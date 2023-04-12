إهانة بايدن لمحمد بن سلمان.. ترامب يثير الجدل مجددا بتصريحات نارية (فيديو)

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وطن- عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لإثارة الجدل من جديد في أحدث تصريحات له عقب المحاكمة التي خضع لها، حيث تطرّق لعلاقة أمريكا مع السعودية، وذكّر بموقفٍ سابق بين الرئيس الحالي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتبر أنّ بايدن أضرّ فيه بالعلاقة مع المملكة.

ترامب يثير الجدل بتصريحات جديدة عن السعودية

وفي مقابلةٍ مع قناة “فوكس نيوز” تحدّث ترامب عن السعودية، كما عاد لانتقاد زيارة بايدن لها قبل أشهر وموقفه من ابن سلمان -حاكم المملكة الفعلي- عندما صافحه بقبضة اليد فقط في أول لقاء بينهما.

وقال: “انظر إلى السعودية، انظر إلى ما حدث، إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا”.

الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لمذيع قناة "فوكس نيوز":

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أنظر إلى #السعودية إنها عظيمة وتريد مساعدتنا🇸🇦 pic.twitter.com/jbmPtt23GL — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) April 12, 2023

لكنه انتقد مواقف بايدن، لافتاً إلى أنها تضرّ بالعلاقة مع السعودية: “لقد قام بالسلام (على ولي العهد السعودي) بقبضة اليد، هل تعلم ما تعنيه قبضة اليد؟ تعني: لا تصافحني باليد لأن يدك قذرة”.

وأضاف ترامب زاعماً أنّ ما فعله بايدن يعدّ إهانةً للسعودية وحكامها: “هذا ما تعنيه قبضة اليد، لقد شعروا (السعوديون) بالإهانة، أنت تفهم ذلك”.

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وتابع مقلّداً بايدن: “لا أريد مصافحتك فلنسلم على بعضنا بقبضة اليد”، حسب قوله.

جدير بالذكر، أنّ جو بايدن كان قد أجرى زيارة رسمية للسعودية في 16 يوليو 2022، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.

ووقتَها، اختار طريقة “قبضة اليد” فقط في السلام على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين صافح الملك سلمان بيده الكاملة، ما فجّر جدلاً واسعاً آنذاك.

"They're great people" — Trump on the Saudi regime pic.twitter.com/1MFsPziWX0 — Aaron Rupar (@atrupar) April 12, 2023

محاكمة ترامب وانتخابات الرئاسة المقبلة

وفي سياق آخر، ضمن ذات المقابلة، صرّح ترامب بأنّ الموظفين كانوا يبكون في أثناء محاكمته.

وبخصوص ترشّح بايدن، لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال دونالد ترامب في حواره مع “فوكس نيوز”، إنّه لا يعتقد أنّ بايدن يستطيع الترشّح للانتخابات القادمة.

كما تهكّم على زيارته الحالية لأيرلندا، وقال: “العالم ملتهب وقد ينتهي بحرب عالمية فيما بايدن يزور أيرلندا”.

أزمة أمريكا وروسيا

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أنّ مشكلة بلاده لا تكمن في روسيا، ولكن في الراديكاليين الأميركيين، على حدّ قوله.

لافتا إلى أنه كانت لديه علاقة جيدة مع روسيا، لكن كان هناك “تحقيق كاذب”.

وواصل ترامب تصريحاته المثيرة للجدل، قائلاً إنّ رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي عارٌ على بلاده.

وتابع: “الجنرال ميلي قال إنه من الأرخص ترك المعدات خلفنا في أفغانستان”.