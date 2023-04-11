الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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قيادي حوثي يكشف ما سيحدث إذا فشلت مفاوضات صنعاء الجارية بوساطة عمانية

القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي، أكد أنه يجب على السعودية ألا تكون طرفا في المفاوضات حتى تُخرج قواتها من اليمن وترفع عن البلد حصارها

كتب فهمي الورغمي
البخيتي يحذر من فشل مفاوضات صنعاء watanserb.com
البخيتي يحذر من فشل مفاوضات صنعاء
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وطن- حذر القيادي في جماعة الحوثي وعضو مكتب الحركة السياسي محمد البخيتي، من عودة سيناريو الحرب في حال فشل جولة المفاوضات الحالية في العاصمة صنعاء، بين الوفد العماني ونظيره السعودي وحركة أنصار الله الحوثية.

البخيتي يحذر من فشل المفاوضات

وقال “البخيتي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر: “إذا لم تنجح المفاوضات الجارية في صنعاء بوساطة عمانية فإن هذا يعني عودة الحرب بين طرفي الصراع بشكل أكثر ضراوة.”

وتابع:”حيث سيعاود الطيران السعودي قصف اليمن وستعاود القوات الجوية والصاروخية اليمنية قصف السعودية”.

وتساءل القيادي البارز قائلا “هل من المقبول عقلا تسمية السعودية وسيطا؟”.

كما اقترح “البخيتي” الحل من وجهة نظره لنجاح المفاوضات وعدم انحراف الأوضاع في اليمن نحو الحرب من جديد قائلا إن “الحل يبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها لأنه لا يمكن وقف حرب يصر أحد أطرافها على كونه وسيط”.

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وتابع: “إذا أرادت السعودية ان تلعب دور الوسيط فلتوقف كل عملياتها العسكرية في اليمن وترفع حصارها وعندها سنرحب بها كوسيط”.

مليشيا الحوثي تلوح بفشل المفاوضات وتهدد باستهداف السعودية بضراوة
مليشيا الحوثي تلوح بفشل المفاوضات وتهدد باستهداف السعودية بضراوة

المفاوضات السعودية الحوثية في اليمن

وكان مفاوضون من سلطنة عُمان وآخرون من المملكة العربية السعودية، وصلوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء – التي يسيطر عليها الحوثيون- للتفاوض مع المسؤولين في جماعة أنصار الله الحوثي للوصول إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء تدخل الرياض عسكرياً في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأكدت وسائل إعلام أن وفدين، سعودي وعماني، موجودان في صنعاء، لتقريب وجهات النظر وإحياء الهدنة الأممية التي توقفت منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ونشر صحفيون في صنعاء عبر منصة تويتر، صورة للقيادي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي، وهو يصافح شخصاً، قال مغردون إنه السفير السعودي لدى اليمن، ولم يعلق أي من المسؤولين المذكورين على هذا اللقاء.

وتعود الحرب في اليمن لعام 2014، حين تصارعت القوى الحكومية والحوثيين على السلطة.

وقد تفاقمت الأزمة بشكل كبير منذ مارس 2015، حينما قاد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية حملة ضد الحوثيين وحلفائهم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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