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تفاصيل عودة العلاقات بين قطر والبحرين.. تميم استجاب لوساطة ابن سلمان

وفق بيان لوزارة الخارجية البحرينية تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

كتب خالد الأحمد
العلاقات بين قطر والبحرين watanserb.com
العلاقات بين قطر والبحرين
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وطن- طوت قطر والبحرين صفحة الخلافات بينهما بعد سنوات من القطيعة، بإعلان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما اليوم، الأربعاء، بوساطة سعودية وبعد اجتماع مشترك في الرياض.

عودة العلاقات بين قطر والبحرين

ووفق وسائل إعلام قطرية وبحرينية، فقد أعلنت لجنة المتابعة البحرينية القطرية، مساء اليوم الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية البحرينية تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعقد اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون
لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعقد اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون

مستقبل مجلس التعاون وكيانه

وكانت لجنة المتابعة القطرية البحرينية عقدت في، 13 فبراير الماضي، اجتماعها الأول بمقر مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع المذكور الأمين العام لوزارة الخارجية الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ، بينما رأس وفد مملكة البحرين وكيل الوزارة للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.

وأكد الجانبان ، خلال الاجتماع ، أن هذه الخطوة تجسد توجهات قيادتي الدولتين الشقيقتين ، وحرصهما على الحفاظ على مستقبل مجلس التعاون وكيانه ، والعمل على مكاسبه.

وجرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات والآليات اللازمة وسبل إنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين الشقيقين واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.

وذكر محللون أن احتضان الرياض للاجتماعات بين قطر والبحرين، يحمل “دلالات سياسية” مفادها وجود وساطة سعودية لإنها الخلافات بين المنامة والدوحة.

ويبدو أن الوساطة السعودية قد لعبت دورا كبيرا” لعودة علاقات قطر والبحرين بعد عامين من قمة العلا التي يفترض أنها أنهت كافة الخلافات.

عودة العلاقات بين قطر والبحرين.. تميم استجاب لوساطة ابن سلمان
عودة العلاقات بين قطر والبحرين.. تميم استجاب لوساطة ابن سلمان

قمة العلا

وقطعت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت المجال الجوي أمام الطائرات القطرية بسبب مزاعم بأنها تدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر مرارا.

واتفقت هذه الدول على إعادة العلاقات في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العلا يوم، 5 يناير 2021، بمشاركة مصر بعد جهود دبلوماسية نشطة من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وبعد قمة العلا أعادت السعودية العلاقات مع قطر مباشرة، فيما عقدت اجتماعات ثنائية في الكويت جمعت المسؤولين القطريين مع نظرائهم في الإمارات ومصر كلا على حدا.

لكن البحرين وقتها أعلنت أنها وجهت دعوتين رسميتين إلى قطر لإرسال وفد من أجل إجراء محادثات ثنائية في البحرين “لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا، إلا أن قطر “لم تستجب”.

المصدرتويتر، وزارة الخارجية البحرينية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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