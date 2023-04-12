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رفاهية فاحشة وأنفاق تحت الأرض.. فندق أسطوري شيده محمد السادس لعائلته وأصدقائه (شاهد)

يتكون فندق "رويال منصور مراكش" من سلسلة معقّدة من الأنفاق تحت الأرض ترتبط بكل أجنحة الفندق، وتتوفر به كل وسائل الراحة والرفاهية التي يمكن تصورها

كتب فهمي الورغمي
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس
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وطن- “رويال منصور مراكش”، فندق من فئة الخمسة نجوم صممه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ليكون ملاذاً لأصدقائه من المليونيرات وفاحشي الثراء وأيضا لأفراد العائلة الملكية.

فندق محمد السادس بمراكش

يقع هذا الفندق الفاخر والراقي وسط أراضٍ منسّقة على بُعد 14 دقيقة سيرًا على الأقدام من ساحة “جامع الفنا” النابضة بالحياة في “مدينة مراكش” (المدينة القديمة) وعلى بُعد 5 كيلومترات من مطار مراكش المنارة. بدأ العمل على تشييده عام 2005 واستغراق الانتهاء منه 3 سنوات ونصف، قبل أن يُفتتح رسميا عام 2010.

فندق محمد السادس بمراكش
فندق محمد السادس بمراكش

هو أشبه بمدينة داخل قصر كبير، ويقع في أجمل موقع بمدينة مراكش بالقرب من “الكتيبة وساحة الفناء” على مساحة 3.5 هكتارات وهو محاط بأسوار وبوابات ورياض وحدائق مُعلقة.

يتكون الفندق من سلسلة معقّدة من الأنفاق تحت الأرض، ترتبط بكل أجنحة الفندق التي تبلغ 53 رياضا تحيط بكل منها أشجار النخيل العملاقة والينابيع، بحيث يمكن للزوار فقط الدخول إليها، مما يضمن أكبر قدر ممكن من الخصوصية وحرية التحرّك للضيوف.

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يبدأ الرياض داخل الفندق بغرفة واحدة وصولا إلى الرياض الرئاسي المؤلف من 4 غرف والذي يُشكل أعلى مستويات الفخامة.

كيف تبدو غرف النوم؟

هناك الكثير من السلالم في كل رياض خاص، ولكن ربما يكون هذا هو الجانب السلبي الوحيد هذا الفندق الفخم. يقع كل رياض (الذي يختلف في الحجم من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو حتى 3 غرف نوم) في ثلاثة طوابق. (كل فئة غرفة بها نسخة معدلة لمستخدمي الكراسي المتحركة).

صعود السلم الرخامي الملتوي إلى الطابق الأول مع منطقة منفصلة للأمتعة وغرفة نوم وحمام داخلي – وهو ما يشبه الدخول إلى صندوق مجوهرات مصنوع من الرخام والفضة.

الغرف نفسها فاخرة ومريحة مع مصاريع خشبية منحوتة بشكل معقد وستائر فخمة وسميكة ومدافئ.

تتوفر كل وسائل الراحة والرفاهية التي يمكن تصورها بما في ذلك الإضاءة التي يتم التحكم فيها رقميًا، وتكييف الهواء والتدفئة وثلاجة صغيرة ممتلئة بالكامل.

ماذا يقدم فندق “رويال منصور” لمحبي الطعام؟

بوصفها طاهية حائزة على نجمة ميشلان للمبتدئين! انضمت هيلين داروز المشهورة عالميًا، الحاصلة على 6 نجوم ميشلان باسمها، مؤخرًا إلى رويال منصور وترأس مطعمي La Table و La Grande Table Maroncaine، اللذان يقدمان مزيجًا من المأكولات الفرنسية والمغربية التقليدية.

الإفطار في الفناء الخارجي لـ La Table هو حدث في حد ذاته مع حامل كعكة فضي متدرج من المعجنات والكعك الفرنسي الرقيق المثالي، الذي يتم تقديمه مع القهوة الساخنة قبل أن تفتح حتى قائمة حسب الطلب.

لتناول طعام الغداء، يعد مطعم Le Jardin بجانب المسبح أمرًا ضروريًا، حيث يقدمون مجموعة من السوشي والساشيمي إلى جانب المزيد من المأكولات التقليدية على طراز البراسيري.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المغرب، لكونه بلدًا مسلمًا، يفرض ضريبة عالية جدًا على الكحول.

يُنظر إلى الفندق على أنه الأفضل في مراكش – إن لم يكن المغرب كله.

مع عشر “غرف سبا وثلاثة أجنحة سبا خاصة”، بالإضافة إلى حمام ومسبح داخلي تحت مظلة عملاقة على طراز البرتقال. يتميز المنتجع الصحي بخطوط إنتاج من marocMaroc و Sisley و Intraceuticals و Subtle Energies و Dr Burgener.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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