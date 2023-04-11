قيادي حوثي يكشف ما سيحدث إذا فشلت مفاوضات صنعاء الجارية بوساطة عمانية

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وطن- حذر القيادي في جماعة الحوثي وعضو مكتب الحركة السياسي محمد البخيتي، من عودة سيناريو الحرب في حال فشل جولة المفاوضات الحالية في العاصمة صنعاء، بين الوفد العماني ونظيره السعودي وحركة أنصار الله الحوثية.

البخيتي يحذر من فشل المفاوضات

وقال “البخيتي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر: “إذا لم تنجح المفاوضات الجارية في صنعاء بوساطة عمانية فإن هذا يعني عودة الحرب بين طرفي الصراع بشكل أكثر ضراوة.”

وتابع:”حيث سيعاود الطيران السعودي قصف اليمن وستعاود القوات الجوية والصاروخية اليمنية قصف السعودية”.

وتساءل القيادي البارز قائلا “هل من المقبول عقلا تسمية السعودية وسيطا؟”.

إذا لم تنجح المفاوضات الجارية في صنعاء بوساطة عمانية فإن هذا يعني عودة الحرب بين طرفي الصراع بشكل اكثر ضراوة حيث سيعاود الطيران السعودي قصف اليمن وستعاود القوات الجوية والصاروخية اليمنية قصف السعودية، فهل من المقبول عقلا تسمية السعودية وسيطا؟ الحل يبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها… — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) April 11, 2023

كما اقترح “البخيتي” الحل من وجهة نظره لنجاح المفاوضات وعدم انحراف الأوضاع في اليمن نحو الحرب من جديد قائلا إن “الحل يبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها لأنه لا يمكن وقف حرب يصر أحد أطرافها على كونه وسيط”.

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وتابع: “إذا أرادت السعودية ان تلعب دور الوسيط فلتوقف كل عملياتها العسكرية في اليمن وترفع حصارها وعندها سنرحب بها كوسيط”.

المفاوضات السعودية الحوثية في اليمن

وكان مفاوضون من سلطنة عُمان وآخرون من المملكة العربية السعودية، وصلوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء – التي يسيطر عليها الحوثيون- للتفاوض مع المسؤولين في جماعة أنصار الله الحوثي للوصول إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء تدخل الرياض عسكرياً في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأكدت وسائل إعلام أن وفدين، سعودي وعماني، موجودان في صنعاء، لتقريب وجهات النظر وإحياء الهدنة الأممية التي توقفت منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

أجرى الوفد السعودي يوم الأحد مفاوضات رسمية مباشرة مع الحوثيين في صنعاء العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حيث وصل الوفد السعودي برفقة الوسيط العماني. وتعد هذه ثاني زيارة رسمية للوفد السعودي إلى المنطقة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي منذ اندلاع الحرب في اليمن. #FrontLine pic.twitter.com/zqaq5JRtUz — CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 10, 2023

ونشر صحفيون في صنعاء عبر منصة تويتر، صورة للقيادي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي، وهو يصافح شخصاً، قال مغردون إنه السفير السعودي لدى اليمن، ولم يعلق أي من المسؤولين المذكورين على هذا اللقاء.

وتعود الحرب في اليمن لعام 2014، حين تصارعت القوى الحكومية والحوثيين على السلطة.

وقد تفاقمت الأزمة بشكل كبير منذ مارس 2015، حينما قاد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية حملة ضد الحوثيين وحلفائهم.