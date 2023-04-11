لص يسرق أموال التبرعات في المسجد ثم يتظاهر بالصلاة (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سرقة صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” بمدينة سامسون الساحلية الواقعة على البحر الأسود شمال تركيا.

لص يسرق تبرعات المسجد

ووفقا لوسائل إعلام تركية ظهر اللص في كاميرات المراقبة ولفت انتباه أحد العاملين بالمسجد وهو يحاول فتح صندوق التبرعات، أثناء خلو المسجد من المصليين تماما.

وأظهر مقطع الفيديو الذي سجّلته كاميرات المراقبة اللصّ الذي كان يتظاهر بالصلاة بعدما انتبه أحدهم إليه وهو يحاول فتح صندوق التبرعات بواسطة سلكٍ حديدي ، الأمر الذي كرره مرتين على الأقل.

لص يسرق أموال التبرعات من داخل مسجد ثم يتظاهر بالصلاة في #تركيا "إمام المسجد تقدم بشكوى للشرطة التركية والتي تمكّنت من إلقاء القبض على اللصّ بالاستعانة بكاميرات المراقبة" #شاهد_سكاي pic.twitter.com/VOmo3qlzBS — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 11, 2023

وأفاد نشطاء أن السلطات الأمنية تمكنت فيما بعد من معرفة اللص وإلقاء القبض عليه، لكنها لم تكشف سوى عن عمره وأول حرفٍ من اسمه واسم عائلته.

واكتفت وسائل إعلامٍ تركية بالإشارة إلى اللصّ البالغ من العمر 51 عاماً، بحرفي “ه.و” دون أن تقدّم أي تفاصيل أخرى.

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وبحسب موقع “العربية نت” لم تكشف السلطات أو وسائل الإعلام عن حجم المال الذي سرقه اللص من صندوق التبرعات.

لكن مصدراً من مدينة “سامسون” بتركيا كشف أن السلطات أطلقت سراحه، أمس الاثنين، عقب احتجازه لساعات باعتبار أن كمية المال المسروق لم تكن كبيرة أو طائلة.

وأبقت السلطات اللص تحت الرقابة القضائية كشرطٍ لإطلاق سراحه، سيما وأنه لم يكن من أصحاب السوابق، وطلب إمام المسجد صندوقاً جديداً للتبرعات من “رئاسة الشؤون الدينية”.

سرقه للمرة الثانية

وكان اللص قد سرق صندوق التبرعات في مسجد “الأعجم” لأول مرة في الأول من شهر نيسان الجاري، ومن ثم كرر الأمر ذاته بعد مرور أسبوع عن تمكّنه من فتح صندوق التبرعات وسرقة محتوياته.

ولم تتطرق السلطات لدوافع الرجل التركي وأسباب سرقته لصندوق التبرعات من الجامع رغم أنها أجرت تحقيقاتٍ معه.