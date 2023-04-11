الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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رياضة

موعد مباراة نابولي وميلان والتشكيلة في دوري أبطال أوروبا 2023

منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة نابولي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
تشكيلة نابولي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا
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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، مباراة القمة الإيطالية بين نابولي وميلان، الأربعاء، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام مباراة نابولي وميلان في منافسات دوري أبطال أوروبا، على ميدان ملعب (سان سيرو)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

موعد مباراة نابولي وميلان في دوري أبطال أوروبا

وستكون المباراة بتوقيت دولة السعودية والخليج العربي، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة نابولي ضد ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي لوتشينانو سباليتي، المباراة القوية أمام ميلان، في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

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دفاع نابولي: دي لورينزو، أمير رحماني، كيم مين جاي، ماريو روي.

مركز الوسط: أندريه أنجيسا، لوبوتكا، إليف ألماس.

خط الهجوم: فيكتور أوسمين، كفاراتسخيليا، لوزانو.

تدريبات نابولي
تدريبات نابولي

تشكيلة ميلان ضد نابولي

وسيلعب الإيطالي ستيفانو بيولي، المباراة القوية أمام منافسه نابولي، بتشكيلة أساسية متوقّعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

دفاع ميلان: دافيد كالابريا، كيير، توموري، تيو هرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، راضي كرونيتش، ساندرو تونالي.

مركز الهجوم: براهيم دياز، رافائيل لياو، أوليفه جيرو.

وكان فريق ميلان قد تلقّى الخسارة القاسية أمام نابولي في المواجهة الماضية في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برباعية نظيفة دون مقابل.

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب دوري الكالتشيو الإيطالي برصيد 74 نقطة، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين له لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة.

وجاء الفريق المنافس ميلان في المركز الرابع من الترتيب برصيد 52 نقطة لهذا الموسم.

تدريبات ميلان
تدريبات ميلان
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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