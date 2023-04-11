4 طرق مضمونة لزيادة إنتاجية الموظف وسعادته

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وطن- إنّ وظيفتك كرب عمل هي أن تعمل بجد لإنجاح شركتك. من الجيد أن تضع عملًا شاقًا وأفكارًا إبداعية في عملك. لكن لا تنس موظفيك.

حرصك على إبقاء موظفيك سعداء وفي مزاج جيد هو أولوية قصوى إذا كنت رئيس شركة ما أو رئيسًا تنفيذيًّا فيها.

وقد اتضح أن الموظفين السعداء يكونون أكثر إنتاجية وإبداعاً في وظائفهم. فمنحهم زيادة في الراتب هو بالطبع إحدى الطرق للقيام بذلك، ولكن لماذا لا تخصص بعض من الوقت وتخطط لأنشطة تقوم بها لإسعادهم؟



تحدثت عالمة النفس ورئيسة “مؤسسة Anannke” الدكتورة ماليني سابا، لموقع healthshots عن دراسة أجرتها جامعة أكسفورد عام 2019 خلصت إلى أن الموظفين الأكثر سعادة في مكان العمل لديهم سرعة عمل وكفاءة أسرع وهم أيضا أكثر إبداعا عند التعامل مع المشكلات واتخاذ قرارات أكثر ذكاء.

السعادة في مكان العمل

أحدثت جائحة كوفيد تحولًا كبيرًا في أساليب العمل. والآن يبحث الموظفون عن وظائف تتوافق مع قيمهم. لذا، فإن بناء بيئة شركة يكون العمل فيها مُرضيًا أمرًا مهمًا.

طرق عليك معرفتها لإبقاء موظفيك سعداء وراضين

يفرض العالم اليوم تحديات صعبة مثل التضخم والمخاوف الصحية. تقول الخبيرة سابا في هذا السياق إنه من المهم النظر إلى علم النفس الإيجابي وبناء بيئة عمل آمنة وسعيدة. وهذا بدوره يساعد في تحقيق النمو المهني والشخصي التعاوني.

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إليك ما يمكنك فعله بصفتك رئيسًا متعاطفًا ومسؤولًا

القيام بأنشطة ترفيهية

تقول الدكتورة سابا إن الألعاب والأنشطة الترفيهية هي طريقة رائعة تساعد في تحسين التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وحل المشكلات.

تعزز أنشطة السعادة الشعور بالهدف والانتماء.

ثقافة الإعتراف

إن الاجتماعات أو الأنشطة التي تعترف على وجه التحديد بالموهبة والعمل الجيد تقطع شوطًا طويلاً في بناء بيئة إيجابية في العمل. هذا يجعل الموظفين سعداء ويعزز أدائهم وتحفيزهم.

توفير فرص التعلم

تشجيع وتوفير فرص التعلم للموظف تساهم في تعزيز الأفكار والاستجابات الجديدة. يعزز هذا أيضًا الرفاهية والنجاح على المدى الطويل، فضلاً عن تقليل إرهاق الموظفين.

احتفالات أعياد الميلاد

لإرضاء وإسعاد موظفيك، احتفل بأيامهم المهمة مثل أعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية .