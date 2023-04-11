فيديو لـ حفلة جنس جماعي بين رجلين وامرأة في حديقة للأطفال! (شاهد)

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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية مقطع فيديو صادم لرجلين وأمراة أثناء إقامتهم حفلة جنس جماعية في حديقة للأطفال في مدينة ميديلين الكولومبية.

وبحسب الصحيفة، فقد شعر السكان بالغضب بعد قيام امرأة ورجلين بممارسة الجنس في أحد الأماكن العامة بينما كانوا على مرأى ومسمع من حديقة الأطفال.

الواقعة حدثت بالقرب ملعب كرة رملي مخصص للأطفال

وأظهر الفيديو المرأة وهي تقوم بممارسة جنسية على كلا الرجلين في منطقة حرجية ، يقال إنها تقع بجوار ملعب كرة قدم رملي ، يزوره الأطفال بشكل متكرر.

وأدان السكان المحليون بشدة تصرفات الأفراد لمشاركتهم في أعمال فاحشة بالقرب من مناطق لعب الأطفال في وضح النهار.

وقالت الصحيفة إن الرجلين والمرأة تعرضوا للانتقاد بشكل أكبر لأن تصرفهم البذيء حدث في خميس العهد (6 أبريل) ، وهو يوم مقدس في العديد من البلدان اللاتينية.

غضب السكان المحليين من الواقعة

وقال أحد السكان المحليين غاضبًا: “يا له من عدم احترام للمجتمع ، شيئًا فشيئًا نخسر طريقنا”.

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وأضاف آخر: “نحن بالتأكيد نعيش في عالم فقد فيه المجتمع قيمًا كثيرة”.

وتابع ثالث: “ما أصبحت عليه هذه المدينة الجميلة أمر لا يصدق ، مع الكثير من القدرات السياحية والفنية ، ولا يُنظر إليها إلا على أنها الوجهة الأولى للسياحة الجنسية في كولومبيا وربما في العالم”.

وقال رابع مازحا: “شعرت أنني كنت في الرابعة عشرة من عمري أحاول مشاهدة المواد الإباحية على قنوات الإشارة المحجوبة.”

شكوى من عدم وجود قوات أمنية كافية لتأمين الحديقة

وبحسب الصحيفة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشرطة تعتزم التحقيق في الحادث والاستجابة لمطالب زيادة الأمن في الحديقة.

ومع ذلك ، اشتكى بعض السكان المحليين من عدم وجود ضباط شرطة يقومون بدوريات في عطلة البنوك ، بل وادعوا أنه كان هناك أكثر من هؤلاء الأفراد الثلاثة الذين يمارسون الجنس هناك في ذلك اليوم.

وزعم بعض السكان المحليين أن هناك أيضًا أشخاصًا آخرين يشاركون في أعمال جنسية في الحديقة.

عقوبة ممارسة الجنس في الأماكن العامة في كولومبيا

يشار إلى أنه في كولومبيا ، يمكن لأي شخص يُدان بارتكاب أعمال جنسية في الأماكن العامة أن يواجه غرامات تصل إلى 618000 بيزو كولومبي (109 جنيهات إسترلينية).