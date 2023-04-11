الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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رياضة

نابولي يقترب من حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

نابولي يُحافظ على عرش الصدارة بفارق 16 نقطة عن الوصيف لاتسيو

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
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وطن- يقترب فريق نابولي من حسم لقب الدوري الإيطالي 2023، بعد فوزه الأخير على ليتشي بهدفين مقابل هدف وحيد، وتوسيع الفارق إلى 16 نقطة مع فريق لاتسيو الوصيف، مع نهاية منافسات الجولة ال29.

وشهدت منافسات الجولة الماضية ال29، فوز لاتسيو على يوفنتوس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وفوز روما الشاق على  تورينو بهدف نظيف، وتعثر ميلان وجاره الإنتر بالتعادل السلبي والإيجابي أمام فريقا إمبولي وساليزنيتانا في ذات الجولة.

أوسيمين لاعب نابولي
أوسيمين لاعب نابولي

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما وجاء نتائج ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال29، على النحو الآتي:

نابولي 74 نقطة.

لاتسيو 58 نقطة.

روما 53 نقطة.

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ميلان 52 نقطة.

إنتر ميلان 51 نقطة.

أتالانتا 48 نقطة.

يوفنتوس 44 نقطة.

بولونيا 43 نقطة.

أودينيزي 39 نقطة.

تورينو 38 نقطة.

ساسولو 37 نقطة.

مونزا  35 نقطة.

إمبولي 32 نقطة.

ساليزنيتانا 29 نقطة.

ليتشي 27 نقطة.

سبيزيا  26 نقطة.

هيلاس فيرونا 22 نقطة.

كريمونيسي 16 نقطة.

سامبدوريا 15 نقطة.

وستنطلق منافسات الجولة ال30 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، الجمعة، بمواجهة كريمونيسي وإمبولي، كما وستنتهي بمواجهة فيورنتينا وأتالانتا، منتصف الأسبوع المقبل.

المصدروطن + الدوري الإيطالي تويتر + نابولي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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