الوحشية – وهم يعذبون بقسوة سجينًا أوكرانيًا ويقطعون رأسه”.

دعوة للتحقيق

وفي جنيف، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إنها فزعت لما وصفته بمقاطع الفيديو “المروعة بشكل خاص” المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت في بيان “للأسف، هذه ليست حادثة منعزلة”. كما يجب التحقيق بشكل مناسب في الأحداث الأخيرة ومحاسبة الجناة”.

كما أنه إلى جانب عملية الإعدام المزعومة، يظهر مقطع فيديو آخر جثثًا مشوهة لأسرى حرب أوكرانيين على ما يبدو.

يشار إلى أنه وخلال العقد الماضي، اشتهر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) بنشر مقاطع فيديو لقطع رؤوس الأسرى عندما سيطروا على مساحات شاسعة من تلك البلدان في الفترة من 2014-2017.