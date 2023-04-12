الأربعاء, أبريل 12, 2023
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فيديو ذبح جندي أوكراني بوحشية على طريقة داعش.. روسيا تنفي وأوكرانيا تتوعد

وصف الكرملين ماجاء في مقطع الفيديو بالأمر "الفظيع" ودعا للتثبت من صحته في ظل انتشار برامج صناعة المحتوى المزيف

كتب فهمي الورغمي
زيلنسكي يدين بذبح جندي أوكراني watanserb.com
زيلنسكي يدين بذبح جندي أوكراني
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وطن- قارنت أوكرانيا اليوم، الأربعاء، روسيا بتنظيم داعش الإرهابي، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر جنود روس على ما يبدو يُصورون أنفسهم وهم يقطعون رأس أسير أوكراني بسكين، في مشهد أعاد للأذهان الفظائع التي ارتكبتها التنظيم الإرهابي قبل سنوات.

أوكرانيا تُشبه روسيا بداعش

ويُظهر مقطع الفيديو رجلا يرتدي زيا عسكريا يقطع رأس رجل يرتدي عصابة الذراع الصفراء التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.

الكرملين، وفي أول تفاعل رسمي مع الحادثة، وصف مقطع الفيديو بأنه “فظيع” وأكد على موقفه بأنه يتعين التحقق من صحته. ونفت موسكو في الماضي أن تكون قواتها قد ارتكبت فظائع خلال الصراع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي في موسكو: “أولا وقبل كل شيء، في عالم المحتوى المزيف الذي نعيش فيه، نحتاج إلى التحقق من صحة هذه اللقطات”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو “هناك شيء لا يمكن لأحد في العالم تجاهله: مدى سهولة القتل عند هذه الوحوش”.

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وتابع: “ستكون هناك مسؤولية قانونية عن كل شيء. إن هزيمة الإرهاب ضرورية”.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: “يتم تداول مقطع فيديو مروّع على الإنترنت لقوات روسية تقطع رأس أسير حرب أوكراني”.

وقال في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تولت روسيا الرئاسة الدورية هذا الشهر، “من السُخف أن تتولى روسيا، وهي أسوأ من داعش، رئاسة مجلس الأمن”.

وأضاف كوليبا: “يجب طرد الإرهابيين الروس من أوكرانيا ويجب على الأمم المتحدة محاسبتهم على جرائمهم”.

الخارجية الأوكرانية تدعو الجنائية الدولية للتحرك

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الأوكرانية المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق الفوري في فظائع أخرى ارتكبها الجيش الروسي“.

كما طلبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، من الأشخاص عبر الإنترنت عدم ذكر اسم الجندي علانية حتى يتم تحديد هويته رسميًا من قبل سلطات إنفاذ القانون. وحثت الناس على التوقف عن مشاركة الفيديو على الإنترنت.
وقالت “تذكروا أن العدو يريد أن يخيفنا. يريد أن يجعلنا أضعف”.

وعلى صعيد ذات الحادثة، قالت وكالة الأمن الداخلي الأوكرانية إنها بدأت تحقيقًا في جريمة حرب مشتبه بها على الفيديو.

وكتبت وكالة إدارة امن الدولة على موقع Telegram “بالأمس ، ظهر شريط فيديو على الإنترنت يظهر كيف يظهر المحتلون الروس طبيعتهم الوحشية – وهم يعذبون بقسوة سجينًا أوكرانيًا ويقطعون رأسه”.

روسيا وأوكرانيا: فولوديمير زيلنسكي يدين مقطع فيديو يظهر "ذبح جندي أوكراني"
روسيا وأوكرانيا: فولوديمير زيلنسكي يدين مقطع فيديو يظهر “ذبح جندي أوكراني”

دعوة للتحقيق

وفي جنيف، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إنها فزعت لما وصفته بمقاطع الفيديو “المروعة بشكل خاص” المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت في بيان “للأسف، هذه ليست حادثة منعزلة”. كما يجب التحقيق بشكل مناسب في الأحداث الأخيرة ومحاسبة الجناة”.

كما أنه إلى جانب عملية الإعدام المزعومة، يظهر مقطع فيديو آخر جثثًا مشوهة لأسرى حرب أوكرانيين على ما يبدو.

يشار إلى أنه وخلال العقد الماضي، اشتهر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) بنشر مقاطع فيديو لقطع رؤوس الأسرى عندما سيطروا على مساحات شاسعة من تلك البلدان في الفترة من 2014-2017.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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