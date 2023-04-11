ضربة موجعة في نابولي قبيل مواجهة ميلان في دوري الأبطال

- Advertisement -

وطن- أعلن نادي نابولي الإيطالي، غياب النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، عن مواجهة مباراة القمة مع الفريق أمام ميلان، الأربعاء، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقالت صحيفة ” لا ريبوبليكا” الإيطالية، في تصريح صحفي نقلته عن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي، ” لسوء الحظ، فيكتور ليس في وضع يتيح له اللعب”.

غياب فيكتور أوسيمين

وأردفت الصحيفة، ” نأمل أن يعود لنا في أقرب وقت ممكن في المباراة التي من المقرر إقامتها في ال18 من الشهر الجاري، حيث ستقام على ملعب دييغو مارادونا”.

وغاب نجم نابولي فيكتور أوسيمين، عن صفوف الفريق الإيطالي، قبيل فترة التوقف الدولي. بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب، خلال مشاركته الدولية مع منتخب نيجيريا.

🟥 #آخر_خبر | مراسل beIN SPORTS : المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين ليس متواجدا في تدريبات نابولي الأخيرة قبل مواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/5udlU5evn3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 11, 2023

كما وتلقى فريق نابولي الخسارة في أول مباراة شارك فيها بدون وجود النجم النيجيري أوسيمين، على ميدانه أمام ميلان برباعية نظيفة دون رد، ليستعيد بعدها توازنه. بفوز ثمين على ليتشي في الجولة الماضية بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد.

- Advertisement -

وأحرز النجم النيجيري أوسيمين 25 هدفاً في كافة البطولات المحلية والقارية، لم يكن من بينهم أي هدف من ركلة جزاء.

🎙️ آوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي: 💬 فيكتور أوسيمين ليس في حالة تمكنه من اللعب أمام ميلان في سان سيرو pic.twitter.com/QPGufpYOH9 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 11, 2023

نابولي أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي فريق نابولي أمام ميلان، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على ملعب ” سان سيرو”.

كما وخاض نابولي هذا الموسم 29 مباراة. استطاع من خلالها الفوز في 24 مباراة، وتعادل في مباراتين، وتلقى الخسارة في 3 مباريات حتى يومنا هذا.

ويتربع فريق نابولي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 74 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة للموسم الجاري.