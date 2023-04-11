نابولي يقترب من حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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وطن- يقترب فريق نابولي من حسم لقب الدوري الإيطالي 2023، بعد فوزه الأخير على ليتشي بهدفين مقابل هدف وحيد، وتوسيع الفارق إلى 16 نقطة مع فريق لاتسيو الوصيف، مع نهاية منافسات الجولة ال29.

وشهدت منافسات الجولة الماضية ال29، فوز لاتسيو على يوفنتوس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وفوز روما الشاق على تورينو بهدف نظيف، وتعثر ميلان وجاره الإنتر بالتعادل السلبي والإيجابي أمام فريقا إمبولي وساليزنيتانا في ذات الجولة.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما وجاء نتائج ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال29، على النحو الآتي:

نابولي 74 نقطة.

لاتسيو 58 نقطة.

روما 53 نقطة.

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ميلان 52 نقطة.

إنتر ميلان 51 نقطة.

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اليكم ترتيب #الكالتشيو بعد 29 جولة.

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أتالانتا 48 نقطة.

يوفنتوس 44 نقطة.

بولونيا 43 نقطة.

أودينيزي 39 نقطة.

تورينو 38 نقطة.

ساسولو 37 نقطة.

مونزا 35 نقطة.

إمبولي 32 نقطة.

ساليزنيتانا 29 نقطة.

ليتشي 27 نقطة.

سبيزيا 26 نقطة.

هيلاس فيرونا 22 نقطة.

كريمونيسي 16 نقطة.

سامبدوريا 15 نقطة.

وستنطلق منافسات الجولة ال30 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، الجمعة، بمواجهة كريمونيسي وإمبولي، كما وستنتهي بمواجهة فيورنتينا وأتالانتا، منتصف الأسبوع المقبل.