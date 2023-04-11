الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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8 علامات تدل على أن لديك شخصية قوية.. ولماذا يجب أن تفتخر بها؟

"إذا كنت شخصًا حساسًا ومتوافقًا مع عواطفك، يمكنك أن تشعر بالأشياء بعمق شديد..."

كتب معالي بن عمر
الشخصية القوية watanserb.com
الشخصية القوية
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وطن-إذا كانت لديك شخصية قوية، فمن المحتمل أنك شخص يدافع عن معتقداته بشغف، حتى لو يضعك هذا في خلاف مع الآخرين.

وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أنك شخص عاطفي وتشعر بالأشياء بعمق، وبعبارة أخرى، أنت عميق التفكير وتحب بكل ما أوتيت من قوة وأهدافك في الحياة سامية. وكل هذا يمكن أن يخلق مزيجًا، ما يجعلك تمتلك شخصيتك قوية.

وبحسب تقرير لموقع “سان إية ناتيرال” الفرنسي، فإن امتلاك شخصية قوية أمر يجب ألا تخجل منه أبدًا، حيث يمكن أن يكون صفة إيجابية للغاية.

إليك بعض العلامات التي تدل على أن لديك شخصية قوية يجب أن تفتخر بها:

1) أنت مصمم على أن تكون على طبيعتك، بغض النظر عما يعتقده الآخرون

من المهم عدم التقليل من حدة شخصيتك لمجرد أنه قد يكون ذلك أمرٌ غير مقبول لدى بعض الأفراد، غذ إن امتلاك الشجاعة لإثبات شخصيتك هو شيء يجب أن تفتخر به.

صاحب الشخصية القوية دائمًا ما يكون صادقًا

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صاحب الشخصية القوية دائمًا ما يكون صادقًاووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن رفض إبراز حقيقة أنفسنا يمكن أن يقودنا إلى عيش حياة غير صادقة.

2) يخبرك المحيطين بك أو يشعرونك بأنك “تبالغ في كل شيء”

هل سبق لك أن واجهت ملاحظات أو سلوكيات جعلتك تشعر بأنك “تبالغ في كل شيء”؟ ربما تكون شخصًا شديد التفكير وتفحص الأشياء بعمق أو ربما تكون حساسًا للغاية وتؤثر عليك مشاعر الآخرين كثيرًا.

على أي حال، من الممكن أن يكون الناس قد اقترحوا عليك تغيير بعضًا من طباعك والتحلي بالاعتدال أو الهدوء. ولكن من المهم أن تدرك أن ردود الفعل هذه غالبًا ما تكون انعكاسًا لانعدام الأمان أو القيود الخاصة بالآخرين، بدلاً من سلوكك.

3) أنت لا تمر مرور الكرام، أنت تبرز دائمًا بشكل لافت

على الرغم من أننا لا نستطيع إرضاء الجميع، فإن الشخصية القوية، نترك بصمة عند الأشخاص الذين نلتقي بهم. كما يمكن أن يؤدي امتلاك شخصية قوية على الأقل إلى جعل التفاعلات أكثر إثارة للاهتمام.

لكن من المهم التأكيد على أنه ينبغي ألا تستخدم هذا أبدًا كذريعة، لإظهار سلوك غير لائق أو غير محترم تجاه الآخرين.

4) لا تقلق إن أحبك الناس أو كرهوك

في الواقع، لا يحظى صاحب الشخصية القوية دائمًا بتقدير الجميع. قد يجدك بعض الناس أنك مرح أو أسلوبك رائعًا جدًا أو شخصيتك مثيرة للاهتمام حقًا، بينما قد ينظر إليك الآخرون على أنك غريب أو متطرف جدًا أو أبله بعض الشيء.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على صدقك مع نفسك أمر بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في إنشاء علاقات حقيقية. على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يتعايشون معك على الفور بسبب شخصيتك القوية، فقد لا يفهمها الآخرون.

لذا، من المهم أن نتذكر أننا بحاجة إلى أن نكون على طبيعتنا، ليكون تواصلنا صادق مع الآخرين، فضلاً عن أن الصدق مع نفسك والآخرين يتطلب شجاعة.

لا يهتم صاحب الشخصية القوية لمن يحبه أو يكرهه
لا يهتم صاحب الشخصية القوية لمن يحبه أو يكرهه

5) الصدق

لا جرم أن الصدق صفة يقدرها الجميع، فإظهار بعض الحقائق التي يصعب سماعها، أمر في غاية الأهمية. ناهيك بأنه عندما تكون الحقيقة غير مريحة أو سارة، فمن السهل أن تتجاهلها أو ترفضها.

ومع ذلك، فإن القدرة على أن نكون صادقين؛ هي ميزة رائعة، وعلى الرغم من أنه قد يكون أمر صعب على من يتلقونه، إلا أنه علامة على الثقة بالنفس والنزاهة. في بعض الأحيان قد يعني هذا التعبير عن النقد أو التعليقات القاسية، ولكن يمكن أن يشمل أيضًا المديح الصادق.

ومع ذلك، فإن الصدق لا يعني أن تكون قاسيًا أو لئيمًا، إذ من المهم أن تكون لبقًا وحنونًا عند التعبير عن الآراء والمشاعر من أجل الحفاظ على علاقات إيجابية ومحترمة مع الآخرين.

6) لديك معتقدات وآراء قوية ولا تخشى مشاركتها مع الناس

يُدرك بعض الناس أن شخصيتهم قد لا تروق للجميع، فهناك أُناس يميلون إلى أن يكونوا ملتزمين وشغوفين بآرائهم. وفي بعض الأحيان قد يسبب هذا خلافًا مع الآخرين، حتى لو لم يكن هناك قصد لخلق نزاع.

وهذا لا يعني أن الشخص لست منفتحًا على المناقشة أو الاستماع إلى أفكار الآخرين. بل على العكس من ذلك، يقدر هؤلاء الناس الناس المحادثات الثرية والمحفزة، كما يتفّهمون أنه ليس لكل شخص  نفس الشغف بالمناقشات وتبادل الأفكار.

7) تفكر أو تشعر بالأشياء بعمق

من الشائع أن يُطلق على المفكرين أو الأشخاص ذوي الحساسية العالية لقب الأشخاص العاطفيين. لكن، هذا لا يجبرك على تحمل المحادثات السطحية، بحيثيجعل ذلك محرجًا اجتماعيًا حيال ذلك. فذوو الشخصية القوية، يحتاجون إلى محادثات عميقة لتعكسأفكارهم العميقة وقوة شخصيتيهم.

8) أنت عاطفي

غالبًا ما يكون الشغف مرادفًا للعاطفة، فعندما نستثمر في شيء ما، يمكن أن تكون ردود أفعالنا قوية وعاطفية. وإذا كنت شخصًا حساسًا ومتوافقًا مع عواطفك، يمكنك أن تشعر بالأشياء بعمق شديد، سواء بالنسبة لك أو للآخرين.

يمكن أن يكون الشغف أحيانًا محتدماً ومتوهجًا، لكنه في الغالب علامة على أننا نهتم بشيء ما حقًا. إنها قوة يمكن أن تولد الحماس والإبداع والرغبة والإثارة. وبدلاً من السعي إلى قمع شغفنا، من المهم أن نفهم كيفية توجيهه بطريقة إيجابية.

صحيح أن هذه الطاقة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في بعض الأحيان، ولكن عند توجيهها بطريقة هادفة وبناءة، يمكن أن تسمح لنا بتحقيق أشياء عظيمة.

الإنسان ذو الشخصية القوية هو نفسه الشخص العاطفي
الإنسان ذو الشخصية القوية هو نفسه الشخص العاطفي

يمكن أن تكون الشخصية القوية رائعة عندما تُظهر شغفنا وتفردنا وطبيعتنا الشرسة وروحنا النابضة بالحياة وروحنا العميقة. من ناحية أخرى ، يمكنك أيضًا أن تتمتع بشخصية قوية تكون وقحة أو عدوانية أو متهورة أو غير محترمة أو غير معقولة.

وفي بعض الأحيان يحاول الناس إحراجنا ليجعلونا متميزين ، لكن في حد ذاته لا يوجد شيء مخجل بشأن كونك شديدًا. في النهاية ، ما يهم هو العثور على أشخاص يقدرون عمقنا وأصالتنا.

المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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