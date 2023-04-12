جارسيا مهددٌ بالإقالة من تدريب النصر السعودي لهذا السبب

- Advertisement -

وطن- يواجه المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي، خطر الإقالة على خلفية سقوط الفريق في فخ التعادل السلبي في الجولة الأخيرة أمام الفيحاء في منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وكشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، بأن نادي النصر السعودي يدرس الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي جارسيا، بعد تعادله. أمام الفيحاء، وفقد النقاط الثلاثة للعودة إلى الصدارة على حساب منافسه اتحاد جدة.

إقالة جارسيا من تدريب النصر السعودي

وأضافت الصحيفة، ” قرار إقالة المدرب جارسيا، قد يعلن خلال الأيام المقبلة، في ظل وجود انقسام داخل مجلس إدارة النادي السعودي حول رحيل المدرب في الوقت الراهن، أو حسم مستقبله بعد المباراة أمام الهلال”.

وكان النصر السعودي (العالمي)، قد تعاقد مع المدرب الفرنسي جارسيا صاحب ال59 عاماً، مع بداية الموسم الجاري لمدة موسمين كاملين.

كما وخاض فريق النصر 26 مباراة في كافة البطولات المختلفة لهذا الموسم وحتى يومنا هذا، تحت قيادة الفرنسي جارسيا، حقق فيها الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في 3 مباريات أخرى.

مطالب رونالدو للبقاء مع النصر السعودي

- Advertisement -

في سياق آخر متصل، أشارت صحيفة ” الوئام” السعودية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غير راضٍ على مستوى أداء فريق النصر السعودي، كما أن اللاعب هدد بالرحيل في حال لم تستجب إدارة النادي لشروطه من أجل البقاء خلال الفترة المقبلة.

وطالب البرتغالي رونالدو، من إدارة نادي النصر السعودي بالتعاقد. مع 3 لاعبين سوبر في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات.

وسيواجه فريق النصر نظيره الهلال، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال24 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب ( الملك فهد الدولي).

والجدير بالذكر، فإن النصر “العالمي” يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 53 نقطة، خلف المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.