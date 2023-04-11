الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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لأول مرة.. عرض نسخ نادرة من القرآن تعود للقرن الأول من الهجرة (شاهد)

تمثل المخطوطات المعروضة كنزا تراثيا حضاريا في العراق في حاضنة بغداد منذ أكثر من ألف عام

كتب خالد الأحمد
نسخ نادرة من القرآن تعود للقرن الأول من الهجرة watanserb.com
نسخ نادرة من القرآن تعود للقرن الأول من الهجرة
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وطن- يعرض المتحف الوطني العراقي خلال شهر رمضان لأول مرة، مخطوطات نادرة من القرآن والفقه والتفاسير.

عرض مخطوطات نادرة في المتحف الوطني العراقي

ووفق تصريحات لمدير عام دار المخطوطات العراقية أحمد العلياوي لوسائل إعلام عراقية، تضم المخطوطات البالغ عددها 80 مخطوطاً عينات تعود إلى القرن الأول من الهجرة.

وأشار “العلياوي” إلى أن عرض هذه المخطوطات يمثل فرصة نادرة في الإطلاع على مثل هذا النوع من المخطوطات التي لا مثيل لها في الدول.

وأضاف أن المخطوطات المعروضة تعبر عن تاريخ الخط العربي وتاريخ العناية بالقرآن الكريم والمصحف، وكيفيات الكتابة وجماليات الكتابة والتنوع في كتابته عبر مدارس متعددة في عدد من البلدان.

ولفت المصدر إلى أن بعض المخطوطات كتبت على الرق ـ كل ما يُرقق من الجلد ليكتب عليه ـ وبعضها مكتوب بالخط الكوفي، وهو شكل من أشكال الخط العربي الأولى التي نشأت في العراق.

وقال “العلياوي”: “دار المخطوطات العراقية تعد الأكبر في المنطقة العربية، وتضم 47عشرات الآلاف من المخطوطات التي لا تقدر بثمن وعبارة عن نفائس مكتوبة بطريقة عجيبة على مستوى الحروف والأختام.”

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وأوضح بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أنها “لا تقرأ إلا بتسليط الأشعة تحت الحمراء عليها لمعرفة ماذا تحوي، ووصف الباحثون هذه الطريقة بشبه المعجزة”.

المتحف الوطني العراقي
المتحف الوطني العراقي

نقل محتويات دائرة المخطوطات العراقية

ويذكر انه في 15 مارس 2003، أي قبل بدء الغزو الأميركي للعراق بـأقل من أسبوع نقلت جميع محتويات دائرة المخطوطات العراقية إلى مكتبة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قبل نقلها لملجأ محصن، لينجو بذلك كنز تاريخي بالغ الندرة من حوادث النهب والتخريب التي تعرضت لها المواقع الأثرية والتراثية.

المتحف الوطني العراقي
المتحف الوطني العراقي

47 ألف مخطوطة

ووفقاً للدائرة تبلغ موجودات الدائرة نحو 47 ألف مخطوطة، كتبت غالبيتها باللغة العربية، إلى جانب مخطوطات باللغة الفارسية، والعبرية، والتركية، والأردية، والكردية، وكذلك لغات أووبية مثل الألمانية، والفرنسية، والإنجليزية، وغيرها من اللغات وهي تمثل كنزا تراثيا حضاريا في العراق في حاضنة بغداد منذ أكثر من ألف عام”.

وكانت دار المخطوطات العراقية قد سعت مؤخراً لحفظ 47 ألف مخطوطة وكتاب عمرها قرون في إطار عمل شاق مدعوم من خبرات أوروبية،

وتشغل الدار حالياً منزل السياسي العراقي ورئيس وزراء العراق في عهد المملكة العراقية “توفيق السويدي” ويقع في جانب الكرخ من بغداد تحديدا في شارع حيفا.

عرض مخطوطات نادرة في المتحف الوطني العراقي
عرض مخطوطات نادرة في المتحف الوطني العراقي

يوم المخطوط العربي

ويحتفل العالم العربي في 4 أبريل من كل عام، بـ”يوم المخطوط العربي” الذي اعتمدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في العام 2013.

ويشارك العراق الاحتفال باليوم الذي اختير له هذا العام شعار “أخلاقيات العلم وآداب الطلب”، بمعرض للمصاحف النادرة تعود كتابتها بين القرن الأول إلى القرن الرابع الهجري.

وفي أبريل ٢٠٢٢ قدمت دار المخطوطات العراقية في وزارة الثقافة مجموعة من المخطوطات النادرة إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم “يونسكو” لإدخالها ضمن لائحة التراث العالمي.

عرض مخطوطات نادرة في المتحف الوطني العراقي
عرض مخطوطات نادرة في المتحف الوطني العراقي
المصدرصحيفة الشرق الأوسط، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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