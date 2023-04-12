الأربعاء, أبريل 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتطور جديد بقضية أحمد وحيد ومشهده المثير للجدل في "قط أحمر 3"
الهدهد

تطور جديد بقضية أحمد وحيد ومشهده المثير للجدل في “قط أحمر 3”

مجلس القضاء الأعلى ينفي وجود دعوى ضد الفنان العراقي أحمد وحيد بخصوص اتهامه بـ "الإساءة" للقاضي العراقي الراحل محمد عريبي

كتب خالد الأحمد
قضية أحمد وحيد watanserb.com
قضية أحمد وحيد
- Advertisement -

وطن- نفى “المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى” وجود دعوى ضد الفنان العراقي أحمد وحيد، على خلفية مزاعم متعلقة بـ”الإساءة” للقاض العراقي الراحل محمد عريبي خلال مشهد تمثيلي بمسلسله “قط أحمر 3″، لافتا الى ان القضاء يشدد على احترام الفن بمختلف صوره والتعبير عن الرأي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

الفنان أحمد وحيد وأزمة مشهد القاضي

وقال المركز في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن ما حصل هو أن أحد المحامين قدم طلبا إلى “محكمة تحقيق الرصافة”، وأشر عليه القاضي بموجب إجراء روتيني وفق السياقات الإدارية المتبعة على كل طلب يقدم إلى القاضي وقام المحامي بتصويره، من دون أن يراجع المحكمة أو مركز شرطة معين لاستكمال إجراءات الشكوى الأصولية لغاية اليوم.

وكان المحامي “أحمد شهيد الشمري” أعلن رفع دعوى قضائية على أحمد وحيد وقناة “يو تي في” زعم خلالها أن الممثل “أساء” للقاضي المتوفى محمد عريبي الخليفة، من خلال تقليد شخصيته في إحدى حلقات مسلسل “قط أحمر 3” الذي تبثه القناة خلال شهر رمضان.

وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة دعوى موجهة إلى قاضي محكمة تحقيق الرصافة بقضايا النشر والإعلام، تظهر أن الشمري زعم في دعواه أن “الممثل أحمد وحيد سخر واستهزأ بطريقة مبطنة من القاضي محمد العريبي في ذكرى وفاته.

وذلك من خلال مسلسل “قط أحمر” الذي يبث على قناة UTV. كذلك اتهم الشمري الممثل أحمد وحيد بـ”الإساءة” و”السخرية” من مجلس القضاء الأعلى، على اعتبار أن “القاضي العريبي كان أحد أعمدة القضاء العراقي”.

- Advertisement -

وطالب الشمري في الوثيقة المتداولة باتخاذ إجراءات قانونية بحق مالك القناة، ومديرها المفوض ودعوة هيئة الإعلام والاتصالات لإصدار قرار بمنع وإيقاف بث المسلسل.

كورونا تغيب القاضي الذي حاكم الطاغية صدام
كورونا تغيب القاضي الذي حاكم الطاغية صدام

مسلسل “قط أحمر 3”

ومسلسل ” قط أحمر 3″ الذي يعرض في السباق الرمضاني هو لوحات كوميدية جريئة و أخرى خفيفة تطرح بطريقة كوميدية، العديد من المشاكل الاجتماعية التي تقابل الأشخاص في حياتهم العادية، من فساد حكومي وإداري، وتربية خاطئة للأبناء، وغيرها من العقبات.

ونتيجة للجدل الدائر أصدر الممثل “أحمد وحيد” توضيحا على صفحته في “فيسبوك” قال فيه، إن الشخصية التي قدمها في مشهد المحكمة ليست لها أية علاقة بالقاضي محمد العريبي.

وأضاف وحيد أن “كل ما في الموضوع أن أشخاصا وجدوا أن الشوارب التي استخدمتها في المشهد دليلا على تقليد المرحوم.. وهذا خطأ”.

ونشر وحيد كذلك تعليقا بعد ساعات من التوضيح الصادر من مجلس القضاء الأعلى، وأشار فيه إلى أن أمنه الشخصي “كان غير مستقرا في الفترة الماضية” وإن سمعته “تأثرت لدى البعض” نتيجة ما جرى.

والجدير بالذكر أن الممثل والكاتب أحمد وحيد، المتحدر من مدينة البصرة جنوبي العراق، معروف بتقديمه أعمالا ومشاهد تمثيلية ساخرة معظمها تنتقد الفساد والظواهر السلبية في العراق.

و”محمد عريبي مجيد الخليفة المحمداوي”، ولد في أكتوبر 1969 وتوفي في 2 أبريل 2021، هو قاضٍ عراقي ولد في الكرادة الشرقية ببغداد سنة 1969. وهو حفيد محمد العريبي المحمداوي عضو البرلمان العراقي في العهد الملكي.

عُيِنَ قاضياً للتحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 أغسطس سنة 2004.

ترشح للانتخابات العراقية سنة 2018؛ لكنه لم يحرز عدداً كافياً من الأصوات يؤهله ليصبح عضواً في البرلمان. وتوفي سنة 2021 نتيجة مضاعفات جائحة فيروس كورونا.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو أغرب جنازة في العراق.. فجرت الجدل وساخرون:”كان ينقصها دبابة وطائرة”

الهدهد

لأول مرة.. عرض نسخ نادرة من القرآن تعود للقرن الأول من الهجرة (شاهد)

الهدهد

تحسس جسدها وهرب.. فيديو صادم للتحرش بعراقية في نهار رمضان وهذا مصير المتحرش

الهدهد

إعدام صدام حسين.. مهمة خاصة لـ 5 أشخاص وهذا ما فعلوه بعد التأكد من موته

الهدهد

وزير الدفاع العراقي في زيارة مفاجئة لثكنة عسكرية.. ما شاهده صدمه وأثار غضبه (شاهد)

حياتنا

صراخ هستيري لطالبة في إحدى مدارس العراق بسبب ما فعلته مُعلمتها يثير الجدل (فيديو)

الهدهد

محامي صدام حسين يكشف سر “غرفة” كان لها دور مريب وغامض أثناء محاكمته

الهدهد

عراقيات يسحلن مديرة مدرسة داخل مكتبها وموجة غضب (فيديو)

الهدهد

توفي في قطر.. قرار عاجل يعيد قصة أقدم حراس صدام حسين للواجهة

الهدهد

بعد إفطار في قصر الملك.. محادثة بين ولي العهد والقائم بالأعمال العراقي “سبب الأزمة”

الهدهد

بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مسلسل الكاسر الذي أغضب عشائر العراق

الهدهد

ماذا وراء استدعاء البحرين للقائم بالأعمال العراقي بعد أيام من اتفاق السعودية وإيران؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في 7 ثوانٍ فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت الخطأ المخفي داخل الصورة؟

“يتعرض لإذلال كبير” .. “بلومبيرغ”: محمد بن سلمان مسؤول فضيحة فشل السعودية في اليمن

اعتداء عنيف وغير مسبوق على رامز جلال.. أحمد فتوح أشبعه ضربا (فيديو)

الإمارات أرض خصبة لبرامج التجسس الإسرائيلية وفضيحة جديدة.. ما علاقة السعودية؟

5 دول في جامعة الدول العربية ترفض إعادة قبول سوريا .. انتكاسة لجهود السعودية!  

فيديو ذبح جندي أوكراني بوحشية على طريقة داعش.. روسيا تنفي وأوكرانيا تتوعد

فيديو أغرب جنازة في العراق.. فجرت الجدل وساخرون:”كان ينقصها دبابة وطائرة”

فيديو يوثق محاولة الاعتداء على إيمانويل ماكرون في هولندا

الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي يُفاجئ جمهوره في أحدث ظهور (فيديو)

رونالدو “غير مرتاح”.. إقالة مدرب النصر ومفاوضات مع آخر أرجنتيني.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC