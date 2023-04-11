هل أمر سلطان عُمان بمنع مكبرات المساجد؟!.. عضو مجلس شورى يحسم الجدل!

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وطن– اندلعت حالة من الجدل في سلطة عمان حول مسؤولية السلطان هيثم ابن طارق عن قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، بمنع استخدم مكبرات الصوت في المساجد في أثناء الصلاة وخطبة الجمعة.

حالة الجدل بدأت باستنكار عضو مجلس الشورى العماني عن ولاية بهلا، محمد سليمان الهنائي المخرومي، لقرار وزير الأوقاف عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“، متسائلاً بالقول: “هل نحن مقبلين على التخلص من شعائر الله (رويداً رويداً بحجج غريبة وأصبحنا منزعجين منها ومستحيين من ديننا حتى نمنعه من حياتنا مثل ما حدث في التربية سابقاً عندما ألغيت التربية الاسلامية وكل ما يدعوا للتمسك بالدين من كتبنا ؟”

وأضاف قائلاً: “والله العظيم أن روحانية سماع تلاوة القرآن كانت هي الميزة والطمأنينة التي تميز شهر رمضان والصلاة الجهرية (الفجر ) ، (المغرب) العشاء، وصلاة الجمعة”، ليُردِفَ بالقول: “نحن في دولة دستورها الاسلام ودينها الاسلام!!”

هل نحن مقبلين على التخلص من شعائر الله (رويداً رويداً بحجج غريبة وأصبحنا منزعجين منها ومستحيين من ديننا حتى نمنعه من حياتنا مثل ما حدث في التربية سابقاً عندما ألغيت التربية الاسلامية وكل ما يدعوا للتمسك بالدين من كتبنا ؟!!!

والله العظيم أن روحانية سماع تلاوة القرآن كانت هي… — محمدسليمان الهنائي المخرومي (@mohad_hinai) April 10, 2023

وفي ردِّه على “المخرومي”، عبّر المغرد راشد الحسني عن تأييده للقرار، زاعماً أنه صدر من ولي الأمر ووجب على الجميع الطاعة، قائلاً: “العبادة الحمدلله رب العالمين بالتقرب الى الله بالمكبرات وبدونها، وقوانين الدولة يجب احترامها وطاعة ولي الأمر امر بها ديننا. لا تحسسونا كأننا بدون المكبرات ابتعدنا عن الدين”.

العبادة الحمدلله رب العالمين بالتقرب الى الله بالمكبرات وبدونها، وقوانين الدولة يجب احترامها وطاعة ولي الأمر امر بها ديننا.

لا تحسسونا كأننا بدون المكبرات ابتعدنا عن الدين. — Rashid AL Hosni  (@Soharlover) April 10, 2023

نفي علاقة السلطان هيثم بن طارق بالقرار

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ليردّ عضو مجلس الشورى نافياً أيَّ علاقة للسلطان هيثم بن طارق بالقرار، قائلاً: “ولي الأمر يصدر قوانين قبل اصدارها يستشير فيها الشعب عن طريق مجلس عمان ، وقرار المنع صدر من وزير الاوقاف بدون الرجوع لاحد كونه قرار”.

وأضاف قائلاً: “لا تنسبوا كل امر يثير الأمة الى ولي الأمر فهو برئ منه”.

ولي الأمر يصدر قوانين قبل اصدارها يستشير فيها الشعب عن طريق مجلس عمان ، وقرار المنع صدر من وزير الاوقاف بدون الرجوع لاحد كونه قرار ، لا تنسبوا كل امر يثير الأمة الى ولي الأمر فهو برئ منه … https://t.co/HSom5Vqsxm — محمدسليمان الهنائي المخرومي (@mohad_hinai) April 10, 2023

قرار بمنع مكبرات الصوت في المساجد أثناء الصلاة وخطبة الجمعة!

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، قد أصدر قرارًا وزارياً بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، مفاده بأنّ “استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى يكون مقتصراً على رفع الأذان”.

كما قامت الوزارة بإجازة إصدار غرامة لا تتجاوز 1000 ريال عُماني (نحو 2600 دولار) في حال تمّ استخدام مكبرات الصوت الخارجية خارج وقت الأذان.

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في #عُمان قراراً يجيز اصدار غرامة لا تتجاوز 1000 ريال عُماني في حال تم استخدام مكبرات الصوت الخارجية خارج وقت الأذان – الجريدة الرسمية pic.twitter.com/oVsqw5OKAW — تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) April 9, 2023

“مكبرات المساجد حاجة وطمأنينة”

يشار إلى أنه رفضاً للقرار، أطلق ناشطون عمانيون حملةً رافضة لهذا القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم: “مكبرات المساجد حاجه وطمأنينة”.

وتصدّر الوسم قائمة الوسوم الأكثر تدولاً على منصة تويتر في السلطنة منذ إطلاقه، مساء الأحد، استنكر خلاله كثيرونَ قرارَ السلطات العمانية، وعبّروا عن امتعاضهم منه.