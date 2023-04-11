الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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رياضة

3 صفقات سوبر.. مطالب كريستيانو رونالدو من أجل البقاء مع النصر السعودي

رونالدو طلب من إدارة النصر تدعيم الفريق بـ3 صفقات سوبر في الميركاتو الصيفي

كتب فارس أبو شيحة
مطالب رونالدو من أجل البقاء مع النصر السعودي watanserb.com
مطالب رونالدو من أجل البقاء مع النصر السعودي
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وطن- كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مطالب صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عاماً)، من إدارة النصر من أجل الاستمرار مع النادي السعودي خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الوئام” السعودية، فإنّ البرتغاليّ رونالدو غير راضٍ عن المستوى الذي ظهر عليه فريق النصر السعودي خلال الفترة الماضية، حيث إنّ اللاعب يرى أنّ الفريق بحاجة إلى التدعيم بصفقات سوبر على مستوى اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

مطالب رونالدو من أجل البقاء مع النصر السعودي

وأضافت الصحيفة: “رونالدو يرى أنّ النصر السعودي بحاجة إلى تعزيزات في العديد من المراكز من أجل المنافسة على تحقيق الألقاب على مستوى البطولات المحلية والقارية الآسيوية”.

وأردفت: “كريستيانو رونالدو طلب من إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، طلب التعاقد مع 3 صفقات سوبر، لكي يستطيع الفريق المنافس على المستوى المحلي والقاري الموسم المقبل”.

رونالدو البرتغالي
رونالدو البرتغالي

وانضمّ الدون رونالدو إلى صفوف فريق النصر السعودي، في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي، بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025. وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

كما سجّل رونالدو 13 هدفاً، وصنع هدفين آخرين، خلال مشاركته في 11 مباراة في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

النصر في الدوري السعودي الممتاز

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وسقط فريق النصر (العالمي) أمام منافسه الفيحاء في الجولة الـ23 الماضية، في فخ التعادل السلبي، بدون أهداف، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

رونالدو
رونالدو

وسيواجه النصر مباراة القمة أمام الهلال السعودي، الثلاثاء، في منافسات الدوري الممتاز على ملعب (استاد الملك فهد) الدولي في العاصمة السعودية (الرياض).

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 53 نقطة، خلف المتصدر اتحاد جدة السعودي برصيد 56 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صحيفة الوئام السعودية + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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