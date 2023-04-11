مخاوف على أوضاع المصريين بالخليج بسبب مسلسل جعفر العمدة وتحركات برلمانية

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وطن – حقّق مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض دور البطولة فيه، الفنان المصري محمد رمضان، تفاعلا كبيرا وسط توجيه انتقادات بل واتهامات ضده.

وضمن ردود الأفعال اللافتة، حذر أستاذ الطب النفسي الشهير في مصر جمال فرويز، من أن المسلسل سيكون له تأثير سلبي على المصريين بالخارج وعلى وجه التحديد في دول الخليج، ونظرة مواطني هذه الدول للمصريين ما يتسبب في الإضرار بالصورة الذهنية لمصر.

وقال فرويز في تصريحات لصحيفة “الطريق” المحلية، إن مسلسل “جعفر العمدة” يستغل نجومية الفنان محمد رمضان من أجل ترسيخ بعض الأفكار السلبية والتي ترفضها القيم المصرية مثل احترام الجار واحترام العدو مستشهدا بموقف الرئيس أنور السادات مع أسرى الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973 ورفضه إذلالهم رغم حالة الحرب بين البلدين.

وأضاف أن مثل هذه الأعمال سيكون لها تأثير سيئ على المجتمع والعلاقات بين المواطنين، كما أنه يساعد على ترسيخ مبدأ الجمع بيع أربع زوجات بدون دواعٍ شرعية وهو منهج وهابي.

ولفت إلى أن الإسلام لا يمكن اعتزاله في الزواج مع أربع زوجات وأن مبدأ تعدد الزوجات في الإسلام له ضوابط شرعية.

جعفر العمدة يحكم بين أهل منطقته وحكمه نافذ يعني المفروض أنه شخص حكيم ومحترم ، لكن العجيب أن هو نفسه بياخد حقه بدراعه والبلطجة كما أنه بيسلف بالربا، وبيسهر في الكباريهات مع الراقصات ، ومتجوز أربعة في بيت واحد وهو بيعيش بمفرده في شقة واللي عليها الدور تطلع له، والغريب أنه بيعاملهم… pic.twitter.com/lb2ZPUmiU0 — ✪ Sahar Abdallah 💪الملكة المصريه👑فتوةتويتر👑 (@sahar45erter) April 8, 2023

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كما أشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة سيكون له كذلك تأثير سلبي على السياحة القادمة لمصر وخاصة من الدول العربية لا سيما أن العمل يقدم صورة سلبية عن المرأة المصرية ما قد يدفع زوجة السائح العربي لمطالبته بتجنب زيارة مصر.

طلب إحاطة لوقف عرض مسلسل جعفر العمدة

في شأن متصل، قال النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب للمطالبة بوقف عرض المسلسل وإصدار تشريع يجرم المساس بقيم المجتمع ومكانة المرأة المصرية.

وقال النائب في طلب الإحاطة: “عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن حالة من الاستياء في المجتمع المصري بسبب محاولات الإساءة وتشوية صورة المرأة المصرية من خلال مسلسل “جعفر العمدة”، والذي تعمد الإساءة لصورة المرأة المصرية بل والمجتمع المصري وقيمه النبيلة، والتي تعطي للمرأة حصانة حتي في ظل وجود صراعات بين العائلات”.

وأضاف: “الجميع يحرص على عدم إدخال المرأة في أتون هذه الصراعات، ليخرج علينا المسلسل المذكور بأفكار شيطانية تقوم على أن الانتقام يكون عبر الزواج من زوجة الخصم حتى يتم إذلاله وهو ما يحط من قيم المجتمع الأصيلة ثم يستمر المسلسل في نفس الخط الدرامي القائم على تشويه للمرأة سواء في إظاهرها زوجة ثانية وثالثة ورابعة تقبل الإهانة من الزوج الثري في استسلام وخضوع”.

وتابع: “يأتي مشهد زواج زوجة من خصم عائلة زوجها وهو ما يحط من قيمة المرأة المصرية، ومعلوم للجميع ما قدمه أبطال هذا العمل ومؤلفه من أعمال سابقة تعمدت الإساءة لقيم المجتمع عبر إظهار الانتقام من خلال إجبار الرجل على ارتداء قميص نوم واستخدام الأسلحة البيضاء وهو ما تسبب في انتشار ثقافة العنف في المجتمع”.

واستكمل النائب في طلب الإحاطة ضد مسلسل محمد رمضان: “الآن جاء الدور على المرأة المصرية التي ساندت الدولة في أصعب المراحل ليتم تشويهها، كما أن هذه الأعمال لها تأثير على سمعة مصر خصوصا في الدول العربية”.

في الوقت نفسه، تقدمت النائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ للمطالبة بوقف عرض أي مسلسل يسيء لصورة المرأة المصرية والتي تمثل السند والحصن لأسرتها بل ولمصر كلها.

وقالت النائبة، إنه لا يمكن السماح بتقديم المرأة بصورة مبتذلة نتيجة لرغبة صناع أحد المسلسلات في تحقيق مشاهدات على حساب قيم المجتمع.

كما أعلنت أنها ستتقدم بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للإعلام للمطالبة بوقف عرض المسلسل وسن قوانين تضمن الحفاظ على قيم المجتمع وعدم المساس بصورة المرأة المصرية.

صباح الخير : صديقي العزيز محمد رمضان خالص التهانى على مسلسل جعفر العمدة اداء عظيم و دور تاريخى للمبدعة هالة صدقى " صفصف " و النجم احمد داش و اخيرا المايسترو محمد سامى ..شكرا على هذا العمل الجميل 🙏❤️ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 7, 2023

ومسلسل جعفر العمدة يشارك فيه محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل.

ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.