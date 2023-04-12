تطور جديد بقضية أحمد وحيد ومشهده المثير للجدل في “قط أحمر 3”

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وطن- نفى “المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى” وجود دعوى ضد الفنان العراقي أحمد وحيد، على خلفية مزاعم متعلقة بـ”الإساءة” للقاض العراقي الراحل محمد عريبي خلال مشهد تمثيلي بمسلسله “قط أحمر 3″، لافتا الى ان القضاء يشدد على احترام الفن بمختلف صوره والتعبير عن الرأي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

الفنان أحمد وحيد وأزمة مشهد القاضي

وقال المركز في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن ما حصل هو أن أحد المحامين قدم طلبا إلى “محكمة تحقيق الرصافة”، وأشر عليه القاضي بموجب إجراء روتيني وفق السياقات الإدارية المتبعة على كل طلب يقدم إلى القاضي وقام المحامي بتصويره، من دون أن يراجع المحكمة أو مركز شرطة معين لاستكمال إجراءات الشكوى الأصولية لغاية اليوم.

وكان المحامي “أحمد شهيد الشمري” أعلن رفع دعوى قضائية على أحمد وحيد وقناة “يو تي في” زعم خلالها أن الممثل “أساء” للقاضي المتوفى محمد عريبي الخليفة، من خلال تقليد شخصيته في إحدى حلقات مسلسل “قط أحمر 3” الذي تبثه القناة خلال شهر رمضان.

وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة دعوى موجهة إلى قاضي محكمة تحقيق الرصافة بقضايا النشر والإعلام، تظهر أن الشمري زعم في دعواه أن “الممثل أحمد وحيد سخر واستهزأ بطريقة مبطنة من القاضي محمد العريبي في ذكرى وفاته.

القضاء سيفحص المشهد التمثيلي من ناحيتين: طريقة عرض الفكرة و مدى تطابق شكل (احمد) الممثل مع شكل (العريبي) القاضي. فاذا كان التمثيل استهزائي و تطابق شكل الممثل لشكل القاضي فانه لا محال الممثل (احمد) مدان و من الصورتين يتبين التطابق لا يقبل الشك مما يعني انه قصده في مشهده التمثيلي pic.twitter.com/Yptjr0rvhV — د.اسامة شهاب الجعفري (@Aljaafari_Osama) April 9, 2023

وذلك من خلال مسلسل “قط أحمر” الذي يبث على قناة UTV. كذلك اتهم الشمري الممثل أحمد وحيد بـ”الإساءة” و”السخرية” من مجلس القضاء الأعلى، على اعتبار أن “القاضي العريبي كان أحد أعمدة القضاء العراقي”.

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وطالب الشمري في الوثيقة المتداولة باتخاذ إجراءات قانونية بحق مالك القناة، ومديرها المفوض ودعوة هيئة الإعلام والاتصالات لإصدار قرار بمنع وإيقاف بث المسلسل.

مسلسل “قط أحمر 3”

ومسلسل ” قط أحمر 3″ الذي يعرض في السباق الرمضاني هو لوحات كوميدية جريئة و أخرى خفيفة تطرح بطريقة كوميدية، العديد من المشاكل الاجتماعية التي تقابل الأشخاص في حياتهم العادية، من فساد حكومي وإداري، وتربية خاطئة للأبناء، وغيرها من العقبات.

ونتيجة للجدل الدائر أصدر الممثل “أحمد وحيد” توضيحا على صفحته في “فيسبوك” قال فيه، إن الشخصية التي قدمها في مشهد المحكمة ليست لها أية علاقة بالقاضي محمد العريبي.

وأضاف وحيد أن “كل ما في الموضوع أن أشخاصا وجدوا أن الشوارب التي استخدمتها في المشهد دليلا على تقليد المرحوم.. وهذا خطأ”.

ونشر وحيد كذلك تعليقا بعد ساعات من التوضيح الصادر من مجلس القضاء الأعلى، وأشار فيه إلى أن أمنه الشخصي “كان غير مستقرا في الفترة الماضية” وإن سمعته “تأثرت لدى البعض” نتيجة ما جرى.

والجدير بالذكر أن الممثل والكاتب أحمد وحيد، المتحدر من مدينة البصرة جنوبي العراق، معروف بتقديمه أعمالا ومشاهد تمثيلية ساخرة معظمها تنتقد الفساد والظواهر السلبية في العراق.

و”محمد عريبي مجيد الخليفة المحمداوي”، ولد في أكتوبر 1969 وتوفي في 2 أبريل 2021، هو قاضٍ عراقي ولد في الكرادة الشرقية ببغداد سنة 1969. وهو حفيد محمد العريبي المحمداوي عضو البرلمان العراقي في العهد الملكي.

عُيِنَ قاضياً للتحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 أغسطس سنة 2004.

ترشح للانتخابات العراقية سنة 2018؛ لكنه لم يحرز عدداً كافياً من الأصوات يؤهله ليصبح عضواً في البرلمان. وتوفي سنة 2021 نتيجة مضاعفات جائحة فيروس كورونا.