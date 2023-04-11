الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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حياتنا

ما علامات عدم حب الزوجة لزوجها؟ فيما يلي 5 قرائن واضحة

"يؤدي غياب العاطفة إلى انعدام العلاقات الحميمة بين زوجين..."

كتب معالي بن عمر
انقطاع الحب في العلاقة الزوجية watanserb.com
انقطاع الحب في العلاقة الزوجية
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وطن-لا شكّ في أن العلاقات الزوجيّة؛ هي مزيج معقد من العاطفة والمودة والألفة. ومع ذلك، يمكن أن يحدث أن يتلاشى الحب بين شخصين، ما يفسح المجال للاغتراب واللامبالاة بينهما.

وبحسب تقرير لموقع “أن بوان كيلتير” الفرنسي، هناك علامات مختلفة يمكن أن تشير إلى أن الزوجة لم تعد تحب زوجها وكيف يمكن تفسير هذه العلامات في سياق علاقتهما.

1. ضعف التواصل بين الزوجين

التواصل هو أحد الركائز الأساسية لأي علاقة زوجية صحية، فعندما تتوقف الزوجة عن حب زوجها، يمكنها بالتدريج التوقف عن مشاركة أفكارها ومشاعرها واهتماماتها معه، يمكن أن يظهر هذا بطرق مختلفة، مثل:

  • أحاديث سطحية بدون عمق
  • تجنب مناقشة الموضوعات الهامة أو الحساسة
  • عدم الاهتمام بأنشطة الشخص الآخر أو خططه أو أحلامه
  • الرغبة في قضاء الوقت بمفرده بدلاً من قضاء الوقت كزوجين
  • قد تكون هذه النكسة في التواصل علامة على أن المرأة لم تعد مستثمرة عاطفياً في العلاقة وأنها أصبحت تنفصل تدريجياً عن شريكها.
العلاقات الزوجيّة مزيج معقد من العاطفة والمودة والألفة
العلاقات الزوجيّة مزيج معقد من العاطفة والمودة والألفة

2. قلة المودة والحنان

علامة أخرى على زوال حب الزوجة لزوجها هي قلة المودة والحنان في العلاقة. إيماءات الحب والحنان، مثل العناق والقبلات والمجاملات، ضرورية للحفاظ على رابطة عاطفية قوية بين شخصين. عندما تختفي هذه الإيماءات، قد لا تشعر الزوجة بالانجذاب أو الحب تجاه زوجها.

يمكن أن تشمل علامات قلة العاطفة ما يلي:

  • عدم الاهتمام بالاتصال الجسدي ، بما في ذلك العناق والقبلات
  • رفض مشاركة اللحظات الرقيقة ، مثل مشاهدة فيلم معًا أو النوم بجانب بعضكما البعض
  • إحجام عن إعطاء أو تلقي مجاملات وكلمات حب
  • يمكن أن يؤدي غياب العاطفة إلى انعدام العلاقات الحميمة بين زوجين، ما قد يسبب الانفصال بشكل كامل وعدم الاهتمام بجوانب العلاقة.

3. كثرة الخلافات والنزاعات

وفقًا لما ترجمته “وطن” فإن الصراع أمر طبيعي في أي علاقة ، ولكن عندما تصبح الخلافات والخلافات متكررة وحادة ، يمكن أن تكون علامة على وجود خطأ ما.

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قد تكون الزوجة التي لم تعد تحب زوجها أكثر ميلًا للتعبير عن استيائها وإحباطها ، مما قد يؤدي إلى صراع دائم.

تتضمن بعض المؤشرات التي تشير إلى أن الحجج قد أصبحت إشكالية ما يلي:

  • حجج متكررة ومكثفة ، غالبًا لأسباب طفيفة
  • عدم الرغبة في حل وسط أو حل النزاعات بشكل بناء
  • موقف دفاعي وعدائي حتى في غياب الصراع
  • ضع في اعتبارك أن الخلافات في حد ذاتها ليست علامة على انتهاء الحب ، ولكن عندما تصبح متكررة وشديدة ، يمكن أن تشير إلى تدهور العلاقة والاغتراب العاطفي.
التفكيك بين الزوجين watanserb.com
التفكيك بين الزوجين

4. الأولويات والمصالح تتغير

تتغير اهتمامات وأولويات الأفراد بشكل طبيعي بمرور الوقت ، ولكن عندما تتوقف المرأة عن حب زوجها ، قد تبدأ في إعطاء أهمية أقل للعلاقة والتركيز أكثر على جوانب أخرى من حياتها.

يمكن أن يظهر هذا بعدة طرق ، مثل:

  • قضاء وقت مع الأصدقاء أو الزملاء أكثر مما يقضيه مع زوجها
  • التركيز على الهوايات الشخصية أو المشاريع على حساب العلاقة
  • إبداء عدم الاهتمام بأنشطة الزوجين أو اهتماماتهما
  • من الطبيعي أن يكون للزوجين اهتمامات منفصلة ويقضيان بعض الوقت بعيدًا ، ولكن عندما تبدأ المرأة في ترك العلاقة تمامًا للتركيز على جوانب أخرى من حياتها ، فقد يكون ذلك علامة على أن مشاعرها تجاه زوجها قد تغيرت.

5. الغيرة والتملك تختفي

يمكن أن يكون قدر معين من الغيرة والتملك صحيًا في علاقة رومانسية لأنه يظهر أن الشريكين يهتمان ببعضهما البعض ويريدان حماية علاقتهما. عندما تختفي هذه المشاعر تمامًا ، فقد يشير ذلك إلى أن المرأة لم يعد لديها نفس الارتباط العاطفي بزوجها.

تتضمن بعض العلامات التي تدل على اختفاء الغيرة والتملك ما يلي:

  • عدم الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية أو المهنية لزوجها
  • عدم وجود رد فعل تجاه وجود نساء أخريات جذابات أو مثيرات للاهتمام
  • عدم المبالاة بتوجهات الآخرين أو مغازلة زوجها

قد تشير هذه العلامات إلى أن المرأة لم تعد منشغلة بالحفاظ على علاقتها بزوجها وقد تكون مستعدة لاستكشاف خيارات أخرى.  يجب أن نتذكر أن كل علاقة فريدة من نوعها وأن العلامات المذكورة أعلاه ليست بالضرورة ضمانة بزوال حب المرأة لزوجها.

انفصال الزوجين بعد العطلة الصيفية watanserb.com
انفصال الزوجين بعد العطلة الصيفية
المصدرأنبوانكيلتير-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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