الأربعاء, أبريل 12, 2023
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إهانة بايدن لمحمد بن سلمان.. ترامب يثير الجدل مجددا بتصريحات نارية (فيديو)

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سياسات بايدن في التعامل مع السعودية وموقفه تجاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

كتب باسل النجار
دونالد ترامب watanserb.com
دونالد ترامب
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وطن- عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لإثارة الجدل من جديد في أحدث تصريحات له عقب المحاكمة التي خضع لها، حيث تطرّق لعلاقة أمريكا مع السعودية، وذكّر بموقفٍ سابق بين الرئيس الحالي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتبر أنّ بايدن أضرّ فيه بالعلاقة مع المملكة.

ترامب يثير الجدل بتصريحات جديدة عن السعودية

وفي مقابلةٍ مع قناة “فوكس نيوز” تحدّث ترامب عن السعودية، كما عاد لانتقاد زيارة بايدن لها قبل أشهر وموقفه من ابن سلمان -حاكم المملكة الفعلي- عندما صافحه بقبضة اليد فقط في أول لقاء بينهما.

وقال: “انظر إلى السعودية، انظر إلى ما حدث، إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا”.

لكنه انتقد مواقف بايدن، لافتاً إلى أنها تضرّ بالعلاقة مع السعودية: “لقد قام بالسلام (على ولي العهد السعودي) بقبضة اليد، هل تعلم ما تعنيه قبضة اليد؟ تعني: لا تصافحني باليد لأن يدك قذرة”.

وأضاف ترامب زاعماً أنّ ما فعله بايدن يعدّ إهانةً للسعودية وحكامها: “هذا ما تعنيه قبضة اليد، لقد شعروا (السعوديون) بالإهانة، أنت تفهم ذلك”.

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وتابع مقلّداً بايدن: “لا أريد مصافحتك فلنسلم على بعضنا بقبضة اليد”، حسب قوله.

جدير بالذكر، أنّ جو بايدن كان قد أجرى زيارة رسمية للسعودية في 16 يوليو 2022، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.

ووقتَها، اختار طريقة “قبضة اليد” فقط في السلام على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين صافح الملك سلمان بيده الكاملة، ما فجّر جدلاً واسعاً آنذاك.

محاكمة ترامب وانتخابات الرئاسة المقبلة

وفي سياق آخر، ضمن ذات المقابلة، صرّح ترامب بأنّ الموظفين كانوا يبكون في أثناء محاكمته.

وبخصوص ترشّح بايدن، لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال دونالد ترامب في حواره مع “فوكس نيوز”، إنّه لا يعتقد أنّ بايدن يستطيع الترشّح للانتخابات القادمة.

كما تهكّم على زيارته الحالية لأيرلندا، وقال: “العالم ملتهب وقد ينتهي بحرب عالمية فيما بايدن يزور أيرلندا”.

محاكمة ترامب
محاكمة ترامب

أزمة أمريكا وروسيا

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أنّ مشكلة بلاده لا تكمن في روسيا، ولكن في الراديكاليين الأميركيين، على حدّ قوله.

لافتا إلى أنه كانت لديه علاقة جيدة مع روسيا، لكن كان هناك “تحقيق كاذب”.

وواصل ترامب تصريحاته المثيرة للجدل، قائلاً إنّ رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي عارٌ على بلاده.

وتابع: “الجنرال ميلي قال إنه من الأرخص ترك المعدات خلفنا في أفغانستان”.

المصدرتويتر، قناة فوكس نيوز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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