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رياضة

ضربة موجعة في نابولي قبيل مواجهة ميلان في دوري الأبطال

غياب النيجيري أوسيمين عن مباراة نابولي وميلان في دوري الأبطال بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
غياب فيكتور أوسيمين watanserb.com
غياب فيكتور أوسيمين
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وطن- أعلن نادي نابولي الإيطالي، غياب النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، عن مواجهة مباراة القمة مع الفريق أمام ميلان، الأربعاء، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقالت صحيفة  ” لا ريبوبليكا” الإيطالية، في تصريح صحفي نقلته عن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي، ” لسوء الحظ، فيكتور ليس في وضع يتيح له اللعب”.

إصابة فيكتور أوسيمين
إصابة فيكتور أوسيمين

غياب فيكتور أوسيمين

وأردفت الصحيفة، ” نأمل أن يعود لنا في أقرب وقت ممكن في المباراة التي من المقرر إقامتها في ال18 من الشهر الجاري، حيث ستقام على ملعب دييغو مارادونا”.

وغاب نجم نابولي فيكتور أوسيمين، عن صفوف الفريق الإيطالي، قبيل فترة التوقف الدولي. بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب، خلال مشاركته الدولية مع منتخب نيجيريا.

كما وتلقى فريق نابولي الخسارة في أول مباراة شارك فيها بدون وجود النجم النيجيري أوسيمين،  على ميدانه أمام ميلان برباعية نظيفة دون رد، ليستعيد بعدها توازنه. بفوز ثمين على ليتشي في الجولة الماضية بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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وأحرز النجم النيجيري أوسيمين 25 هدفاً في كافة البطولات المحلية والقارية، لم يكن من بينهم أي هدف من ركلة جزاء.

نابولي أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي فريق نابولي أمام ميلان، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على ملعب ” سان سيرو”.

كما وخاض نابولي هذا الموسم 29 مباراة. استطاع من خلالها الفوز في 24 مباراة، وتعادل في مباراتين، وتلقى الخسارة في 3 مباريات حتى يومنا هذا.

أوسيمين لاعب نابولي
أوسيمين لاعب نابولي

ويتربع فريق نابولي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 74 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + صحيفة لا ريبوبليكا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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