الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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فيديو مُخيف لشاحنة محملة بالجمال ابتلعها السيل في السعودية

المركبة انقلبت وسط سيل قوي وبداخلها مجموعة من الجمال في شرق "الحناكية"

كتب خالد الأحمد
شاحنة محملة بالجمال watanserb.com
شاحنة محملة بالجمال
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وطن- أدت السيول التي ضربت أجزاء من المملكة العربية السعودية، إلى انقلاب مركبة محملة بـ”الجمال” وسط السيل في شرق “الحناكية”، وهي ثالث أكبر محافظة في منطقة المدينة المنورة.

غرق شاحنة محملة بالجمال في السيل

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، المركبة وهي منقلبة وسط سيل قوي وبداخلها مجموعة من الجمال.

ويسمع في المقطع صوت رجل يقول:” الله يعوض عليه، أنقذنا الرجال ولكن لن نستطع فعل شيء للجمال.”

ونشرت صفحة باسم “سحاب” مقطع فيديو للحادثة مشيرة إلى أنها وقعت في سيول وادي “غيهب” جنوب “الهميج” جنوب شرق الحناكية في السعودية.

وأضافت أن “السيول شالت الدنة بالبعارين”. وبدت الجمال داخل المركبة المنقلبة التي كانت تسير بقوة السيول دون أن تتمكن هذه الحيوانات من الخروج أو النجاة بنفسها.

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تحذير من أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من استمرار هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول بعد سقوط الثلوج في عدة مدن.

وقال تقرير للمركز إن الأمطار مصحوبة برياح ترابية نشطة وكشف عن المدن التي يتوقع استمرار تساقط الأمطار فيها.

حقبة زمنية جديدة

ويعتقد خبراء الطقس أن التغييرات البيئية قادمة إلى هذه المنطقة من العالم، وأنها ستغادر حالتها الصحراوية القاحلة الجافة التي عرفت بها منذ آلاف السنين.

وقال خبير الطقس والأرصاد الجوية خالد الزعاق لوسائل إعلام سعودية في تصريحات سابقة، إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية أصبحت فيها التغيرات المناخية حقيقة كونية لا تقبل الجدل، مشدداً على أن هذه التغيرات قادمة لا محالة.

وأضاف أن هذه التغيرات منقسمة إلى قسمين، ستكون في صالح الدول العربية، بينما لها أثر سلبي على الدول الأوروبية وبعض دول آسيا.

ومنذ سنوات أخذ فصل الصيف بأوروبا يسجل أرقاماً قياسية في درجات الحرارة، وتسبب بحرائق لمساحات واسعة من الغابات.

وانحسرت المياه في أنهار أوروبية عديدة؛ مثل التايمز في بريطانيا، ونهر الراين الذي يمر عبر سويسرا وفرنسا وألمانيا وليختنشتاين وهولندا. ويعتبر أحد أهم الأنهار وأطولها في العالم. بينما بدأت الأمطار تتساقط في صحراء الربع الخالي التي كانت تفتقر لمؤهلات الحياة.

المصدرتويتر، المركز الوطني للأرصاد، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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