تقليد شيرين في “ستديو 23” لم يمر مرور الكرام.. رد فعل صادم من الفنانة!

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وطن– لم تتقبل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، تقليدها بشكل ساخر في برنامج “ستديو 23″، الذي يعرض عبر قناة ” mbc 1″، و منصة ” شاهد”.

غاضبة

حيث كشف الخبير القانوني الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، حسام لطفي، أن المطربة غاضبة.

وقال لطفي في تصريح لصحيفة “مصراوي” المحلية: “ماحدث يحمل إهانة فجة ومتعمد، لا يليق بالفنانة ولا بجمهورها العريض في الوطن العربي”.

وأضاف: “نقوم حاليا بدراسة الملف.. واتخاذ الإجراءات االقانونية ضد كل من شارك في تلك المهزلة، التي لا تمت للفن ولا الإعلام باي صلة”.

ضرب تاني

وقامت الفنانة السعودية ريما عبدالله بتقليد شيرين بأداء أغنيتها الشهيرة “جرح تاني”، مع تعديل اسم وكلمات الأغنية.

وتقول الكلمات الموازية بقصد السخرية، وتحمل عنوان “ضرب تاني”:” ضرب تاني، هو قلبي لسه طاب من الأولاني، اروح له تاني، هو قلبي ينسى ضربه الأولاني”.

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وتتابع: “وقعت مرة وقمت من السرير تاني، ضربني مرة وقلت ضرب الحبيب غالي.. من النهاردة ما فيش إدمان.. ما فيش ألوان.. من النهاردة.. شرب.. ما فيش ده كمان.. ما فيش أعداء، مفيش أصحاب”.

اختفاء مريب

هذا وقد أثارت شيرين قلقاً حول اختفاءها وعدم تفاعلها مع الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الأمر، دفع مدير أعمالها إيهاب صالح إلى التوضيح عبر حسابه في “تويتر” بتغريدة قال فيها: “جمهور شيرين العظيم.. ناس كتير جداً بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا.. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة”.

وتابع: “في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب.. لو كان في أيدي كنت نزلت كل حاجة على صفحتها، شكراً لدعمكم الدائم”.

🚨جمهور #شيرين العظيم: ناس كتير جدا بتسألني و بتبعت علي الخاص بخصوص حسابات شيرين علي السوشيال ميديا. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة. في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الاسباب ورا ده. لو كان في أيدي كنت نزلت كل حاجة علي صفحتها ، شكرا لدعمكم الدائم ❤️ — Eyhab Saleh (@EyhabSaleh) April 8, 2023

وكشف برنامج “ET بالعربي، أن شيرين ليست لديها صلاحيات للدخول على حساباتها على “السوشيال ميديا” بالإضافة إلى قناتها على “يوتيوب”.

خلافات مع الشركة

يعود السبب إلى وجود خلافات مع الشركة المسؤولة عن إدارة صفحاتها، ما تطلب اتخاذ المستشار القانوني لها حسام لطفي، الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة.

وكشف المصدر أن مدير أعمال شيرين ومستشارها القانوني، يعملان حالياً لإنهاء هذه الأزمة.

وأوضح المصدر أن شيرين تتواجد داخل مصر حالياً، حيث تواصل البروفات الخاصة بحفلها المرتقب في دبي.