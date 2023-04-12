الأربعاء, أبريل 12, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة تستعرض نتيجة عملية تجميل جديدة في عينيها.. شاهد كيف أصبحت!

اختارت دنيا بطمة أغنية "طلقة" للفنانة الإمااتية أحلام لاستعراض نتائج هذه العملية الجديدة

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تستعرض نتيجة عملية تجميل جديدة في عينيها.. شاهد كيف أصبحت! watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، نتيجة عملية تجميل جديدة خضعت لها، واعترفت بطبيعتها لأول مرة.

بوتكس حواجب ورموش!

ونشرت دنيا بطمة فيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي تنظر إلى الكاميرا وتبتسم على أنغام أغنية “طلقة” للفنانة الإماراتية أحلام.

وأشارت دنيا بطمة في تعليقها إلى أنها خضعت لبوتكس في الرموش والحواجب.

وتعتمد تقنية البوتكس لرفع الحواجب على حقن العضلات في منطقة حول العينين بسم البوتيولينوم أو ما يطلق عليه حقن البوتكس.

وهو إجراء غير جراحي يتميز بقدرته على تحفيز العضلات بين الحاجبين على الارتخاء، مما يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة بين الحاجبين.

كما يساعد على رفع الحاجبين وإعادتهما إلى مكانهما الأصلي قبل ظهور التجاعيد التي يسببها التقدم بالسن.

نظرة ولا رصاصة؟

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أما بوتكس الرموش، فهو مزيج من العلاجات التي تهدف لرفع الرموش مع قناع الكيراتين، المشابه لذلك المستخدم لفروة الرأس والشعر.

ويمكن خلط هذه العلاجات ببعض الزيوت والأحماض الأمينية المغذية، للمساعدة في تقوية وإصلاح الرموش، ما يجعلها تبدو أقوى وأكثر سمكاً.

لذلك اختارت دنيا بطمة أغنية “طلقة“، لاستعراض نتائج هذه العملية الجديدة.

حيث تغزلت الفنانة المغربية بنفسها عبر الأغنية التي تقول كلماتها “هذه نظرة ولا رصاصة صوبتني.. ربع ساعة جننتني أدبحتني.. ويل قلبي من ضياعه”.

نادين نجيم

وكانت دنيا قد فاجأت متابعيها مؤخراً بشكل جديد يُشبه كثيراً شكل الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

ظهرت دنيا بطمة في حفل افتتاح محلٍّ تجاري يعود إلى صديقتها في الدار البيضاء، بملامح مختلفة، ما جعل متابعيها يتكهنون بخضوعها لعملية تجميل جديدة.

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً أسود، تميّز بأكمام الريش، تاركةً شعرها منسدلاً.

ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت خليطاً غير واضح من مجموعة من الفنانات، لكنها أقرب إلى نادين نجيم.

هوس التجميل

وكانت دنيا بطمة قد علقت على الصورة: “ونظرتي فيها قصة”، لتأتيَ ردود ساخرة: “نضرة مليانة بوتكس و فيلر و تكساس”.

لكنّ بعضهم رجّح أن يكون الاختلاف فقط في طريقة وضع مساحيق التجميل، واختلاف شكل الحاجبين.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

فالفنانة المغربية من أوائل النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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