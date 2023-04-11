الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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لص يسرق أموال التبرعات في المسجد ثم يتظاهر بالصلاة (فيديو)

ظهر اللص في كاميرات المراقبة وهو يحاول فتح صندوق التبرعات، أثناء خلو المسجد من المصليين تماما

كتب خالد الأحمد
لص يسرق تبرعات المسجد watanserb.com
لص يسرق تبرعات المسجد
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وطن- وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سرقة صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” بمدينة سامسون الساحلية الواقعة على البحر الأسود شمال تركيا.

لص يسرق تبرعات المسجد

ووفقا لوسائل إعلام تركية ظهر اللص في كاميرات المراقبة ولفت انتباه أحد العاملين بالمسجد وهو يحاول فتح صندوق التبرعات، أثناء خلو المسجد من المصليين تماما.

وأظهر مقطع الفيديو الذي سجّلته كاميرات المراقبة اللصّ الذي كان يتظاهر بالصلاة بعدما انتبه أحدهم إليه وهو يحاول فتح صندوق التبرعات بواسطة سلكٍ حديدي ، الأمر الذي كرره مرتين على الأقل.

وأفاد نشطاء أن السلطات الأمنية تمكنت فيما بعد من معرفة اللص وإلقاء القبض عليه، لكنها لم تكشف سوى عن عمره وأول حرفٍ من اسمه واسم عائلته.

واكتفت وسائل إعلامٍ تركية بالإشارة إلى اللصّ البالغ من العمر 51 عاماً، بحرفي “ه.و” دون أن تقدّم أي تفاصيل أخرى.

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وبحسب موقع “العربية نت” لم تكشف السلطات أو وسائل الإعلام عن حجم المال الذي سرقه اللص من صندوق التبرعات.

لكن مصدراً من مدينة “سامسون” بتركيا كشف أن السلطات أطلقت سراحه، أمس الاثنين، عقب احتجازه لساعات باعتبار أن كمية المال المسروق لم تكن كبيرة أو طائلة.

وأبقت السلطات اللص تحت الرقابة القضائية كشرطٍ لإطلاق سراحه، سيما وأنه لم يكن من أصحاب السوابق، وطلب إمام المسجد صندوقاً جديداً للتبرعات من “رئاسة الشؤون الدينية”.

لص يسرق صندوق تبرعات في رمضان في مسجد بـ تركيا
لص يسرق صندوق تبرعات في رمضان في مسجد بـ تركيا

سرقه للمرة الثانية

وكان اللص قد سرق صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” لأول مرة في الأول من شهر نيسان الجاري، ومن ثم كرر الأمر ذاته بعد مرور أسبوع عن تمكّنه من فتح صندوق التبرعات وسرقة محتوياته.

ولم تتطرق السلطات لدوافع الرجل التركي وأسباب سرقته لصندوق التبرعات من الجامع رغم أنها أجرت تحقيقاتٍ معه.

المصدرتويتر، موقع العربية نت، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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