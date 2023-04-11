فيديو مُخيف لشاحنة محملة بالجمال ابتلعها السيل في السعودية

وطن- أدت السيول التي ضربت أجزاء من المملكة العربية السعودية، إلى انقلاب مركبة محملة بـ”الجمال” وسط السيل في شرق “الحناكية”، وهي ثالث أكبر محافظة في منطقة المدينة المنورة.
غرق شاحنة محملة بالجمال في السيل
وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، المركبة وهي منقلبة وسط سيل قوي وبداخلها مجموعة من الجمال.
ويسمع في المقطع صوت رجل يقول:” الله يعوض عليه، أنقذنا الرجال ولكن لن نستطع فعل شيء للجمال.”
انقلاب مركبة محملة بـ "الجمال" وسط السيل شرق #الحناكية#امطار_المدينه
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— قبل قليل 🌍 (@QblQlel) April 11, 2023
ونشرت صفحة باسم “سحاب” مقطع فيديو للحادثة مشيرة إلى أنها وقعت في سيول وادي “غيهب” جنوب “الهميج” جنوب شرق الحناكية في السعودية.
وأضافت أن “السيول شالت الدنة بالبعارين”. وبدت الجمال داخل المركبة المنقلبة التي كانت تسير بقوة السيول دون أن تتمكن هذه الحيوانات من الخروج أو النجاة بنفسها.
#السعودية 🇸🇦
🌊🐪🌊🐪
سيول وادي غيهب جنوب الهميج
جنوب شرق #الحناكية شالت الدنة بالبعارين
الإثنين ١٩ #رمضان ١٤٤٤هـ 10 إبريل 2023م
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..#طقس_السعودية #امطار_المدينه#المدينة_المنورة_الآن #المدينه_الان pic.twitter.com/goJ532Kh1J
— 👨🏻🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ👨🏻 (@sahabnews1) April 11, 2023
تحذير من أمطار غزيرة
وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من استمرار هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول بعد سقوط الثلوج في عدة مدن.
وقال تقرير للمركز إن الأمطار مصحوبة برياح ترابية نشطة وكشف عن المدن التي يتوقع استمرار تساقط الأمطار فيها.
تحذير – #منطقة_القصيم – #الأسياح #البدائع #الثامرية #الخبراء …+5
للتفاصيل https://t.co/wahXritB0Z #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/S6FshjdpNZ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 11, 2023
حقبة زمنية جديدة
ويعتقد خبراء الطقس أن التغييرات البيئية قادمة إلى هذه المنطقة من العالم، وأنها ستغادر حالتها الصحراوية القاحلة الجافة التي عرفت بها منذ آلاف السنين.
وقال خبير الطقس والأرصاد الجوية خالد الزعاق لوسائل إعلام سعودية في تصريحات سابقة، إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية أصبحت فيها التغيرات المناخية حقيقة كونية لا تقبل الجدل، مشدداً على أن هذه التغيرات قادمة لا محالة.
وأضاف أن هذه التغيرات منقسمة إلى قسمين، ستكون في صالح الدول العربية، بينما لها أثر سلبي على الدول الأوروبية وبعض دول آسيا.
ومنذ سنوات أخذ فصل الصيف بأوروبا يسجل أرقاماً قياسية في درجات الحرارة، وتسبب بحرائق لمساحات واسعة من الغابات.
وانحسرت المياه في أنهار أوروبية عديدة؛ مثل التايمز في بريطانيا، ونهر الراين الذي يمر عبر سويسرا وفرنسا وألمانيا وليختنشتاين وهولندا. ويعتبر أحد أهم الأنهار وأطولها في العالم. بينما بدأت الأمطار تتساقط في صحراء الربع الخالي التي كانت تفتقر لمؤهلات الحياة.