الأربعاء, أبريل 12, 2023
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الهدهد

الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي يُفاجئ جمهوره في أحدث ظهور (فيديو)

أدهم نابلسي ختم القرآن الكريم بعد اعتزاله الفن بثلاثة أشهر فقط، وراح بعدها يتعمق في الدين الإسلامي حتى أصبح إماما بأحد المساجد في الأردن

كتب فهمي الورغمي
الفنان الأردني أدهم نابلسي watanserb.com
الفنان الأردني أدهم نابلسي
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وطن- منذ اعتزاله الغناء في 20 ديسمبر 2021، تفرّغ الفنان الأردني أدهم نابلسي لحفظ القرآن وتعلم قواعد تجويده وتلاوته، وتُوجت جهوده بإقامته صلاة التراويح رمضان المنصرم والحالي.

وما زاد من اهتمام الكثيرين بتجربة النابلسي في اعتزال عالم الفن والموسيقى إلى القرآن وترتيله، صوته العذب الذي تميز به في تلاوة القرآن، كما يظهر في آخر مقطع شاركه مع متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أدهم النابلسي يُرتل القرآن

ونشر أدهم النابلسي (29 عاما)، مقطع فيديو عبر صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلو آيات من سورة البقرة.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مع القراءة الخاشعة والصوت الجميل، الذي يتمتع به الفنان الأردني المعتزل والذي قرر الانفصال عن عالم الغناء والتفرغ للعبادة.

وكان الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي قد تحدث في وقت سابق، عن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الاعتزال من الغناء بشكل نهائي.

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وخلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام“، أكد النابلسي أن التردد أصابه عندما كان بصدد التحضير لمجموعة غنائية جديدة من المفترض أن يبدأ بتسجيلها داخل الاستديو بعد انتهاء شهر رمضان الماضي.

 

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A post shared by Adham Nabulsi (@adhamnabulsi)

وتابع النابلسي: “بقيت أفكر بالأمر طويلا حتى الأيام الأخيرة من شهر الصوم، حتى منحني الله القوة للتراجع عن هذا القرار”.

وأضاف الفنان الأردني: “فكرة الاعتزال بدأت تراودني حتى استخرت الله وأخذت القرار النهائي بالابتعاد عن الفن، حتى شعرت بالراحة الكبيرة”.

ولاقى إعلان أدهم نابلسي اعتزاله الغناء سابقا تشجيعا وترحيبا شبابيا كبيرا على مستوى العالم العربي والإسلامي..

أدهم النابلسي يُرتل القرآن
أدهم النابلسي يُرتل القرآن

اعتزال أدهم النابلسي للغناء

في خبر صدم الجمهور العربي، أعلن المطرب اللبناني أدهم نابلسي، أواخر 2021، اعتزاله الغناء بشكل نهائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وكتب النابلسي في تغريدة قصيرة: “أشكر كل من ساندني ودعمني في مسيرتي الفنية، لكن قررت أن أغلق هذا الباب وأفتح باباً جديداً في حياتي. لا أستطيع أن أقول المزيد، فقط أدعوكم لتقبل قراري وتحترموه”.

ولم يوضح أدهم في ذلك أسباب اعتزاله أو طبيعة المشروع الجديد الذي سيخوضه بعد ترك الغناء.

وقد أثارت تغريدة أدهم نابلسي وقتها ردود فعل متباينة بين محبيه ومتابعيه، فمنهم من عبر عن حزنه وصدمته من هذا القرار المفاجئ، ومنهم من احترم خياره وتمنى له التوفيق في مستقبله.

وكان أدهم نابلسي قد حقق نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أصدر عدة أغاني وألبومات نالت إعجاب الجمهور، كما شارك في عدة مهرجانات وحفلات غنائية في مختلف الدول العربية. ومن أشهر أغانيه “شفتك إتلخبطت”، “أول ما بشوفك”، “إلا هو”، “أخيراً قالها” و”الخطأ خطأك”.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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