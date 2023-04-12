الأربعاء, أبريل 12, 2023
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أردني في وضع محرج بعدما تأكد من أنه “حامل”! (شاهد)

فحص الحمل كان إيجابياً نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد

كتب رفيف عبدالله
أردني في وضع محرج بعدما تأكد أنه
أردني حامل
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وطن– يعاني رجل أردني من حالة مرضية نادرة، جعلته أول رجل حامل في الأردن.

ورم البنكرياس

حيث كشفت فحوصات طبية أنّ فحص الحمل جاء إيجابياً، للرجل الأربعيني.

أصيب الرجل بورم في البنكرياس، وانتشر بالكبد.

وشرح استشاري الأمراض النسيجية الدكتور الأردني، حسام أبو فرسخ، حالة الرجل الحامل.

حالة مرضية

وقال في تصريح لصحيفة “العربية“: ” فحص الحمل كان إيجابياً لدى رجل عمره 42 عاماً، وهو الأمر الذي كان مستغرباً في البداية، وبعد الفحوصات والتوثيق تبين أنها حالة مرضية”.

وأكد الطبيب أبو فرسخ أنّ فحص الحمل كان إيجابياً، نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد.

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وأضاف: “بعدما تم أخذ عينات من ورم الكبد تحت الأشعة المقطعية وفحصه تحت المجهر تبين أن الورم يفرز هرمون الحمل”.

علاج خاص

وأشار الطبيب أبو فرسخ، إلى أن هذه الحالة، تمثّل حالة طبية نادرة من الأورام.

وأوضح الطبيب أيضاً أنّ لهذه الحالة، علاجاً خاصاً ليس كباقي الأورام.

وسبق أن أشاد الخبراء بلقاح متطور يمكن أن يمنع عودة سرطان البنكرياس.

سرطان قاتل

وتشير نتائج التجارب المبكرة إلى أنّ اللقاحات الشخصية تحفّز الجسم على وقف عودة المرض الفتاك.

ويعيش ربع المرضى فقط لمدة عام أو أكثر بعد التشخيص. وغالبًا ما لا يتم اكتشاف سرطان البنكرياس، لأنّ الجهاز المناعي لا يتعرف على خلايا الورم كتهديد.

لكن مجموعة فرعية صغيرة من المرضى تغلّبوا على الصعاب بعد إزالة الورم. وفق ما نشرت “ديلي ميل” البريطانيّة.

وجد فريق بقيادة الدكتور فينود بالاشاندران، من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، أنّ أورامهم تحتوي على عدد كبير من الخلايا التائية التي تدمر العوامل الممرضة.

لقاح

جرى عمل تجربة شملت 16 شخصًا مصابًا بسرطان البنكرياس الذين تم إعطاؤهم لقاحات مصنوعة خصيصًا بعد خضوعهم لعملية جراحية.

يستخدم اللقاح قطعة من الشفرة الجينية من الورم لتعليم الخلايا صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية.

وهذا يمكن الجسم من “التعرف” على السرطان كتهديد والخلايا التائية تدمره إذا عاد.

وتشير النتائج المبكرة إلى أنه إذا كان لديك استجابة مناعية، فقد يكون لديك نتيجة أفضل. بحسب الدكتور بالاشاندران.

كما شهد معظم المرضى الذين لم يستجيبوا للقاح عودة السرطان لديهم وتوفي بعضهم.

تم تطوير اللقاح مع شركة الأدوية العملاقة BioNTech، التي استخدمت تقنية mRNA مماثلة لإنشاء Covid jab وشركة Genentech الأمريكية.

المصدرالعربية - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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