الأربعاء, أبريل 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةجارسيا مهددٌ بالإقالة من تدريب النصر السعودي لهذا السبب
رياضة

جارسيا مهددٌ بالإقالة من تدريب النصر السعودي لهذا السبب

النصر سيحسم مستقبل المدرب جارسيا بعد المباراة القادمة أمام الهلال

كتب فارس أبو شيحة
إقالة جارسيا من تدريب النصر السعودي watanserb.com
إقالة جارسيا من تدريب النصر السعودي
- Advertisement -

وطن- يواجه المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي، خطر الإقالة على خلفية سقوط الفريق في فخ التعادل السلبي في الجولة الأخيرة أمام الفيحاء في منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وكشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، بأن نادي النصر السعودي يدرس الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي جارسيا، بعد تعادله. أمام الفيحاء، وفقد النقاط الثلاثة للعودة إلى الصدارة على حساب منافسه اتحاد جدة.

 إقالة جارسيا من تدريب النصر السعودي

وأضافت الصحيفة، ” قرار إقالة المدرب جارسيا، قد يعلن خلال الأيام المقبلة، في ظل وجود انقسام داخل مجلس إدارة النادي السعودي حول رحيل المدرب في الوقت الراهن، أو حسم مستقبله بعد المباراة أمام الهلال”.

وكان النصر السعودي (العالمي)، قد تعاقد مع المدرب الفرنسي جارسيا صاحب ال59 عاماً، مع بداية الموسم الجاري لمدة موسمين كاملين.

مدرب النصر جارسيا
مدرب النصر جارسيا

كما وخاض فريق النصر 26 مباراة في كافة البطولات المختلفة لهذا الموسم وحتى يومنا هذا، تحت قيادة الفرنسي جارسيا، حقق فيها الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في 3 مباريات أخرى.

مطالب رونالدو للبقاء مع النصر السعودي

- Advertisement -

في سياق آخر متصل، أشارت صحيفة ” الوئام” السعودية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غير راضٍ على مستوى أداء فريق النصر السعودي، كما أن اللاعب هدد بالرحيل في حال لم تستجب إدارة النادي لشروطه من أجل البقاء خلال الفترة المقبلة.

وطالب البرتغالي رونالدو، من إدارة نادي النصر السعودي بالتعاقد. مع 3 لاعبين سوبر في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات.

وسيواجه فريق النصر نظيره الهلال، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال24 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب ( الملك فهد الدولي).

والجدير بالذكر، فإن النصر “العالمي” يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 53 نقطة، خلف المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.

النصر السعودي
النصر السعودي
المصدروطن+ صحيفة عكاظ + صحيفة الوئام
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

3 صفقات سوبر.. مطالب كريستيانو رونالدو من أجل البقاء مع النصر السعودي

رياضة

تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي.. وهذه التفاصيل

حياتنا

هذا هو حجم ثروة ميسي ورونالدو .. لكنّهما غائبين عن قائمة “المليارديرات”

رياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 بعد ثنائية رونالدو وتاليسكا

رياضة

مفاجأة.. كريم بنزيما في الدوري السعودي الموسم المقبل

حياتنا

من السعودية .. جورجينا رودريغيز بصور مثيرة على غلاف إحدى المجلات! (شاهد)

رياضة

ميسي يرد على تألق رونالدو بهاتريك تاريخي مع الأرجنتين (فيديو)

حياتنا

شقيقة جورجينا.. صورة صادمة جدا لها لم تكن لتتوقعها (شاهد)

رياضة

هازارد مطلوب بقوة في الدوري السعودي الممتاز

الهدهد

رونالدو يحمل مصحفا على متن طائرة.. حقيقة الصورة التي أثارت ضجة

رياضة

4 أرقام قياسية جديدة لدون كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (فيديو)

رياضة

كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي .. ماذا قال عنه؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نابولي يقترب من حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

السيتي يضرب البايرن بالثلاثة والإنتر يفوز على بنفيكا بثنائية نظيفة (فيديو)

ضربة موجعة في نابولي قبيل مواجهة ميلان في دوري الأبطال

جريمة غامضة في الأردن.. “جثة فوق الشجرة” وما حدث مأساوي

“بعمل كل حاجة”.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عدد عمليات التجميل التي أجرتها (فيديو)

حقيقة صور اعتقال فلاديمير بوتين من قبل قوات خاصة (شاهد)

هل تخضع قطر لضغوط سعودية لتغيير موقفها من نظام الأسد وأزمة سوريا؟

لص يسرق أموال التبرعات في المسجد ثم يتظاهر بالصلاة (فيديو)

ما حدث لرنا رئيس يؤكد عدم معرفة الضيوف بمقلب رامز جلال (فيديو)

البحرين.. خطة مُمنهجة من قبل العائلة الحاكمة لسرقة عائدات النفط

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC