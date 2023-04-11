لأول مرة.. عرض نسخ نادرة من القرآن تعود للقرن الأول من الهجرة (شاهد)

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وطن- يعرض المتحف الوطني العراقي خلال شهر رمضان لأول مرة، مخطوطات نادرة من القرآن والفقه والتفاسير.

عرض مخطوطات نادرة في المتحف الوطني العراقي

ووفق تصريحات لمدير عام دار المخطوطات العراقية أحمد العلياوي لوسائل إعلام عراقية، تضم المخطوطات البالغ عددها 80 مخطوطاً عينات تعود إلى القرن الأول من الهجرة.

وأشار “العلياوي” إلى أن عرض هذه المخطوطات يمثل فرصة نادرة في الإطلاع على مثل هذا النوع من المخطوطات التي لا مثيل لها في الدول.

وأضاف أن المخطوطات المعروضة تعبر عن تاريخ الخط العربي وتاريخ العناية بالقرآن الكريم والمصحف، وكيفيات الكتابة وجماليات الكتابة والتنوع في كتابته عبر مدارس متعددة في عدد من البلدان.

ولفت المصدر إلى أن بعض المخطوطات كتبت على الرق ـ كل ما يُرقق من الجلد ليكتب عليه ـ وبعضها مكتوب بالخط الكوفي، وهو شكل من أشكال الخط العربي الأولى التي نشأت في العراق.

وقال “العلياوي”: “دار المخطوطات العراقية تعد الأكبر في المنطقة العربية، وتضم 47عشرات الآلاف من المخطوطات التي لا تقدر بثمن وعبارة عن نفائس مكتوبة بطريقة عجيبة على مستوى الحروف والأختام.”

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وأوضح بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أنها “لا تقرأ إلا بتسليط الأشعة تحت الحمراء عليها لمعرفة ماذا تحوي، ووصف الباحثون هذه الطريقة بشبه المعجزة”.

نقل محتويات دائرة المخطوطات العراقية

ويذكر انه في 15 مارس 2003، أي قبل بدء الغزو الأميركي للعراق بـأقل من أسبوع نقلت جميع محتويات دائرة المخطوطات العراقية إلى مكتبة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قبل نقلها لملجأ محصن، لينجو بذلك كنز تاريخي بالغ الندرة من حوادث النهب والتخريب التي تعرضت لها المواقع الأثرية والتراثية.

47 ألف مخطوطة

ووفقاً للدائرة تبلغ موجودات الدائرة نحو 47 ألف مخطوطة، كتبت غالبيتها باللغة العربية، إلى جانب مخطوطات باللغة الفارسية، والعبرية، والتركية، والأردية، والكردية، وكذلك لغات أووبية مثل الألمانية، والفرنسية، والإنجليزية، وغيرها من اللغات وهي تمثل كنزا تراثيا حضاريا في العراق في حاضنة بغداد منذ أكثر من ألف عام”.

وكانت دار المخطوطات العراقية قد سعت مؤخراً لحفظ 47 ألف مخطوطة وكتاب عمرها قرون في إطار عمل شاق مدعوم من خبرات أوروبية،

وتشغل الدار حالياً منزل السياسي العراقي ورئيس وزراء العراق في عهد المملكة العراقية “توفيق السويدي” ويقع في جانب الكرخ من بغداد تحديدا في شارع حيفا.

يوم المخطوط العربي

ويحتفل العالم العربي في 4 أبريل من كل عام، بـ”يوم المخطوط العربي” الذي اعتمدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في العام 2013.

ويشارك العراق الاحتفال باليوم الذي اختير له هذا العام شعار “أخلاقيات العلم وآداب الطلب”، بمعرض للمصاحف النادرة تعود كتابتها بين القرن الأول إلى القرن الرابع الهجري.

وفي أبريل ٢٠٢٢ قدمت دار المخطوطات العراقية في وزارة الثقافة مجموعة من المخطوطات النادرة إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم “يونسكو” لإدخالها ضمن لائحة التراث العالمي.