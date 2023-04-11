فيديو مُخيف لشاحنة محملة بالجمال ابتلعها السيل في السعودية

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وطن- أدت السيول التي ضربت أجزاء من المملكة العربية السعودية، إلى انقلاب مركبة محملة بـ”الجمال” وسط السيل في شرق “الحناكية”، وهي ثالث أكبر محافظة في منطقة المدينة المنورة.

غرق شاحنة محملة بالجمال في السيل

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، المركبة وهي منقلبة وسط سيل قوي وبداخلها مجموعة من الجمال.

ويسمع في المقطع صوت رجل يقول:” الله يعوض عليه، أنقذنا الرجال ولكن لن نستطع فعل شيء للجمال.”

ونشرت صفحة باسم “سحاب” مقطع فيديو للحادثة مشيرة إلى أنها وقعت في سيول وادي “غيهب” جنوب “الهميج” جنوب شرق الحناكية في السعودية.

وأضافت أن “السيول شالت الدنة بالبعارين”. وبدت الجمال داخل المركبة المنقلبة التي كانت تسير بقوة السيول دون أن تتمكن هذه الحيوانات من الخروج أو النجاة بنفسها.

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تحذير من أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من استمرار هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول بعد سقوط الثلوج في عدة مدن.

وقال تقرير للمركز إن الأمطار مصحوبة برياح ترابية نشطة وكشف عن المدن التي يتوقع استمرار تساقط الأمطار فيها.

حقبة زمنية جديدة

ويعتقد خبراء الطقس أن التغييرات البيئية قادمة إلى هذه المنطقة من العالم، وأنها ستغادر حالتها الصحراوية القاحلة الجافة التي عرفت بها منذ آلاف السنين.

وقال خبير الطقس والأرصاد الجوية خالد الزعاق لوسائل إعلام سعودية في تصريحات سابقة، إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية أصبحت فيها التغيرات المناخية حقيقة كونية لا تقبل الجدل، مشدداً على أن هذه التغيرات قادمة لا محالة.

وأضاف أن هذه التغيرات منقسمة إلى قسمين، ستكون في صالح الدول العربية، بينما لها أثر سلبي على الدول الأوروبية وبعض دول آسيا.

ومنذ سنوات أخذ فصل الصيف بأوروبا يسجل أرقاماً قياسية في درجات الحرارة، وتسبب بحرائق لمساحات واسعة من الغابات.

وانحسرت المياه في أنهار أوروبية عديدة؛ مثل التايمز في بريطانيا، ونهر الراين الذي يمر عبر سويسرا وفرنسا وألمانيا وليختنشتاين وهولندا. ويعتبر أحد أهم الأنهار وأطولها في العالم. بينما بدأت الأمطار تتساقط في صحراء الربع الخالي التي كانت تفتقر لمؤهلات الحياة.